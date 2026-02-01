Legendäre Helden kämpfen um Ruhm, Ehre und kostbare Weisheitsrollen. Läute die Feierlichkeiten zum Mondneujahr ein, indem du stolz in der Jahr-des-Feuerpferdes-Saison kämpfst. Diese Reise solltest du nicht verpassen!

1.–28. Februar: Goldpass: Stärke dein Dorf mit Bonusvorteilen sowie Gegenständen und schalte den Rote-Gladiatorin-Heldenskin frei.

1.–11. Februar: Clankriegsliga: Entwickle clevere Strategien und kämpfe stolz für deinen Clan!

3.–28. Februar: Jahr-des-Feuerpferdes-Szenerie: Lass dein Dorf in den Himmel aufsteigen. In diesem atemberaubenden Palast in den Wolken kannst du Feuerpferde entdecken!

5.–28. Februar: Jahr-des-Feuerpferdes-Heldenskins: Das Abenteuer beginnt mit der Ankunft von Jahr-des-Feuerpferdes-Heldenskins im Shop.

6.–13. Februar:: Neue Herausforderungslevel-Rangliste: Bezwinge dieses Wolkenwettkampf-Herausforderungslevel und sichere dir einen Platz auf der brandneuen Rangliste!

9.–26. Februar: Weise-Krieger-Medaillenereignis: Verdiene Weisheitsrollen durch Angriffe, um auf dem Ereignispfad tolle Belohnungen freizuschalten und dir beim Händler neue Ausrüstung zu holen!

16.–19. Februar: 2-facher-Sternebonus-Ereignis: Erhalte in diesem Ereignis für deinen Sternebonus die doppelte Beute. Nie gab es eine bessere Zeit, um mit deinem meisterlichen Kampfgeschick zu glänzen!

22.–28. Februar: Clanspiele und Supertruppenrabatte: Mit dem Supertruppenrabatt von 99 % sind jegliche Aufgaben ein Klacks und in den Clanspielen kannst du tonnenweise Belohnungen verdienen!