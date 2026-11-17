An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
Hallo Häuptling!
Noch in diesem Jahr wird es in Clash of Clans einen brandneuen Seltenheitsgrad für Ausrüstung geben, der dir neue Möglichkeiten im Gameplay sowie neue Wege verschafft, deine Helden stärker zu machen.
Wir nennen diese neue Seltenheit „legendär“, und wir freuen uns sehr, das erste Stück Ausrüstung dieser Seltenheit präsentieren zu dürfen: die Blizzardaxt des Barbarenkönigs. Die Axt wird sich über unser neues Fertigungsereignis verdienen lassen.
Wie werden dir schon bald zeigen, was die Blizzardaxt alles drauf hat. Heute wollen wir dir aber erklären, wie diese neue Seltenheit funktioniert, was sie für deine bestehende Ausrüstung bedeutet und wie sich im Rahmen ihrer Einführung die Erz-Ökonomie ändert. Schließlich solltest du wissen, auf was du dich gefasst machen musst, bevor du dich entscheidest, wie du dein ganzes Erz investierst.
Was die legendäre Ausrüstung besonders macht
Über die legendäre Ausrüstung wollen wir dich mit Heldenfähigkeiten ausstatten, die sich aufregend anfühlen und die beeindruckend aussehen, wobei der Fokus darauf liegt, Abwechslung in deine Angriffe zu bringen, anstatt einfach nur die Zahlen zu erhöhen.
Das Ganze hat zwei Aspekte:
Neue Gameplay-Möglichkeiten. Flexiblere und komplexere Fähigkeiten verschaffen dir mehr Optionen während eines Angriffs und neue Arten, deine Helden einzusetzen. Wir wollen, dass jedes legendäre Teil etwas Interessantes zum Erlernen und Experimentieren bietet.
Markante Optiken. Schickere Effekte erwecken diese Fähigkeiten zum Leben und verpassen dem Schlachtfeld ein bisschen zusätzliches Spektakel. Wie legendäre Ausrüstung aussieht und sich anfühlt, ist ein wichtiger Teil von dem, was diesen Seltenheitsgrad besonders macht.
Was das für die Blizzardaxt bedeutet, zeigen wir dir, wenn wir das zugehörige Gameplay enthüllen.
Aber natürlich ist auch die Power wichtig. Auf höchstem Level soll legendäre Ausrüstung etwas stärker als gewöhnliche und epische Ausrüstung sein, aber der Unterschied soll nicht dramatisch sein. Uns ist es wichtig, diesen Unterschied gering zu halten.
Unsere Absicht ist es, alle drei Seltenheiten als sinnvolle Alternativen zu bewahren, mit unterschiedlichen Stärken – je nach deiner Armee und der Art, wie du angreifst. Wir wollen, dass du eine Ausrüstung wählst, weil sie zu deiner Strategie passt, und dass gewöhnliche und epische Ausrüstung weiterhin einen Platz in deiner Sammlung und Bedeutung für deine Angriffe haben.
Wie man die Blizzardaxt bekommt
Du kannst die Blizzardaxt gratis über das neue Fertigungsereignis erhalten, das ab Rathaus-Level 8 verfügbar ist. Das Ereignis wird dir auch die Möglichkeit geben, mehr Erz zu verdienen.
Ausrüstung verfügbar zu machen, ohne dass man dafür bezahlen muss, ist etwas, das wir uns immer schon auf die Fahnen geschrieben haben. Jedes neue Ausrüstungsteil wird weiterhin durch kostenlose Ereignisse erworben werden können, legendäre Ausrüstung eingeschlossen.
Mit neuen Ereignissen wie diesem führen wir auch neue Arten ein, mit deinem Clan und deinen Freunden zu spielen und zusammenzuarbeiten. Neben mehr Möglichkeiten, Erz für deine eigenen Verbesserungen zu verdienen, wirst du auch deinen Clankameraden helfen können, an mehr Erz für die ihren zu kommen.
Wenn du das Fertigungsereignis verpasst, wirst du die Blizzardaxt später noch über andere Quellen freischalten können, zum Beispiel über den Händler, Ausrüstungsknall-Ereignisse, Heldenreise und mehr. Mehr Details zum Wann und Wie liefern wir später.
Für Spieler, die auf einen schnelleren Fortschritt aus sind, wird es einen optionalen Fertigungspass geben. Der Fertigungspass für legendäre Fertigungsereignisse wird 9,99 US-Dollar kosten, bzw. eine entsprechende Summe in lokaler Währung. Dieser Preis gilt nur für legendäre Fertigungsereignisse. Der Preis für den regulären Ereignispass bleibt gleich. Der Fertigungspass umfasst auch die auf Level 15 verbesserte Blizzardaxt sowie andere Belohnungen.
