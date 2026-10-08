Jemand hat einen Anhänger verloren. Und jetzt gibt es Portale, die Löcher in das Heimatdorf reißen. Überall schwappt Saures Elixier herum und ein extrem gestresster Dämonenbauarbeiter hängt auf der falschen Seite des Kosmos fest.

Willkommen beim Portalpanik-Medaillenereignis! Sammle in Kämpfen Saures Elixier, fülle den Brunnen des Dämonenbauarbeiters und gib deine Kluftmedaillen aus, bevor die Portale sich für immer schließen.

Ich will bei dem Chaos mitmischen!

Das Portalpanik-Medaillenereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 6 verfügbar.

Wann?

Beginn des Ereignisses: 8. Oktober um 08:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses: 25. Oktober um 08:00 Uhr UTC

Nach Ereignisende bleibt dir noch zwei Tage lang Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Ereignisgebäude, also bis 27. Oktober um 08:00 Uhr UTC. Kehre den Portalen nicht den Rücken, bevor du nicht alles ausgegeben hast!

Ereignisressourcen

Saures Elixier: Wird in Heimatdorf-Kämpfen gesammelt und wandert direkt in den Saures-Elixier-Brunnen. Je mehr du einheimst, desto schneller geht es auf dem Ereignispfad voran.

Kluftmedaillen: Verdienst du, indem du Fortschritt auf dem Ereignispfad erzielst. Gib sie beim Händler aus, um an mächtige Belohnungen zu kommen – einschließlich der neuen epischen Portalanhänger-Ausrüstung.

Neue epische Lakaienprinz-Ausrüstung: Portalanhänger

Der Anhänger, der das Weltenchaos überhaupt erst verursacht hat. Der Lakaienprinz öffnet eine kosmische Kluft, durch die er und eigene Truppen und Helden in der Nähe in deine Armeeleiste zurückgerufen werden – bereit, an einem beliebigen Ort auf dem Schlachtfeld zurück in den Kampf geschickt zu werden.

Ruft eigene Truppen und Helden innerhalb des Portalradius bis zur Rückrufkapazität zurück.

Einheiten, die wieder in den Kampf geschickt werden, stürzen sich teilweise geheilt und mit einem zeitweiligen Temposchub ins Geschehen.

Der Lakaienprinz wird bei Aktivierung des Portals sofort geheilt.

Würde der Lakaienprinz tödlichen Schaden erleiden, dann wird das Portal automatisch aktiviert, um ihn zu retten.

Verbesserungen erhöhen den Radius, die Rückrufkapazität und die Heilung des Portals sowie die Dauer des Temposchubs.

Auf Belagerungsmaschinen hat das Portal keinen Effekt.

Ereignisschub: Vom 20. Oktober um 08:00 Uhr UTC bis 25. Oktober um 08:00 Uhr UTC wird der Portalanhänger fünf Tage lang auf seinen Maximallevel gebracht, damit du seine volle Macht ausschöpfen kannst, bevor das Ereignis endet. Der Schub ist ab Rathaus-Level 9 verfügbar.

Temporäre Clash-o-ween-Einheiten kehren zurück!

Die üblichen Verdächtigen der gruseligen Jahreszeit steigen aus der Kluft und begeben sich auf den Ereignispfad, und sie werden von einem neuen Kollegen angeführt.

Totemwerfer: Brandneu und alles andere als subtil. Hoher Schaden pro Sekunde gegen beliebige Bodenziele in einer Reichweite von 6 Feldern. Bei seinem ersten und danach jedem vierten Angriff schleudert er ein verfluchtes Totem statt eines Steins, wodurch Abwehranlagen in der Nähe betäubt werden und ein unbewegliches Kleines Totem platziert wird, das Schaden abfängt, bis es von selbst zerbröselt.

Ballonhund: Ballon und Lavahund, vereint durch miese Laune. Priorisiert Luftabwehr, wirft Bomben auf dem Weg zum Ziel und lässt beim Auftreffen Ballonhund-Welpen erscheinen. Wenn er abstürzt, verursacht seine Explosion schweren Flächenschaden und hinterlässt noch mehr Welpen.

Hexengolem: Eiserne Entschlossenheit, dunkle Magie und null Toleranz für Abwehranlagen. Visiert Abwehranlagen am Boden an, beschwört beim Gehen einen steten Strom von Skeletten und hinterlässt Knochengiganten, wenn er zerstört wird.

Königsgeist: Gewaltiger Schaden, kaum Trefferpunkte und in reizbarer Stimmung. Mauern können ihn nicht aufhalten, die ersten 12 Sekunden nach seiner Entsendung kann er nicht anvisiert werden und seine Angriffe verlangsamen alles, was sie treffen.

Riesenskelett: Große Knochen, noch größere Bombe. Nimmt Abwehranlagen ins Visier und fängt eine Menge Schaden ab. Wenn es schließlich zu Boden geht, explodiert es und verursacht dabei gewaltigen Flächenschaden.

Schalte all diese spuktakulären temporären Einheit über den Ereignispfad frei.

Ereignisgebäude: Saures-Elixier-Brunnen

Der Brunnen des Dämonenbauarbeiters dient der Aufnahme all des Sauren Elixiers, das du einsackst. Fülle ihn und der Bauarbeiter geht wieder nach Hause. Wahrscheinlich.

Sammelt das Saure Elixier, das du aus dem Kampf zurückbringst

Lässt dich auf den Ereignispfad zugreifen

Hilft dir, Belohnungen schneller freizuschalten

Händler

Verdiene über den Ereignispfad Kluftmedaillen und gib sie dann in einem Shop aus, der genug tolle Ware auf Lager hat, um das ganze Chaos zu rechtfertigen. Du kannst sogar den Portalanhänger freischalten – die brandneue epische Ausrüstung für den Lakaienprinzen!

Epische Ausrüstung für den Barbarenkönig, die Bogenschützen-Königin, den Großen Wächter, die Königliche Gladiatorin und den Lakaienprinzen

Verfluchte Dekorationen wie der Münzsammler und der Portalstab

Magische Gegenstände: Bücher, Runen, Hindernisschaufeln und Mauerringe

Tränke: Bauarbeiter, Macht, Forschung, Begleiter, Ressourcen und Uhrenturm

Erz: Stern, Glimmer und Glanz

Haufenweise Elixier, Gold und Dunkles Elixier

Und noch viel mehr, aus welcher Dimension auch immer!

Ereignispass

Schalte den Ereignispass für zusätzliche Belohnungen frei und schreite damit schneller auf dem Ereignispfad fort.

Fülle den Brunnen, hol dir den Anhänger und schicke den Dämonenbauarbeiter zurück in seine Ecke des Kosmos, bevor er sich hier häuslich einrichtet. Der Shop schließt am 27. Oktober – gib die Kluftmedaillen also besser aus, solange die Portale noch offen sind.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!