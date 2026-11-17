Wie werden dir schon bald zeigen, was die Blizzardaxt alles drauf hat. Heute wollen wir dir aber erklären, wie diese neue Seltenheit funktioniert, was sie für deine bestehende Ausrüstung bedeutet und wie sich im Rahmen ihrer Einführung die Erz-Ökonomie ändert. Schließlich solltest du wissen, auf was du dich gefasst machen musst, bevor du dich entscheidest, wie du dein ganzes Erz investierst.

Was die legendäre Ausrüstung besonders macht

Über die legendäre Ausrüstung wollen wir dich mit Heldenfähigkeiten ausstatten, die sich aufregend anfühlen und die beeindruckend aussehen, wobei der Fokus darauf liegt, Abwechslung in deine Angriffe zu bringen, anstatt einfach nur die Zahlen zu erhöhen.

Das Ganze hat zwei Aspekte:

Neue Gameplay-Möglichkeiten. Flexiblere und komplexere Fähigkeiten verschaffen dir mehr Optionen während eines Angriffs und neue Arten, deine Helden einzusetzen. Wir wollen, dass jedes legendäre Teil etwas Interessantes zum Erlernen und Experimentieren bietet.

Markante Optiken. Schickere Effekte erwecken diese Fähigkeiten zum Leben und verpassen dem Schlachtfeld ein bisschen zusätzliches Spektakel. Wie legendäre Ausrüstung aussieht und sich anfühlt, ist ein wichtiger Teil von dem, was diesen Seltenheitsgrad besonders macht.

Was das für die Blizzardaxt bedeutet, zeigen wir dir, wenn wir das zugehörige Gameplay enthüllen.

Aber natürlich ist auch die Power wichtig. Auf höchstem Level soll legendäre Ausrüstung etwas stärker als gewöhnliche und epische Ausrüstung sein, aber der Unterschied soll nicht dramatisch sein. Uns ist es wichtig, diesen Unterschied gering zu halten.

Unsere Absicht ist es, alle drei Seltenheiten als sinnvolle Alternativen zu bewahren, mit unterschiedlichen Stärken – je nach deiner Armee und der Art, wie du angreifst. Wir wollen, dass du eine Ausrüstung wählst, weil sie zu deiner Strategie passt, und dass gewöhnliche und epische Ausrüstung weiterhin einen Platz in deiner Sammlung und Bedeutung für deine Angriffe haben.

Wie man die Blizzardaxt bekommt

Du kannst die Blizzardaxt gratis über das neue Fertigungsereignis erhalten, das ab Rathaus-Level 8 verfügbar ist. Das Ereignis wird dir auch die Möglichkeit geben, mehr Erz zu verdienen.

Ausrüstung verfügbar zu machen, ohne dass man dafür bezahlen muss, ist etwas, das wir uns immer schon auf die Fahnen geschrieben haben. Jedes neue Ausrüstungsteil wird weiterhin durch kostenlose Ereignisse erworben werden können, legendäre Ausrüstung eingeschlossen.

Mit neuen Ereignissen wie diesem führen wir auch neue Arten ein, mit deinem Clan und deinen Freunden zu spielen und zusammenzuarbeiten. Neben mehr Möglichkeiten, Erz für deine eigenen Verbesserungen zu verdienen, wirst du auch deinen Clankameraden helfen können, an mehr Erz für die ihren zu kommen.

Wenn du das Fertigungsereignis verpasst, wirst du die Blizzardaxt später noch über andere Quellen freischalten können, zum Beispiel über den Händler, Ausrüstungsknall-Ereignisse, Heldenreise und mehr. Mehr Details zum Wann und Wie liefern wir später.

Für Spieler, die auf einen schnelleren Fortschritt aus sind, wird es einen optionalen Fertigungspass geben. Der Fertigungspass für legendäre Fertigungsereignisse wird 9,99 US-Dollar kosten, bzw. eine entsprechende Summe in lokaler Währung. Dieser Preis gilt nur für legendäre Fertigungsereignisse. Der Preis für den regulären Ereignispass bleibt gleich. Der Fertigungspass umfasst auch die auf Level 15 verbesserte Blizzardaxt sowie andere Belohnungen.