(Hinweis: Die in diesem Bildschirmfoto zu sehenden Truhen sind nur Platzhalter und stehen in keinem Bezug zu den Kisten der Heldenreise.)
Und wie angemerkt benötigst du den Pass nicht, um die Axt freizuschalten. Wenn die Veröffentlichung ein bisschen nähergerückt ist, werden wir die kompletten Details und Belohnungen des Ereignisses preisgeben, damit du weißt, was über das kostenlose Ereignis und den Fertigungspass erhältlich sein wird.
Was soll ich mit meinem Erz machen?
Wenn du an der Blizzardaxt Interesse hast, dann solltest du vielleicht ein bisschen Erz beiseitelegen. Du wirst sie während des Fertigungsereignisses kostenlos freischalten und ausprobieren können, bevor du entscheidest, wie viel Erz du in ihre Verbesserung stecken willst.
Währenddessen kannst du weiter die Ausrüstung verbessern, die du aktuell gerne verwendest. Wir liefern diese Infos frühzeitig, um dir Zeit zu geben, dich vorzubereiten und deine Möglichkeiten abzuwägen, damit du nicht für eine Verbesserung, bei der du dir nicht ganz sicher bist, Erz ausgibst und kurz darauf etwas entdeckst, über das du dich mehr freuen würdest.
Wie legendäre Verbesserungen funktionieren
Legendäre Ausrüstung verwendet dasselbe Glanz-, Glimm- und Sternenerz, das du bereits sammelst.
Wir wissen, dass es sich herausfordernd anfühlen kann, epische Ausrüstung zu verbessern – besonders im Vergleich mit dem Fortschritt über das Heimatdorf. Diese Verbesserungskosten einfach über mehr Level hinweg zu skalieren, würde dieses Problem noch schlimmer machen. Aus diesem Grund haben wir die Kosten für legendäre Ausrüstung und zukünftige epische Veröffentlichungen überarbeitet.
Die Blizzardaxt und kommende epische Ausrüstung werden bis Level 27 identische Verbesserungskosten haben. Insgesamt wird das Erreichen von Level 27 weniger Glimm- und Sternenerz erfordern als aktuell das Maximieren einer epischen Ausrüstung, während die Glanzerz-Kosten gleich bleiben. An diesem Punkt hat die epische Ausrüstung ihren maximalen Level erreicht, während die legendäre noch sechs weitere Verbesserungslevel bietet.
Bei Veröffentlichung ist Folgendes der Fall:
Der von dir erreichbare Level ist abhängig von deinem Rathaus und deiner Schmiede.
Den kompletten Verbesserungspfad abzuschließen, wird mehr Erz erfordern als die Maximierung einer epischen Ausrüstung, weil dieser Pfad länger ist.
Das Maximum von legendärer Ausrüstung wird bei Level 33 liegen. Level 28 bis 30 werden auf Rathaus-Level 16 und die Level 31 bis 33 auf Rathaus-Level 18 freigeschaltet.
Die komplette Verbesserung der Blizzardaxt auf Level 33 wird 79.760 Glanz-, 5100 Glimm- und 705 Sternenerz kosten.
Wir wollen es einfacher machen, an neue Ausrüstung auf einem nützlichen Level zu kommen und damit anzufangen, mit ihr zu experimentieren. Wir wollen, dass du dich auf die Fähigkeiten, Optiken und neuen Möglichkeiten deiner Angriffe freust und nicht nur auf höhere Zahlen.
Was das für die Erz-Ökonomie bedeutet
Ein längerer Verbesserungspfad bedeutet auch, dass mehr Bedarf an Erz besteht. Dadurch ist es umso wichtiger, zu erläutern, was sich an der Ökonomie rund um die Ausrüstung ändert.
Im März sagten wir bereits, dass an der Erz-Ökonomie gearbeitet werden muss. Es fühlte sich zu schwierig an, bei Ausrüstung am Ball zu bleiben. Das Ausprobieren eines neuen Setups konnte bedeuten, dass man lange auf Verbesserungen warten muss, und eine verlässliche Versorgung mit Sternenerz war zu sehr von Clankriegen abhängig.
Wir hatten eine Ökonomie um unsere aktivsten Spieler herum aufgebaut, ohne genug über alle anderen nachzudenken. Ein Veröffentlichungsereignis zu verpassen, nach einer Pause zurückzukehren oder weniger Kriege zu spielen, konnte einen erheblich zurückwerfen.
Diese Probleme mussten behoben werden und wir wollen Spielern bessere Möglichkeiten geben, aufzuholen, ihre Sammlung zu entwickeln und all die verschiedenen Ausrüstungsteile auszuprobieren.
