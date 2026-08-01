Seit vierzehn Jahren werfen sich Barbaren ungestüm und Kampfschreie ausstoßend in die Schlacht. Seit vierzehn Jahren plündern Kobolde mit ihren gierigen grünen Griffeln Dörfer aus. Und seit vierzehn Jahren hält der Händler seine wertvollste Sammlung geheim. Bis jetzt! Willkommen beim Clash-of-Karten-Ereignis!

Zur Feier des 14. Clash-Jubiläums wurden Einheiten auf den Kopf gestellt und auf einzigartige Sammelkarten im Spiel geklatscht! Dieses einmonatige Kartentausch-Ereignis ist anders als alles, was du je erlebt hast. Also bereite dein Deck vor, Häuptling, und mach dich bereit, das Clash-Jubiläum auf vollkommen neue Weise zu feiern!

Stell dir das wie das Öffnen eines Booster-Packs vor – außer dass die Karten Clash-Einheiten sind, der Tausch im Clanchat stattfindet und du deine seltenen Exemplare nicht in eine Schutzhülle stecken musst.

Was ist das Clash-of-Karten-Ereignis?

Den August hindurch sammelst du Kartenpakete, die du zum Beispiel durch Kämpfe, Ereignisse oder Community-Giveaways erhältst. Jedes Paket enthält eine Karte mit einer Clash-Einheit. Sammle Karten, vervollständige Sets, verdiene Belohnungen – und wenn du eine Karte verpasst, dann tausche deine doppelten mit Clankameraden, um die Lücken zu füllen.

Karten besitzen unterschiedliche Seltenheiten, und manche sind schwieriger zu erhalten als andere. Duplikate sind allerdings nicht wertlos – sie sind deine Tauschwährung.

Wie du Karten erhältst

Diesen Monat kannst du an jede Menge Karten kommen. Und zwar auf folgende Arten:

Kartenjagd (1.–31. August): Das Hauptereignis. Verdiene in Kämpfen 2 Kartenpakete pro Tag und insgesamt 10 Pakete zu Beginn des Ereignisses. Das sind allein schon bis zu 68 Karten aus Kämpfen. Zerstöre das richtige Gebäude bei einem Überfall und das Paket gehört dir – keine Attrappen, keine Tricks, keine Spontanzauber am Ende des Zugs.

Tutorial : Dein erstes Kartenpaket wartet auf dich, sobald du dich das erste Mal anmeldest und das Kartensammel-Tutorial abschließt.

SC Store (3.–30. August): Schließe exklusive Aufgaben im SC Store ab, um kostenlose Kartenpakete zu erhalten, und halte deine Augen nach kostenlosen Kartenangeboten offen.

Händler (4., 11. und 18. August): Zu den angegebenen Terminen hat der Händler ein kostenloses Kartenpaket für dich. Das sind also 3 Karten, einfach nur fürs Vorbeischauen.

Medaillenereignis (12.–31. August): Der kostenlose Pfad liefert Bonus-Kartenpakete. Ein Pass ist nicht erforderlich.

Soziale Netzwerke: Und auch auf unseren Social-Media-Kanälen wird es exklusive Karten-Drops geben.

Pakete öffnen

Das Öffnen von Paketen bekommt seine eigene Sequenz – mit einem Kniff à la Clash: Weil der Geruch eines frisch geöffneten Pakets und die Hoffnung auf eine seltene Karte schon der halbe Spaß an der Sache sind, wollen wir die ganze Sache nicht überstürzen. Es läuft in etwa wie das Öffnen einer Kiste. Du musst dreimal tippen: Einmal zum Enthüllen, einmal zum Bestätigen und einmal zum Fortfahren. Das Spiel sagt dir sofort, ob die Karte neu oder ein Duplikat ist. Aufmerksamen Spielern wird vielleicht eine Möglichkeit auffallen, wie man bereits einen kleinen Blick auf die Seltenheit einer Karte bekommt, bevor das Paket ganz geöffnet ist ...

Der Sammlungsbildschirm

Tippe auf die Ereignis-Schaltfläche im HUD, um deine Sammlung jederzeit während des Ereignisses zu öffnen – oder tippe direkt in deinem Dorf auf die Clash-of-Karten-Dekoration. Du bekommst jede Karte des Sets zu sehen, sortiert nach Seltenheit. Du siehst auch, welche Karten du gesammelt hast, und welchen du noch hinterherjagst.

Wenn eine Karte ausgegraut ist, dann hast du sie noch nicht, kannst sie aber bei Clankameraden anfragen.

Gesammelt (1 Exemplar) : Du besitzt 1 Exemplar dieser Karte. Beachte, dass du keine Karte tauschen kannst, von der du nur ein Exemplar besitzt.

