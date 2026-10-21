Hallo Häuptling! Wir nehmen ein paar Anpassungen der Spielbalance vor, um einige der stärksten Optionen wieder auf Linie zu bringen und um schwächelnden Einheiten und Ausrüstung einen kleinen Schub zu verpassen. Hier erläutern wir, was sich ändert und warum.

Hinweis: Die Zahlen hier stammen von RH18-Angriffen gegen RH18-Basen in Clankriegen und CWL im Lauf der letzten vier Wochen.

Drachenfürst: Feuerherz

Das Feuerherz taucht in beinahe 40 % aller Angriffe auf, und in über der Hälfte der Angriffe mit dem Drachenfürsten. Angriffe mit dem Drachenfürsten und Feuerherz enden in rund 66 % aller Fälle mit drei Sternen. Ohne sinkt diese Rate auf 56 %, und der Gesamtdurchschnitt beträgt 53 %.

Das ist eine ziemlich große Lücke, und wir wollen, dass die andere Ausrüstung des Fürsten konkurrenzfähig ist. Folgende Dinge ändern sich:

Bonus-TP sind auf jedem Level rund 8 % niedriger.

Feuerherz sorgt für keinen zusätzlichen Schaden mehr.

Auf höheren Leveln geschieht die Heilung etwas langsamer, auf max. Level beträgt sie 140 statt 150 pro Sekunde.

Ruinenhexe: Ruinenritter

Ruinenhexen-Angriffe liefern in 76 % aller Fälle drei Sterne, was der höchste Wert für eine Einheit ist, die regelmäßig eingesetzt wird. Zudem waren Ruinenritter zu schwer für Sprungfallen, so dass sie diese zwar auslösen, aber einfach so weitermarschieren konnten. Folgende Dinge ändern sich:

Der beanspruchte Armeeplatz der Ruinenritter sinkt von 20 auf 18, damit sie von Sprungfallen weggeschleudert werden können.

Ruinenritter bewegen sich ein wenig langsamer und besitzen etwas weniger TP und Schaden.

Mehr Liebe für zu wenig genutzte Einheiten

Schweinereiter, Tunnelgräber und P.E.K.K.A. tauchen in weniger als 3 % der Angriffe auf, und ihre Drei-Sterne-Raten betragen zwischen 20 % und 35 %. Superschweinereiter und Supergräber werden auch sehr selten gewählt. Der Meteorgolem erhält bereits ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber ebenfalls in unterdurchschnittlichem Maße. Zeit, diese Einheiten mit folgenden Änderungen wieder an Bord zu holen:

Schweinereiter und Superschweinereiter: erhöhte TP

Tunnelgräber und Supergräber: erhöhte TP auf max. Level

P.E.K.K.A.: erhöhter Schaden

Meteorgolem: erhöhte TP, wodurch auch die TP des Mini-Meteorgolems erhöht sind

Buffs für Ausrüstung

Der Frostpfeil ist in etwa 7 % aller Angriffe zugegen und liefert in 31 % aller Fälle ein Drei-Sterne-Ergebnis. Wir machen ihn ein bisschen frostiger.

Die Verlangsamung wird auf jedem Level um 5 Prozentpunkte erhöht.

Der Schaden erhöht sich auf den Leveln 21 bis 27, wobei er auf max. Level von 168 auf 175 steigt.

Der Portalanhänger erhält jetzt Bonus-TP und erreicht 1200 auf max. Level. Die andere Ausrüstung des Lakaienprinzen liefert bereits Bonus-TP, es war also ein Versäumnis, beim Portalanhänger darauf zu verzichten.

Jetzt ist es an der Zeit, diese Änderungen auf den Prüfstand zu stellen, Häuptling. Wir werden verfolgen, wie sich Angriffe nun gestalten, und wenn nötig werden wir weiter justieren – also immer her mit dem Feedback.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!