Bei der Entwicklung der legendären Ausrüstung mussten wir auch den zusätzlichen Fortschritt berücksichtigen, den diese mit sich bringt. Die Änderungen an der Ökonomie in diesem Jahr haben wir mit zwei Dingen im Hinterkopf vorgenommen – der Verbesserung der Erfahrung mit der Ausrüstung, die du bereits besitzt, und das Schaffen von Platz für das, was als Nächstes kommt.
Was wir bislang geändert haben
Seit Juni haben wir eine Reihe von Veränderungen vorgenommen, die Spielern helfen, Ausrüstung zu verdienen, mehr Erz zu sammeln und bei Verbesserungen aufzuholen. Wir haben diese Veränderungen graduell eingeführt, um herauszufinden, wie jede einzelne sich auf den Fortschritt auswirkt, und um laufende Anpassungen vorzunehmen.
Folgende Veränderungen wurden vorgenommen:
Juni – Heldenreise: Ein dauerhafter Weg, um ältere epische Ausrüstung zu verdienen, wodurch die Spieler nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsereignis einer Ausrüstung auf etwas hinarbeiten können.
Juli – Verbesserungen am Händler: Niedrigere Juwelenpreise für Erz und eine größere wöchentliche Versorgung.
August – Kartensammlungs-Ereignis: Eine weitere Möglichkeit, Sternenerz zu verdienen.
September – Ereignisbelohnungen und Ausrüstungsknall: WWE-Ereignistruhen lieferten mehr Möglichkeiten, Erz zu verdienen, während Ausrüstungsknall Spielern half, ältere Ausrüstung zu verbessern.
Oktober – Verbesserungen am Medaillenereignis: Aktualisierte Shoppreise und mehr Sternenerz auf dem Belohnungspfad.
November – Überarbeitung des Sternebonus: Über den Sternebonus haben wir mehr Spielern den Zugang zu Erz ermöglicht, indem wir es einfacher gemacht haben, Erz über reguläres Spielen zu verdienen und Ausrüstung weiter zu verbessern. Zudem wurden Erz-Juwelenpreise gesenkt (mehr dazu unten).
Clankrieg-Erz-Belohnungen blieben unverändert. Diese Neuerungen haben dir mehr Möglichkeiten verschafft, neben dem Krieg Erz zu verdienen. Dein Kriegserz-Einkommen wurde allerdings nicht verringert, um dies auszugleichen.
Die oben aufgeführten Änderungen halfen uns, einige der unmittelbaren Herausforderungen anzugehen, indem wir die Möglichkeiten verbessert haben, wie Spieler bereits Erz verdienen. Aber wir brauchten auch dauerhaftere Änderungen am System hinter diesen Belohnungen. Wir haben noch mehr Ideen für später in petto, beispielsweise das Fertigungsereignis im Dezember, das eine weitere Quelle für Erz liefern wird.
Insgesamt wuchs das durchschnittliche monatliche Sternenerz-Einkommen von Spielern auf Rathaus-Level 16+, die an mindestens 14 Tagen im Monat aktiv waren, von 98 im März auf 203 im September. Es hat sich also mehr als verdoppelt. Diese Zahl umfasst sowohl kostenlose als auch bezahlte Quellen.
Wir müssen auch zugeben, dass wir die Erz-Ökonomie nicht regelmäßig genug überprüft haben. Wir verbessern die Art, wie wir den Fortschritt über verschiedene Spielergruppen hinweg verfolgen, damit wir überlegte Anpassungen über Ereignisse und Spielsysteme vornehmen können.
Für das nächste Jahr ziehen wir auch niedrigere Kosten für die Ausrüstungsverbesserung in Betracht, um Spielern zu helfen, aufzuholen und ihre Sammlungen zu entwickeln, während neue Ausrüstung an den Start geht. Unser Ansatz setzt primär auf kleine, beständige Änderungen. Das hilft uns dabei, ihre Auswirkungen zu verstehen, früher auf Probleme zu reagieren und eine stabile Ökonomie zu bewahren, bei der es sich weiterhin so anfühlt, dass sich deine Investitionen von Zeit und Ressourcen lohnen.
Ausbau der Veränderungen dieses Monats
Das November-Update brachte zwei weitere Verbesserungen der Erz-Ökonomie, bei denen es sich lohnt, ihren Kontext zu erläutern.
