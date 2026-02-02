Änderungen am Ranglistenmodus und an Ligamodifikatoren!
Neue Änderungen an der Spielbalance und Ligamodifikatoren!
Hallo Häuptling, hier ist die vollständige Liste der Änderungen an der Spielbalance und Ligamodifikatoren, die während der heutigen Wartungsarbeiten vorgenommen wurden:
Nerfs für Abwehranlagen
Querschläger-Kanone
Schaden abprallender Querschläger von 100 % auf 70 % verringert
Radius abprallender Querschläger von 4,5 auf 3,5 Felder verringert
Multi-Bogenschützenturm
Angriffstempo von 500 ms auf 600 ms verlangsamt
Vergeltungsturm (RH18)
Angriffstempo von 300 ms auf 350 ms verlangsamt
Vorausgesetzte zerstörte Gebäude für Aktivierung der dritten Phase von 20 auf 25 erhöht
Vorausgesetzte zerstörte Gebäude für Aktivierung der vierten Phase von 40 auf 50 erhöht
Multi-Entwicklungs-Turm (Schnellfeuer)
Schaden auf allen Leveln um ~10,6 % verringert
Bauhütte
Bewegungstempo von 28 auf 20 verringert
Buffs für Abwehranlagen
Multi-Entwicklungs-Turm (Maximalreichweite)
Schaden auf allen Leveln um ~15 % erhöht
Buffs für Truppen
Super-Bogenschütze (Level 10–13)
TP schrittweise erhöht (um ~2,7 % bis 9,6 %)
Supermagier (Level 9–14)
TP deutlich erhöht (um ~21 % bis 41 %)
Werfer (Level 1–4)
TP um ~4 % erhöht
Schaden/Sek. um ~4–5 % erhöht
Bewegungstempo von 16 auf 18 erhöht
Elektrotitanin (Level 4)
TP von 8400 auf 8700 erhöht
Superlakai
Weitschuss-Anzahl von 7 auf 8 erhöht
Weitschuss-Reichweite von 10 auf 10,25 Felder erhöht
Giftechse (alle Level)
Angriffsreichweite von 3,5 auf 4,5 Felder erhöht
TP auf allen Leveln deutlich erhöht (um ~10 % bis 21 %)
Riesenriese
KI-System geändert: wird vom Wächter und von der Adlerartillerie weniger priorisiert
Nerfs für Truppen
Meteorgolem (alle Level)
TP um ~13–16 % verringert
Schaden/Sek. um ~14–16 % verringert
Buffs für Ausrüstung
Edelhantel des Lakaienprinzen (alle Level)
Reichweite, Anzahl der Schüsse und Angriffstempo erhöht
Riesenhandschuh des Barbarenkönigs (alle Level)
Schadensverringerung und Dauer erhöht
Ligamodifikatoren
Legenden-Liga (LL)
Bonus für Abwehranlagen von 20 % auf 15 % verringert
Bonus für verteidigende Helden von 20 % auf 15 % verringert
Malus für angreifende Helden von 10 % auf 5 % verringert
Ausrüstung ohne Änderungen
Meisterliga (Elektro 33)
Bonus für Abwehranlagen von 14 % auf 10 % verringert
Bonus für verteidigende Helden von 14 % auf 10 % verringert
Malus für angreifende Helden von 6 % auf 0 % verringert
Ausrüstung ohne Änderungen
Expertenliga (Elektro 32)
Bonus für Abwehranlagen von 7 % auf 5 % verringert
Bonus für verteidigende Helden von 7 % auf 5 % verringert
Malus für angreifende Helden von 3 % auf 0 % verringert
Ausrüstung ohne Änderungen
Wir werden diese Anpassungen der Spielbalance genau im Auge behalten und Änderungen vornehmen falls nötig. Lass uns gerne deine Meinung wissen! Damit hilfst du uns zu verstehen, wie wir das Spiel für dich verbessern können.
Dein Clash of Clans-Team