Gesammelt (2 oder mehr Exemplare) : Dies sind deine Duplikate, die du mit anderen Spielern tauschen oder beim Händler verwenden kannst.

Wenn du ein Seltenheits-Set komplettierst, bekommst du eine zusätzliche Belohnung, also sorge dafür, dass du dir wirklich jede Karte sicherst!

Die Seltenheits-Zähler oben dienen zum Verfolgen des Fortschritts und als Abkürzung: Tippe auf einen, um direkt zum jeweiligen Abschnitt der Sammlung zu springen.

Pro-Tipp: Du kannst auf die Clash-of-Karten-Dekoration jedes beliebigen Spielerdorfs tippen, um die zugehörige Sammlung unter die Lupe zu nehmen. Das ist eine tolle Möglichkeit, vor dem Verschicken einer Tauschanfrage herauszufinden, wer auf den Duplikaten sitzt, die du brauchst. So kannst du wie ein Profi an deinem Deck bauen.

Tausch mit Clankameraden

Hast du eine doppelte Bogenschützin und brauchst einen Kobold? Für so etwas ist der Chat da!

Frage direkt von deinem Sammlungsbildschirm aus eine fehlende Karte an – Clankameraden sehen die Anfrage im Clanchat auftauchen und können mit einem ihrer Duplikate antworten. Wenn sie kein Duplikat der angefragten Karte haben oder ihre Duplikate nicht verwenden wollen, dann können auch Juwelen zum Abschluss eines Handels verwendet werden.

Ein paar Regeln sorgen für Fairness:

Das Versenden von Anfragen besitzt eine Abklingzeit (ähnlich der Clanburg-Truppen-Anfrage). Das sorgt für einen lesbaren Chat und eine sinnvolle Taktung.

Nur Duplikate können gehandelt werden. Einzelstücke bleiben in deiner Sammlung.

Abklingzeiten lassen sich mit Juwelen überspringen, falls dich die Ungeduld plagt. Was aber auch keine Schande ist.

Händler

Sammeln sich bei dir Duplikate an, die du vielleicht nicht durch Tausch loswirst? Dann tausche sie beim Händler gegen weitere Pakete ein – einschließlich solcher mit garantiertem Seltenheitsgrad.

Tauschraten:

2 doppelte Karten derselben Sorte gegen 1 zufällige Karte

2 doppelte Karten derselben Sorte gegen 1 zufällige Elixier-Karte

2 doppelte Karten derselben Sorte gegen 1 zufällige Dunkles-Elixier-Karte

2 doppelte Karten derselben Sorte gegen 1 zufällige Bauarbeiterbasis-Karte

3 doppelte Karten derselben Sorte gegen 1 zufällige Supertruppen-Karte

Denk dran: Du brauchst mindestens 3 Exemplare einer Karte, um mit dem Händler ins Geschäft zu kommen, denn er wird dir niemals das letzte Exemplar einer bestimmten Karte abnehmen. Dieses wandert nämlich in den Ordner.

Belohnungen

Vervollständige Sets und erreiche Meilensteine auf der Fortschrittsleiste, um den Monat hindurch Belohnungen zu verdienen.

Verfügbar ab Beginn des Ereignisses:

Clash-of-Karten-Dekoration Deine ständige Zugriffsmöglichkeit auf den Sammlungsbildschirm, auch nach dem Ende des Ereignisses. Hier befindet sich deine vollständige Sammlung, also zeig sie allen!



Komplette Karten-Sets:

Sammle alle Elixier-Karten : Rune des Elixiers

Sammle alle Dunkles-Elixier-Karten : Rune des Dunklen Elixiers

Sammle alle Bauarbeiterbasis-Karten : Rune des Golds

Sammle alle Supertruppen-Karten: Legendäre Truhe

Sammle verschiedene Karten:

Sammle 10 verschiedene Karten : Buch-der-Karten-Dekoration

Sammle 20 verschiedene Karten : 5000 Glanzerz

Sammle 30 verschiedene Karten : 500 Glimmerz

Sammle 40 verschiedene Karten : 50 Sternenerz

Sammle 50 verschiedene Karten : 2 Bauarbeitertränke

Sammle 60 verschiedene Karten: Manga-Wut-Prinz-Skin (NEU!)

Nach dem Ereignis

Am 2. September um 08:00 Uhr UTC schließt sich das Handelsfenster, aber deine Sammlung bleibt über die Clash-of-Karten-Dekoration deines Dorfs weiterhin zugänglich. Sieh es als deine „Reserved List“ an: nicht handelbar, nicht ersetzbar, und in zehn Jahren von erheblich größerem Wert.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!