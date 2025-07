Hallo Häuptling!

Wir sind gerade dabei, die nächste Folge von „In der Bauhütte“ zu bearbeiten, in der wir einen tiefen Einblick in die gefertigten Abwehranlagen gewähren und auf euer Feedback eingehen. Aber bevor es so weit ist, haben wir noch einige wichtige Neuigkeiten zu verkünden:

📅 Saisonverlängerung

Wir verlängern die aktuelle Saison für die gefertigten Abwehranlagen bis nach den World Finals Anfang November (genaues Datum folgt in Kürze).

Warum? Wir wollen allen mehr Zeit geben; für Verbesserungen, zum Experimentieren und um die Funktion zu genießen.

🏆 Dauerhafte Belohnung

Wir hören zu: Die Spieler wünschen etwas Dauerhaftes für ihre temporären Inhalte. Wir arbeiten an einer Lösung, die wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben werden, aber keine Sorge: Deine Bemühungen um die gefertigten Abwehranlagen werden nicht umsonst gewesen sein. Weitere Einzelheiten über die Belohnung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben!

Wir schätzen wirklich, wie lautstark und engagiert sich die Community eingebracht hat. Euer Feedback trägt dazu bei, die Funktion zu gestalten – und wir hören zu.

Die nächste Folge von „In der Bauhütte“ gewährt weitere Einblicke in das Feature und verrät, was als Nächstes ansteht. Nicht verpassen!