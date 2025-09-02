Clash bekommt Kampf- und Ranglistenmodi!
Beim nächsten Clash-Update darfst du dich auf Großes gefasst machen – und wir wollen dich im Vorfeld schon einmal darüber informieren, damit du jetzt anfangen kannst, dich vorzubereiten!
Aber zunächst eine kleine Erläuterung, **WARUM**wir diese Änderungen vornehmen ...
Wir arbeiten daran, die beste Version von Clash zu entwickeln, die so vielen Spielern wie möglich für die kommenden Jahre Spaß bereitet. Dein Feedback und das der anderen Spieler ist sehr wertvoll für uns, und wir haben zugehört! In diesem Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, (große und kleine) Unebenheiten aus dem Weg zu räumen, die für Frust sorgen und manchen den Spaß an Clash verderben. Außerdem möchten wir Spielern interessante Entscheidungsmöglichkeiten geben. Folgendes haben wir beispielsweise unternommen:
Beseitigung des Zeitbedarfs für Armeeausbildung und Heldenheilung.
Bereitstellen von Armeevorlagen, die es einfacher machen, neue Angriffsstrategien auszuprobieren.
Ermöglichen von Flexibilität in puncto Ressourcen durch Einsatz der Alchemistin und die Möglichkeit unbegrenzter Angriffe.
Verringerung der Juwelenkosten für Ressourcen im Spiel sowie für viele mit Ressourcen verknüpfte Magische Gegenstände.
Ermächtigung von Spielern, Hindernisse zu beseitigen, ohne einen freien Bauarbeiter zu benötigen.
Optimierung der Art, wie du Mauern verbesserst.
Das nächste Update wird die bislang größte Veränderung bei der Gegnersuche mit sich bringen, und um ehrlich zu sein – es kann gut sein, dass wir im ersten Versuch nicht alles richtig hinbekommen. Aber statt dich warten zu lassen, wollen wir dir diese Änderungen lieber früher liefern und auf Basis von Feedback weiter verbessern, also halte dich nicht zurück!
Mehr Arten, Clash zu spielen! Mehr Arten, Belohnungen zu verdienen!
Du kannst bereits jederzeit clashen, aber jetzt wirst du auch auf jede Art clashen können, die du dir wünschst! Mehrspieler-Kämpfe werden in zwei unterschiedliche Typen eingeteilt: Kämpfe und Ranglistenkämpfe.
Welche Probleme sollen durch die Aufteilung der Mehrspieler-Kämpfe in zwei unterschiedliche Modi angegangen werden?
Es gibt viele verschiedene Motivationen von Spielern. Und es ist schwer, alle mit einem vereinheitlichten Gegnersuche-System glücklich zu machen. In dieser neuen Clash-Ära wollen wir mehr Möglichkeiten bieten, Spaß beim Kämpfen zu haben!
Die Gegnersuche kann sich zu wechselhaft anfühlen und die Beschäftigung damit kann anstrengend sein. Momentan kann das Spielen vieler Kämpfe dazu führen, dass eine Ligabeförderung erzwungen wird. So werden Spieler, die es auf ein entspannteres Spielerlebnis abgesehen haben, mit einem höheren Schwierigkeitsgrad konfrontiert. Das absichtliche Verlieren von Trophäen kann nötig sein, um spaßige und lohnenswerte Kämpfe zu finden oder den Beitritt zur Legenden-Liga zu verhindern.
Es gibt keinen permanenten Farmmodus für unsere Legenden-Liga, was es für wettkampforientierte Spieler schwer macht, an genug Beute zu kommen und an einige Ereignissen teilzunehmen.
Die Hürde für den Beitritt zur Legenden-Liga ist zu hoch (es dauert zu lange, um in der wettkampforientierten Szene von Clash anzukommen).
Welche neuen Arten von Mehrspieler-Kämpfen werden verfügbar sein?
Typ 1: Kämpfe* Die Gegnersuche wird bestimmt durch deinen aktuellen Rathaus-Level, wobei es eine gewisse Varianz gibt, die wir zu einem späteren Zeitpunkt noch eingehender erläutern werden.* Unlimitierte Kämpfe sind für alle Spieler verfügbar, auch die in der Legenden-Liga.* Vereinfachte Schild-Regeln (mehr dazu später).
Typ 2: Ranglistenkämpfe
Die Gegnersuche wird vom Fortschritt des Spielers im Ligasystem bestimmt.
Kämpfe (und Verteidigungen) sind begrenzt, zählen also wirklich!
Nur die besten Spieler steigen in die höchsten Ligen auf, in denen es Kampf-Modifikatoren gibt, die diese noch kompetitiver machen.
Ligen werden überarbeitet und neue Stufen werden hinzugefügt.
