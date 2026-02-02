Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2. Feb. 2026
Blog – Clash of Clans

Änderungen am Ranglistenmodus und an Ligamodifikatoren!

Neue Änderungen an der Spielbalance und Ligamodifikatoren!

Hallo Häuptling, hier ist die vollständige Liste der Änderungen an der Spielbalance und Ligamodifikatoren, die während der heutigen Wartungsarbeiten vorgenommen wurden:

Nerfs für Abwehranlagen

  • Querschläger-Kanone

    • Schaden abprallender Querschläger von 100 % auf 70 % verringert

    • Radius abprallender Querschläger von 4,5 auf 3,5 Felder verringert

  • Multi-Bogenschützenturm

    • Angriffstempo von 500 ms auf 600 ms verlangsamt

  • Vergeltungsturm (RH18)

    • Angriffstempo von 300 ms auf 350 ms verlangsamt

    • Vorausgesetzte zerstörte Gebäude für Aktivierung der dritten Phase von 20 auf 25 erhöht

    • Vorausgesetzte zerstörte Gebäude für Aktivierung der vierten Phase von 40 auf 50 erhöht

  • Multi-Entwicklungs-Turm (Schnellfeuer)

    • Schaden auf allen Leveln um ~10,6 % verringert

  • Bauhütte

    • Bewegungstempo von 28 auf 20 verringert

Buffs für Abwehranlagen

  • Multi-Entwicklungs-Turm (Maximalreichweite)

    • Schaden auf allen Leveln um ~15 % erhöht

Buffs für Truppen

  • Super-Bogenschütze (Level 10–13)

TP schrittweise erhöht (um ~2,7 % bis 9,6 %)

  • Supermagier (Level 9–14)

TP deutlich erhöht (um ~21 % bis 41 %)

  • Werfer (Level 1–4)

    • TP um ~4 % erhöht

    • Schaden/Sek. um ~4–5 % erhöht

    • Bewegungstempo von 16 auf 18 erhöht

  • Elektrotitanin (Level 4)

TP von 8400 auf 8700 erhöht

  • Superlakai

    • Weitschuss-Anzahl von 7 auf 8 erhöht

    • Weitschuss-Reichweite von 10 auf 10,25 Felder erhöht

  • Giftechse (alle Level)

    • Angriffsreichweite von 3,5 auf 4,5 Felder erhöht

    • TP auf allen Leveln deutlich erhöht (um ~10 % bis 21 %)

  • Riesenriese

    • KI-System geändert: wird vom Wächter und von der Adlerartillerie weniger priorisiert

Nerfs für Truppen

  • Meteorgolem (alle Level)

    • TP um ~13–16 % verringert

    • Schaden/Sek. um ~14–16 % verringert

Buffs für Ausrüstung

  • Edelhantel des Lakaienprinzen (alle Level)

    • Reichweite, Anzahl der Schüsse und Angriffstempo erhöht

  • Riesenhandschuh des Barbarenkönigs (alle Level)

    • Schadensverringerung und Dauer erhöht

Ligamodifikatoren

Legenden-Liga (LL)

  • Bonus für Abwehranlagen von 20 % auf 15 % verringert

  • Bonus für verteidigende Helden von 20 % auf 15 % verringert

  • Malus für angreifende Helden von 10 % auf 5 % verringert

  • Ausrüstung ohne Änderungen

Meisterliga (Elektro 33)

  • Bonus für Abwehranlagen von 14 % auf 10 % verringert

  • Bonus für verteidigende Helden von 14 % auf 10 % verringert

  • Malus für angreifende Helden von 6 % auf 0 % verringert

  • Ausrüstung ohne Änderungen

Expertenliga (Elektro 32)

  • Bonus für Abwehranlagen von 7 % auf 5 % verringert

  • Bonus für verteidigende Helden von 7 % auf 5 % verringert

  • Malus für angreifende Helden von 3 % auf 0 % verringert

  • Ausrüstung ohne Änderungen

Wir werden diese Anpassungen der Spielbalance genau im Auge behalten und Änderungen vornehmen falls nötig. Lass uns gerne deine Meinung wissen! Damit hilfst du uns zu verstehen, wie wir das Spiel für dich verbessern können.

Dein Clash of Clans-Team