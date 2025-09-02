Beim nächsten Clash-Update darfst du dich auf Großes gefasst machen – und wir wollen dich im Vorfeld schon einmal darüber informieren, damit du jetzt anfangen kannst, dich vorzubereiten!

Aber zunächst eine kleine Erläuterung, **WARUM**wir diese Änderungen vornehmen ...

Wir arbeiten daran, die beste Version von Clash zu entwickeln, die so vielen Spielern wie möglich für die kommenden Jahre Spaß bereitet. Dein Feedback und das der anderen Spieler ist sehr wertvoll für uns, und wir haben zugehört! In diesem Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, (große und kleine) Unebenheiten aus dem Weg zu räumen, die für Frust sorgen und manchen den Spaß an Clash verderben. Außerdem möchten wir Spielern interessante Entscheidungsmöglichkeiten geben. Folgendes haben wir beispielsweise unternommen:

Beseitigung des Zeitbedarfs für Armeeausbildung und Heldenheilung.

Bereitstellen von Armeevorlagen, die es einfacher machen, neue Angriffsstrategien auszuprobieren.

Ermöglichen von Flexibilität in puncto Ressourcen durch Einsatz der Alchemistin und die Möglichkeit unbegrenzter Angriffe.

Verringerung der Juwelenkosten für Ressourcen im Spiel sowie für viele mit Ressourcen verknüpfte Magische Gegenstände.

Ermächtigung von Spielern, Hindernisse zu beseitigen, ohne einen freien Bauarbeiter zu benötigen.

Optimierung der Art, wie du Mauern verbesserst.

Das nächste Update wird die bislang größte Veränderung bei der Gegnersuche mit sich bringen, und um ehrlich zu sein – es kann gut sein, dass wir im ersten Versuch nicht alles richtig hinbekommen. Aber statt dich warten zu lassen, wollen wir dir diese Änderungen lieber früher liefern und auf Basis von Feedback weiter verbessern, also halte dich nicht zurück!

Mehr Arten, Clash zu spielen! Mehr Arten, Belohnungen zu verdienen!

Du kannst bereits jederzeit clashen, aber jetzt wirst du auch auf jede Art clashen können, die du dir wünschst! Mehrspieler-Kämpfe werden in zwei unterschiedliche Typen eingeteilt: Kämpfe und Ranglistenkämpfe.