Da er auf die Schriftrolle seines Meisters gekritzelt hat, muss der Affenkönig losziehen, um Weisheitsrollen im ganzen Land zu finden. Und du bist eingeladen! Mach dich bereit für das Weise-Krieger-Medaillenereignis!

Ich will dabei sein!

Das Weise-Krieger-Medaillenereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

09. Februar, 08:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

26. Februar, 08:00 Uhr UTC

Nach dem Ende des Ereignisses am 26. Februar hast du noch zwei Tage lang (bis zum 28. Februar um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.