Die Verstärker sind bis zum Anschlag aufgedreht, die Menge tobt und MEAT SHIELD sind bereit, Köpfe energisch zum Nicken zu bringen. Willkommen in der „Sound von Clash“-Saison. Monster, Musik und munteres Durcheinander verschmelzen, während dein Dorf sich in ein ausgewachsenes Metal-Festival verwandelt. Verwandle deine Helden in hart rockende Legenden, entfessle musikalisches Chaos bei neuen Ereignissen und mach dich gefasst auf eine Saison, die laut, wild und absolut fetzig wird.

1. bis 30. April: Goldpass: Sound von Clash – Rocke dein Dorf mit dem April-Goldpass, der voller Belohnungen, Vorteile und purer akustischer Zerstörung steckt. Schalte den Bassbogen-Königin-Heldenskin frei, moshe dich durch Belohnungsstufen und bringe die gesamte Saison lang deinen Fortschritt auf Hochtouren.

1. April bis 30. Juli: Gefertigte Abwehranlagen: Die Bauarbeiterbasis ist am Rocken! Frische Bauarbeiterbasis-Technologie ist gerade auf der Menge in dein Heimatdorf gesurft. Drei neue Verteidigungsanlagen stoßen in dieser Saison zum Chaos:

LUFTBOMBEN Zielen nur auf Lufttruppen Flächenschaden durch Ballon-Sprengladungen

Verbesserungsmodule: Trefferpunkte Schaden pro Treffer Angriffstempo

LAVAWERFER Zielt nur auf Bodentruppen Flächenschaden und hinterlässt brennende Lavafelder

Verbesserungsmodule: Trefferpunkte Schaden pro Sekunde Reichweite

BRUTZLER Zielt auf Boden- und Lufttruppen Verschießt Flammen wie bei einem pyrotechnischen Spektakel

Verbesserungsmodule: Trefferpunkte Schaden pro Treffer Salvenanzahl



1. bis 11. April: Clankriegsliga – Ziehe gegen sieben andere Clans in 15v15- oder 30v30-Modi in den Krieg! Verdiene Bonusbeute, Clan-EP und Ligamedaillen, während du die Ränge emporsteigst.

1. bis 30. April: „Sound von Clash“-Szenerie – Verwandle dein Dorf in das lauteste Festivalgelände in Clash. In dieser XL-Szenerie vereinen sich Matsch, Monster und totaler Irrsinn! Nicht fehlen darf ein fetter Heavy-Metal-Soundtrack, der das Chaos hochdreht und die pure Power eines Livekonzerts direkt in deine Basis bringt.

5. bis 30. April: „Sound von Clash“-Heldenskins – Entfessle dein inneres Rockmonster mit einem ganzen Aufgebot an von Heavy Metal inspirierten Heldenskins. Vom feuerspeienden Showmaster-Fürsten bis zum elektrisierenden Saitenreißer-König steht jeder Held bereit, die Bühne zu erobern und Verteidigungen stilvoll zu zerstören.

6. bis 15. April: Drachenfürst-Herausforderungslevel – Tritt mit einem brandneuen Herausforderungslevel inklusive der kommenden epischen Ausrüstung des Drachenfürsten ins Rampenlicht. Meistere die Mechaniken, bezwinge das Level und hol dir deine Belohnungen.

8. bis 29. April: „Sound von Clash“-Medaillenereignis – MEAT SHIELD sind eingetroffen, und sie sind bereit, es richtig krachen zu lassen. Sammle Stachelarmbänder im Kampf, verdiene Metal-Medaillen und gib sie beim Händler für Belohnungen, Dekorationen und die erste epische Drachenfürsten-Ausrüstung überhaupt aus. Der Party-Magier stößt als temporäre Einheit zur Aufstellung und bereichert deine Angriffe um noch mehr Chaos.

17. April: Fußtribut-Bundle – Ein äußerst exquisites Angebot, das nur für die kultiviertesten und anspruchsvollsten Häuptlinge bestimmt ist, beehrt den Shop. Das Fußtribut-Bundle kommt nicht heimlich, still und leise daher, sondern mit lackierten Fußnägeln. Ein opulenter Tribut an einen Geschmack, der so fein ist, dass er an das Unbegreifliche grenzt. Gib dich ihm hin, wenn du dich traust. Verdammung ist vergänglich. Prestige ist für die Ewigkeit.

18. bis 22. April: 2-facher-Sternebonus-Ereignis – Verdopple deine Sternebonus-Belohnungen und beschleunige deinen Fortschritt. Die perfekte Zeit, um vor den Clanspielen stärker zu werden.

22. bis 28. April: Clanspiele – Die Clanspiele kehren mit Überraschungsaufgaben und besonders lohnenden Herausforderungen zurück. Schließe Aufgaben ab, verdiene schneller Punkte und schalte mit deinem Clan einen ganzen Pfad an Belohnungen frei.

28. April bis 3. Mai: Schatzsuche-Ereignis – Mach dich nach dem Update zu einem brandneuen Schatzsuche-Ereignis auf. Freu dich auf Belohnungen, nach denen es sich zu graben lohnt.