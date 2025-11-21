Das „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignis
Zeit für ein grenzsprengendes Rampenlicht-Ereignis! Entfessle während des Ereignisses Supermauerbrecher gratis und verdiene Eiswürfel, um Belohnungen freizuschalten. Der Schub für die ausgewählte Supertruppe wird automatisch aktiviert. Es können also während eines Rampenlicht-Ereignisses bis zu drei Supertruppen zugleich aktiv sein.
Wer kann mitspielen?
Das „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 8 verfügbar.
Ereignisplan:
Beginn des „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignisses:
Datum: Donnerstag, 20. November 2025
Zeit: 08:00 Uhr UTC
Ende des „Supermauerbrecher im Rampenlicht“-Ereignisses:
Datum: Mittwoch, 26. November 2025
Zeit: 08:00 Uhr UTC
Nach dem Ende des Ereignisses am 27. November kannst du zwei weitere Tage lang auf den Händler-Ereignisreiter und das Ereignisgebäude, das Supereisbad, zugreifen. Das bedeutet, dass du deine Supermedaillen bis zum 29. November um 08:00 Uhr UTC gegen Belohnungen eintauschen kannst!
So machst du mit:
Eiswürfel bekommst du, indem du in Mehrspieler-Angriffen Sterne verdienst (Kampf und Ranglistenkampf). Eiswürfel bringen dir Fortschritt auf dem Rampenlicht-Ereignispfad und schalten Belohnungen frei. Mit der ausgewählten Supertruppe, also Supermauerbrechern, in deiner Armee kannst du im Kampf sogar noch mehr Eiswürfel verdienen! Eiswürfel können in Supermedaillen umgewandelt werden, mit denen du beim Händler zusätzliche Belohnungen freischalten kannst.
Ereignisressourcen
Eiswürfel
Mit den Supermauerbrechern wird es während des Ereignisses explosiv. Sammle also Eiswürfel, um für Abkühlung zu sorgen! Erlange Sterne in Mehrspieler- und Ranglistenkämpfen, um Eiswürfel zu verdienen. Die Anzahl der verdienten Eiswürfel hängt von der Anzahl der im Kampf erhaltenen Sterne ab. Nutze Supermauerbrecher in deiner Armee, um zusätzliche Eiswürfel zu verdienen! Außerdem kannst du vom Ereignisgebäude, dem Supereisbad, regelmäßig Eiswürfel abholen. Je mehr Eiswürfel du sammelst, desto mehr Belohnungen schaltest du frei!
Supermedaillen!
Wenn du genug Eiswürfel sammelst, schaltest du Supermedaillen frei! Verwende Supermedaillen beim Händler, um Ereignisbelohnungen zu erhalten! Dazu gehören:
Feuerfigur-Dekoration
Magierstatue-Dekoration
Koboldkönig-Tribut-Dekoration
Epische Dschungel-Szenerie
Schneetag-Szenerie
Eiskönig-Skin
Pixelkönigin-Skin
Pixelwächter-Skin
Mittelaltergladiatorin-Skin
Erhalte mehr mit dem Mini-Ereignispass!
Ein Pass für Passionierte! Kaufe den Mini-Ereignispass, um mehr Pfad-Belohnungen sowie zusätzliche Supermedaillen zu erhalten, die du beim Händler ausgeben kannst!