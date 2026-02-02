Hallo Häuptling, hier ist die vollständige Liste der Änderungen an der Spielbalance und Ligamodifikatoren, die während der heutigen Wartungsarbeiten vorgenommen wurden:

Nerfs für Abwehranlagen

Querschläger-Kanone Schaden abprallender Querschläger von 100 % auf 70 % verringert Radius abprallender Querschläger von 4,5 auf 3,5 Felder verringert

Multi-Bogenschützenturm Angriffstempo von 500 ms auf 600 ms verlangsamt

Vergeltungsturm (RH18) Angriffstempo von 300 ms auf 350 ms verlangsamt Vorausgesetzte zerstörte Gebäude für Aktivierung der dritten Phase von 20 auf 25 erhöht Vorausgesetzte zerstörte Gebäude für Aktivierung der vierten Phase von 40 auf 50 erhöht

Multi-Entwicklungs-Turm (Schnellfeuer) Schaden auf allen Leveln um ~10,6 % verringert

Bauhütte Bewegungstempo von 28 auf 20 verringert



Buffs für Abwehranlagen

Multi-Entwicklungs-Turm (Maximalreichweite) Schaden auf allen Leveln um ~15 % erhöht



Buffs für Truppen

Super-Bogenschütze (Level 10–13)

TP schrittweise erhöht (um ~2,7 % bis 9,6 %)

Supermagier (Level 9–14)

TP deutlich erhöht (um ~21 % bis 41 %)

Werfer (Level 1–4) TP um ~4 % erhöht Schaden/Sek. um ~4–5 % erhöht Bewegungstempo von 16 auf 18 erhöht

Elektrotitanin (Level 4)

TP von 8400 auf 8700 erhöht

Superlakai Weitschuss-Anzahl von 7 auf 8 erhöht Weitschuss-Reichweite von 10 auf 10,25 Felder erhöht

Giftechse (alle Level) Angriffsreichweite von 3,5 auf 4,5 Felder erhöht TP auf allen Leveln deutlich erhöht (um ~10 % bis 21 %)

Riesenriese KI-System geändert: wird vom Wächter und von der Adlerartillerie weniger priorisiert



Nerfs für Truppen

Meteorgolem (alle Level) TP um ~13–16 % verringert Schaden/Sek. um ~14–16 % verringert



Buffs für Ausrüstung

Edelhantel des Lakaienprinzen (alle Level) Reichweite, Anzahl der Schüsse und Angriffstempo erhöht

Riesenhandschuh des Barbarenkönigs (alle Level) Schadensverringerung und Dauer erhöht



Ligamodifikatoren

Legenden-Liga (LL)

Bonus für Abwehranlagen von 20 % auf 15 % verringert

Bonus für verteidigende Helden von 20 % auf 15 % verringert

Malus für angreifende Helden von 10 % auf 5 % verringert

Ausrüstung ohne Änderungen

Meisterliga (Elektro 33)

Bonus für Abwehranlagen von 14 % auf 10 % verringert

Bonus für verteidigende Helden von 14 % auf 10 % verringert

Malus für angreifende Helden von 6 % auf 0 % verringert

Ausrüstung ohne Änderungen

Expertenliga (Elektro 32)

Bonus für Abwehranlagen von 7 % auf 5 % verringert

Bonus für verteidigende Helden von 7 % auf 5 % verringert

Malus für angreifende Helden von 3 % auf 0 % verringert

Ausrüstung ohne Änderungen

Wir werden diese Anpassungen der Spielbalance genau im Auge behalten und Änderungen vornehmen falls nötig. Lass uns gerne deine Meinung wissen! Damit hilfst du uns zu verstehen, wie wir das Spiel für dich verbessern können.

Dein Clash of Clans-Team