Erhebe dein Schwert und stürme in die Arena – Sound von Clash ist da!

MEAT SHIELD ist da, und sie verwandeln das Dorf in ein absolutes Heavy-Metal-Konzert. Wenn du glaubst, dass deine Angriffe rocken, dann ist es jetzt an der Zeit, das zu beweisen.

Sammle Stachelarmbänder, verdiene Metal-Medaillen und gib sie für mächtige Belohnungen aus – einschließlich brandneuer epischer Ausrüstung.

Ich will Tickets!

Das Sound-von-Clash-Medaillenereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Ereignisbeginn: 8. April um 08:00 Uhr UTC

Ereignisende: 29. April um 08:00 Uhr UTC

Nach Ereignisende kannst du noch bis 1. Mai um 08:00 Uhr UTC auf den Ereignisreiter beim Händler und das Ereignisgebäude zugreifen.

Ereignisressourcen

Stachelarmbänder

In Mehrspieler-Kämpfen findest du Stachelarmbänder in gegnerischen Dörfern.

3 zufällige Gebäude in jeder Basis enthalten Armbänder.

Sie starten mit 200 pro Kampf verfügbaren Armbändern.

Zerstöre sie, um die Armbänder zu sammeln und auf dem Ereignispfad voranzukommen.

Du kannst dir auch zusätzliche Armbänder vom Mech-Bullen holen – deinem Ereignisgebäude, das sie täglich generiert und sich dabei im Laufe der Zeit steigert.

Metal-Medaillen

Durch Sammeln von Stachelarmbändern und dein Fortschreiten auf dem Ereignispfad schaltest du Metal-Medaillen frei.

Verwende die Medaillen beim Händler, um dir Belohnungen zu holen – einschließlich neuer und zurückkehrender epischer Ausrüstung.

Neue epische Drachenfürst-Ausrüstung

Eine neue epische Ausrüstung für den Drachenfürsten ist beim Händler eingetroffen.

Zu Beginn dieses Ereignisses wird diese Ausrüstung fünf Tage lang auf den höchsten Level geboostet sein, den dein Rathaus zulässt. Du kannst sie also auf Anhieb mit voller Power ausprobieren.

Temporäre Einheit: Party-Magier

Was wäre ein Konzert ohne Chaos?

Der Party-Magier stößt während des Ereignisses als temporäre Einheit zum Lineup hinzu. Schalte ihn über den Ereignispfad frei und lass bei deinen Gegnern eine zerstörerische Party steigen.

Ereignisgebäude: Mech-Bulle

Der Mech-Bulle ist in dein Dorf gerollt.

Generiert mit der Zeit Stachelarmbänder

Lässt dich auf den Ereignispfad zugreifen

Hilft dir, Belohnungen schneller freizuschalten

Lass ihn wirbeln und halt dich gut fest.

Ereignisbelohnungen

Verdiene Belohnungen über den Ereignispfad und gib deine Medaillen beim Händler aus, zum Beispiel für:

Epische Drachenfürst-Ausrüstung

Zurückkehrende epische Ausrüstung

Erz und Heimatdorf-Ressourcen

Clanstadt-Stadtgebäude-Teile

Superdekoration

2 neue Dekorationen

Ereignispass

Schalte den Ereignispass frei, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten und deinem Fortschritt auf dem Ereignispfad zusätzlichen Schwung zu verleihen.

Die Bühne ist bereit, der Mech-Bulle wartet und das Publikum kommt langsam in Fahrt.

Jetzt bist du dran, für ein bisschen Lärm zu sorgen!

Weiterhin viel Spaß mit Clash!