Wie funktioniert das neue Ligasystem?
Ranglistenkämpfe werden für alle Spieler auf Rathaus-Level 7 freigeschaltet.
Das Format des neuen Ligasystems wurde so gestaltet, dass es eine Version der Legenden-Liga in einem kleineren Maßstab darstellt – ein System, an dem sich unsere leidenschaftlichsten Wettkämpfer seit Jahren erfreuen und das jetzt alle Spieler erleben werden.
Die Liga- und Sterneboni der Spieler basieren auf ihrem aktuellen Liga- und Rathaus-Level, und werden in allen Mehrspieler-Kämpfen angewandt, also in Kämpfen wie Ranglistenkämpfen, und beide Modi werden zum Sternebonus-Fortschritt beitragen.
In Zukunft wird es erheblich mehr Details zur Funktion dieses Systems geben. Wir wollten aber, dass du weißt, dass wir eine Menge Zeit mit dem Grübeln darüber verbracht haben, wie man ein wirklich wettkampforientiertes Format unterhalb der Legenden-Liga erschafft, das ein breites Clash-Publikum willkommen heißt.
Was musst du zur Vorbereitung auf diese Änderungen wissen?
In Zukunft werden Trophäen nur in Ranglistenkämpfen gewonnen/verloren, und sie werden nach jedem Ligaturnier zurückgesetzt (was der aktuellen Funktion der Legenden-Liga ähnelt). Deine aktuelle Trophäenanzahl im Spiel ist trotzdem SEHR wichtig.* Alle aktiven Spieler werden vom aktuellen zum neuen Ligasystem übertragen, und zwar auf Basis von Rathaus-Level und Trophäenanzahl zum Zeitpunkt der Übertragung!* Deine höchste Trophäenanzahl im aktuellen Ligasystem wird nach dem Update auf ewig in deinem Spielerprofil festgehalten. Jetzt ist also die richtige Zeit, noch mal richtig Gas zu geben!* Spieler ohne Rang, einschließlich der Spieler, die nie an einem Ligaturnier teilgenommen haben, werden zu Anfang in der Liga platziert, die am besten zu ihrem Rathaus-Level passt.
Kampfmodus: Alle können farmen, aber alle können auch geplündert werden!* Legenden-Liga-Spieler sollten ein gutes Layout am Start haben, um ihre Beute zu schützen, wenn das Update live geht. Show-Basen dürften also keine allzu gute Idee mehr sein. Wir suchen für sie nach einem zukünftigen Platz im Spiel, mehr Neuigkeiten hierzu wird es aber erst später geben.* Wir werden die verfügbare Beute in Legenden-Liga-Kämpfen erhöhen, um die neuen Farming-Angriffe auszugleichen.
Die FINALE Legenden-Liga-Saison (aber nicht so richtig)* Die Legenden-Liga-Saison, die am 25. August begonnen hat, wird die letzte Legenden-Liga-Saison innerhalb des alten Ligasystems sein.* Nachdem deine Trophäenpunktzahl der September-Saison deine Platzierung im neuen Ligasystem bestimmen wird, haben wir beschlossen, die September-Saison bis 6. Oktober zu verlängern.* Vor der Umstellung werden Fair-Play-Überprüfungen vorgenommen.* Wenn das neue Ligasystem live geht, werden Spieler im neuen System auf Basis ihrer Rang-Trophäenpunktzahl platziert – es ist also entscheidend, wie du in dieser Saison abschneidest!* Nur die Besten werden es in die neue Legenden-Liga schaffen. Sei aber drauf gefasst, dass sich dein Liga-Rang bei der Umstellung ändert.* In der neuen Legenden-Liga wird es Kampf-Modifikatoren geben!
Kampf-Modifikatoren* Die höchsten Ligen im Ranglistenmodus werden Schwierigkeitsmodifikatoren haben.* Die genauen Zahlen werden in Kürze angekündigt.
Änderungen bei Errungenschaften
Neue Errungenschaften werden mit dem neuen System eingeführt, und wenn du die aktuelle „Held der Ligen“-Errungenschaft (Erreichen von Kristall-/Meister-/Champion-Liga) noch nicht abgeschlossen hast, dann hast du jetzt die Chance, dich darum zu kümmern und eine Menge Gratis-Juwelen einzusacken, solange noch Zeit dafür ist!
Uns ist klar, dass das eine Menge Informationen sind und du sicher auch Fragen hast, also stelle sie gerne in den Kommentaren oder in einem beliebigen anderen Kanal *wir schauen dich an, Reddit*.
Vor dem nächsten Update werden wir ein tiefergehendes Video veröffentlichen, in dem alle Änderungen präsentiert und Fragen beantwortet werden.
Und wie immer: CLASH ON!