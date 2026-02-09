Das Weise-Krieger-Medaillenereignis ist da!
Da er auf die Schriftrolle seines Meisters gekritzelt hat, muss der Affenkönig losziehen, um Weisheitsrollen im ganzen Land zu finden. Und du bist eingeladen! Mach dich bereit für das Weise-Krieger-Medaillenereignis!
Ich will dabei sein!
Das Weise-Krieger-Medaillenereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.
Wann?
Beginn des Ereignisses:
09. Februar, 08:00 Uhr UTC
Ende des Ereignisses:
26. Februar, 08:00 Uhr UTC
Nach dem Ende des Ereignisses am 26. Februar hast du noch zwei Tage lang (bis zum 28. Februar um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.
Ereignisressourcen
Weisheitsrollen
Weisheitsrollen voll umfangreichen Wissens findest du in Gebäuden in Mehrspieler-Kämpfen. Sammle Weisheitsrollen im Kampf, um auf dem Ereignispfad voranzuschreiten und Belohnungen sowie Grummelmedaillen freizuschalten. Das Streben nach Wissen war noch nie so gefährlich!
Grummelmedaillen
Diese Medaillen mit finsterem Blick kannst du auf dem Belohnungspfad des Ereignisses verdienen. Nutze sie, um Gegenstände vom Händler zu kaufen, darunter die neue epische Ausrüstung: das Steckenpferd!
Neue epische Ausrüstung für den Barbarenkönig: Steckenpferd
Etwas ist zum Händler galoppiert! Schalte während des Ereignisses mit Grummelmedaillen das Steckenpferd als epische Ausrüstung frei! Dieses ermöglicht es dem Barbarenkönig für eine begrenzte Zeit nach dem Einsatz, schneller und mit mehr Schaden über Mauern zu springen.
Temporäre Einheiten kehren zurück!
Temporäre Einheiten heizen deinen Gegnern im Jahr des Feuerpferds ein! Willkommen zurück:
Azurblauer Drache
Feuerwerkerin
Widderreiterin
Schalte diese stolzen Krieger auf dem Medaillenereignispfad frei!
Temporäre Einheiten im Rampenlicht
Hinweis: Während des Ereignisses steht jede temporäre Einheit einmal im Rampenlicht. Sie wird deiner regulären Armee dann gratis hinzugefügt! Sieh‘s dir an:
09.–15. Februar: 10 Feuerwerkerinnen zur regulären Armee hinzugefügt
15.–21. Februar: 3 Azurblaue Drachen zur regulären Armee hinzugefügt
21.–27. Februar: 8 Widderreiterinnen zur regulären Armee hinzugefügt
Ereignisdekorationen
Ereignisgebäude: Hübsche Schriftrolle
Jemand hat das Gesicht einer schnurrbärtigen Bedrohung auf diese heilige Schriftrolle gekritzelt! Wir wollen niemanden beschuldigen, aber das sieht ganz nach Affenunfug aus!
Superdekoration: Flammenpferd
Entzünde diese noble Superdekoration in deinem Dorf und läute das Mondneujahr stilvoll ein!
Dekoration: Glückshufeisen
Die makellos polierte Glückshufeisen-Dekoration garantiert kein Glück, aber sie schmälert deine Chancen auch nicht.