Zeit für ein grenzsprengendes Rampenlicht-Ereignis! Entfessle während des Ereignisses Supermauerbrecher gratis und verdiene Eiswürfel, um Belohnungen freizuschalten. Der Schub für die ausgewählte Supertruppe wird automatisch aktiviert. Es können also während eines Rampenlicht-Ereignisses bis zu drei Supertruppen zugleich aktiv sein.

Wer kann mitspielen?

Das „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 8 verfügbar.

Ereignisplan:

Beginn des „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignisses:

Datum: Donnerstag, 20. November 2025

Zeit: 08:00 Uhr UTC

Ende des „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignisses:

Datum: Mittwoch, 26. November 2025

Zeit: 08:00 Uhr UTC

Nach dem Ende des Ereignisses am 27. November kannst du zwei weitere Tage lang auf den Händler-Ereignisreiter und das Ereignisgebäude, das Supereisbad, zugreifen. Das bedeutet, dass du deine Supermedaillen bis zum 29. November um 08:00 Uhr UTC gegen Belohnungen eintauschen kannst!

So machst du mit:

Eiswürfel bekommst du, indem du in Mehrspieler-Angriffen Sterne verdienst (Kampf und Ranglistenkampf). Eiswürfel bringen dir Fortschritt auf dem Rampenlicht-Ereignispfad und schalten Belohnungen frei. Mit der ausgewählten Supertruppe, also Supermauerbrechern, in deiner Armee kannst du im Kampf sogar noch mehr Eiswürfel verdienen! Eiswürfel können in Supermedaillen umgewandelt werden, mit denen du beim Händler zusätzliche Belohnungen freischalten kannst.