Sternebonus-Belohnungen basieren jetzt auf deinem Rathaus-Level
Die Überarbeitung des Sternebonus und seiner Belohnungen haben die Art verbessert, wie Erz über den Sternebonus verteilt wird, sodass Spieler desselben Rathaus-Levels dieselbe Menge an Erz-Belohnungen erhalten, unabhängig von ihrem Fähigkeitsniveau. Wir haben die Werte auf das eingestellt, was die besten Spieler auf dem jeweiligen Rathaus-Level bereits verdienten. Die meisten Häuptlinge bekommen also dieselbe Menge oder mehr Erz als zuvor.
Niedrigere Erz-Juwelenpreise im gesamten Spiel
Für Spieler, die Erz mit Juwelen kaufen, haben wir die niedrigeren Händlerpreise, die im Juli eingeführt wurden, auf das gesamte Spiel ausgeweitet.
Insgesamt haben diese Juwelenpreisänderungen die Juwelenkosten für den Kauf von genügend Erz, um eine epische Ausrüstung zu maximieren, um etwa die Hälfte verringert.
Zugänglicherer Ausrüstungsfortschritt
Wir nehmen auch Veränderungen an den Kosten der Ausrüstungsverbesserung vor.
Zukünftige epische Ausrüstung wird zur Maximierung weniger Glimm- und Sternenerz erfordern als heutige epische Ausrüstung. Die Verbesserung älterer epischer Ausrüstung wird im Lauf der Zeit ebenfalls günstiger werden, wobei diese Vergünstigungen mit dem zunehmenden Alter der Ausrüstung graduell eingeführt werden. Dies ähnelt der Weise, wie wir es einfacher machen, ältere Heimatdorf-Inhalte aufzuholen.
Hierzu gibt es noch keinen Zeitplan, den wir veröffentlichen könnten. Wir werden diese Veränderungen sorgfältig und mit einem Auge auf die Spielbalance und die Spieler einführen, die bereits in ihre Ausrüstung investiert haben.
Für zukünftige epische Ausrüstung betragen die Kosten zum Erreichen des maximalen Levels:
430 Sternenerz statt vormals 480.
3550 Glimmerz statt vormals 3720.
Die Glanzerz-Gesamtkosten bleiben unverändert.
Das Ziel dieser Änderungen ist, deine Spielweise zu verändern. Mehr Erz sollte dir helfen, die Ausrüstung zu verbessern, mit der du Spaß hast, ein anderes Setup auszuprobieren und bedeutende Fortschritte in Richtung etwas Neuem zu machen.
Spieler, die entsprechende Ausgaben tätigen, werden schnelleren Fortschritt erzielen. Aber das Verdienen und die Verwendung neuer Ausrüstung muss auch ohne Geld möglich sein, und das muss auch gelten, während die Sammlung wächst.
Das Finden des richtigen Veröffentlichungstempos
Ein weiterer Aspekt der Spielbalance ist, wie oft wir Ausrüstung veröffentlichen.
Zu Anfang planen wir die häufigere Veröffentlichung von Ausrüstung, wenn wir neben neuer epischer Ausrüstung legendäre Ausrüstung für mehr Helden einführen. Wir freuen uns darauf, herauszufinden, was dieser Seltenheitsgrad jedem Helden bringen kann, und wir wollen nicht, dass es Jahre braucht, bis jeder seine eigene bekommt.
Gleichzeitig fordert dir aber jede Veröffentlichung Zeit und Ressourcen ab. Wir müssen dir Raum geben, die von dir gesammelte Ausrüstung zu verbessern, mit ihr zu experimentieren und Spaß mit ihr zu haben, weshalb wir das Feedback der Spieler einholen und genau beobachten werden, wie sich der Fortschritt anfühlt, um im Zuge unserer Erkenntnisse das Veröffentlichungstempo anzupassen.
Wir halten dich auf dem Laufenden
Eine gesunde Ausrüstungsökonomie hängt davon ab, dass all diese Dinge ineinander greifen:
Wie viel Erz du verdienen kannst
Wie viel Verbesserungen kosten
Wie oft neue Ausrüstung erscheint
Wie Spieler aufholen
Wie viel du darüber weißt, was die Zukunft bringt
Wir werden weiterhin die Balance prüfen, Anpassungen vornehmen und erklären, was sich ändert und warum. Du solltest die Informationen bekommen, die du brauchst, um Entscheidungen über deinen Fortschritt zu treffen. Aus diesem Grund veröffentlichen wir diese Informationen vor dem Start. Damit du genug Zeit hast, deine Erzausgaben zu planen.
Die Blizzardaxt-Gameplay-Enthüllung und alle Details zum Fertigungsereignis kommen noch, aber bis dahin freuen wir uns auf deine Fragen und dein Feedback, Häuptling. Wir freuen uns sehr, dir zu zeigen, was legendäre Ausrüstung deinen Angriffen bringen kann.
Weiterhin viel Spaß mit Clash!
Dein Clash of Clans-Team