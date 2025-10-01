Kosmische Besucher schweben über deinem Dorf – und bedrohen es mit ihrem kosmischen Fluch. Tauche in den Clash-o-ween-Geist ein und wehre dich gegen diese intergalaktischen Halunken!

1.–3. Oktober: Die Schatzsuche ist da. Finde im Kampf Truhen und öffne sie für eine Chance auf epische Belohnungen!

1.–9. Oktober: Steuerbare Heldenherausforderung „Kosmisches Chaos“: Steuere die Bogenjägerin und zeige eine himmlische Leistung, um 3-Sterne-Belohnungen zu verdienen.

1.–11. Oktober: Die Clankriegsligen sind zurück. Unsere Kriege lassen sich nicht von kosmischem Aufruhr aufhalten.

1.–31. Oktober: Der Goldpass ist da. Er bietet einen Bogenschützen-Königin-Skin im extremen Gothic-Look – ein echter Hingucker. Heißen wir die Bogenjägerin willkommen!

3.–31. Oktober: Kosmische Szenerie. Dieser Meteorit zog eine lange Zeit über friedlich durch den Kosmos, bis ihn der Ewige Wächter zu einem Boten des Untergangs wandelte! Mit dieser Szenerie, die über eine außergewöhnliche Größe und einzigartige Gebäude im Außenbereich verfügt, stehst du im Mittelpunkt des Universums!

5.–31. Oktober: Kosmische Heldenskins werden in den Shop beschworen. Der Albtraumprinz, die Verfluchte Gladiatorin, der Ewige Wächter und der Berserkerkönig sind einsatzbereit.

8.–15. Oktober: Steuerbare Heldenherausforderung „Stabübergabe“. Entfessle den Albtraumprinzen im Kampf und nutze seine Ausrüstung, den Meteorstab, um Zerstörung auf Gegner herabhageln zu lassen!

10.–22. Oktober: Die Festlaterne kehrt als Superdekoration in den Shop zurück. Das ist ein echtes Highlight zu Diwali!

10.–31. Oktober: Das Medaillenereignis „Kosmischer Rock“ erscheint. Verdiene in diesem absolut rockigen Medaillenereignis Kosmische Fragmente!