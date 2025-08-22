Hallo Häuptling! Wir möchten einige wichtige Änderungen ankündigen, die ein anstehendes Update bringen wird.

Überarbeitung der Sprungfalle!

Die Sprungfalle wird auf allen Rathaus-Leveln überarbeitet. Hier erfährst du Genaueres:

Statt eines Wirkungsbereichs trifft die Sprungfalle nur eine Truppe, nämlich die mit dem höchsten beanspruchten Armeeplatz in dem Bereich.

Wenn der beanspruchte Armeeplatz der Truppe größer ist als die Kapazität der Sprungfalle, wird der Truppe hoher Schaden zugefügt. Sollte die Truppe durch diesen Schaden besiegt werden, wird sie vom Schlachtfeld geschleudert. Ist dies nicht der Fall, wird die Truppe senkrecht geschleudert, was sie kurzzeitig daran hindert, sich zu bewegen und anzugreifen.

Wenn der beanspruchte Armeeplatz der Truppe genauso groß ist wie die Kapazität der Sprungfalle oder niedriger als diese, wird die Truppe vom Schlachtfeld geschleudert.

Wir fügen außerdem ab Rathaus-Level 11 sieben weitere Level zur Sprungfalle hinzu (von Level 6 bis Level 12).

Die gleiche Überarbeitung wurde auf Sprungfallen der Bauarbeiterbasis angewendet und Level 5 wurde hinzugefügt.

Der Hauptgrund ist, dass wir viel Flächenschaden und wenig Einzelzielschaden beobachten (insbesondere auf höheren Rathaus-Leveln). Wir haben diese Überarbeitung als Gelegenheit gesehen, die Verteidigungsmöglichkeiten besser auszubalancieren, und konnten so auch einige frühere Probleme mit Sprungfallen lösen, durch die sie zu stark gegenüber manchen Angriffen waren und nutzlos gegen andere. Jetzt verursachen sie immer etwas Schaden. Außerdem können wir jetzt immer weitere Level hinzufügen, damit sie mit jedem Rathaus-Level stärker werden.

Entfernung von Rathauswaffen-Leveln!

Darüber hinaus entfernen wir im anstehenden Update die Rathauswaffen-Level von Rathaus-Level 12, 13, 14 und 15.

Diese Level verlangsamen den Fortschritt in der Mitte des Spiels und sind nicht so bedeutend wie andere Verbesserungen. Wir wollen sie also entfernen, um die Fortschrittsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Keine Sorge – die Verbesserungen sind nach dem Update weg, aber deine Rathauswaffe ist noch da. Die Waffe wird nun einfach die Werte einer zuvor maximal verbesserten Rathauswaffe haben. Genauso wie die Waffe von Rathaus-Level 16 aktuell funktioniert.

Leider werden alle laufenden Verbesserungen von Rathauswaffen-Leveln abgebrochen und alle dafür verwendeten Ressourcen gehen verloren. Wen du aktuell auf Rathaus-Level 12, 13, 14 oder 15 bist, empfehlen wir dir, deinen Rathauswaffen-Level nicht zu verbessern. Warte einfach ab und wenn das Update in ein paar Wochen da ist, ist deine Rathauswaffe auf dem maximalen Level, unabhängig vom vorherigen Level!

Teilt uns wie immer gerne euer Feedback zu diesen Änderungen mit!

Dein Clash of Clans-Team