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22. Mai 2026
Blog – Clash of Clans

Der aktuelle Gameplay-Stand – Teil 2

Hallo Clasher!

Im zweiten Teil unserer Reihe zum Gameplay-Stand wollen wir euch über ein paar Anpassungen an CWL-Modifikatoren sowie die anstehenden Anpassungen der Spielbalance genauer informieren und euch ein paar Teaser zu den Gameplay-Änderungen geben, an denen wir als Nächstes arbeiten.

Legen wir los mit einem kurzen CWL-Update

In unserem letzten Artikel haben wir erwähnt, dass wir nach dem ersten Monat mit der erweiterten CWL-Modifikatoren-Konfiguration festgestellt hatten, dass einige temporäre Anpassungen notwendig sind, während wir weiter an der langfristigen Ausrichtung von Modifikatoren in den Rängen arbeiten.

Ab der anstehenden CWL-Saison werden Titan II und Titan III die Modifikatorenkonfiguration von Legende II nutzen. Titan I und Legenden-Liga werden die Modifikatorenkonfiguration von Legende I nutzen.

Diese Änderungen sollen dafür sorgen, dass in der Rangliste ein gesünderer Wettbewerb entsteht, und geben uns ein klareres Bild davon, wie verschiedene Modifikatorenumgebungen sich auf das Gameplay und Erfolgsquoten auswirken.

Anpassungen der Spielbalance im Mai

Bevor das eigentliche Update kommt, steht eine neue Runde mit Anpassungen der Spielbalance an (siehe detaillierte Tabelle am Ende des Artikels).

Dieses Mal wollen wir eine andere Kommunikationsmethode für die Anpassungen der Spielbalance ausprobieren. Letztes Mal sind wir selbst ziemlich tief in die Erfolgsquoten und Performancedaten abgetaucht. Dieses Mal wollen wir uns mehr auf die Absicht hinter den Anpassungen konzentrieren.

Wir nehmen eine bedeutende Anpassung am Riesenpfeil vor sowie eine kleinere Änderung am Raketenrucksack. Das Ziel ist, ein wiederkehrendes Problem zu beheben, wo der Riesenpfeil Buffs bei jedem neuen Luftabwehrlevel braucht. Das führte zu Situationen, in denen er zu stark auf niedrigen Rathaus-Leveln war, nur damit er seine Rolle an der Spitze erfüllt. Mit dieser Änderung verursacht der Riesenpfeil jetzt doppelten Schaden bei Luftabwehr und ist weniger wirkungsvoll bei anderen Zielen. Dadurch soll er mehr zu einem spezialisierten Mittel zum Ausschalten wichtiger Verteidigungsanlagen sein statt einer allgemein dominanten Option.

Der Drachenfürst war auch etwas zu stark. Das hat zwar viel Spaß gemacht, hat aktuell aber einen zu großen Einfluss auf die Meta. Zusätzlich zu der erwähnten Änderung am Raketenrucksack ändern wir im nächsten Update im Juni, wie die Interaktion zwischen ihm und dem Flammengebläse funktioniert: Der Flammenkegel wird stets in die ursprünglich vom Fürsten anvisierte Richtung verschossen anstatt in die Richtung, die er durch den Rucksack einschlägt. In den Spielbalance-Änderungen im Mai verringern wir außerdem die Stärke des Feuerherzens und seine Reduzierung des Schadens durch Fallen. Wir werden beobachten, wie es mit ihm ab jetzt läuft, und straffen seine (sehr cool aussehenden) Ketten gegebenenfalls weiter.

Die aktuelle Luft-Meta war eine große Veränderung und unser Ziel ist, eine bessere Balance zwischen Boden- und Luftstrategien zu erzeugen. Dafür passen wir den Lavawerfer, die Luftbomben und den Brutzler an. Der Lavawerfer war sehr stark gegen Bodenstrategien, aber die Luftbomben und der Brutzler haben nicht die gleichen Auswirkungen auf Luftangriffe gehabt.

Und zu guter Letzt nehmen wir Anpassungen am Himmelsbrecher und am Drachenreiter vor. Der Himmelsbrecher verliert ein Fass, einen Lakaien und einen Level über all seine Truppen hinweg. Der Drachenreiter erhält einen kleinen Nerf. Wir sind froh, dass der Himmelsbrecher eine starke Option ist, aber er sollte nicht fast jeden Angriff dominieren.

Sonstiges

Jetzt kennt ihr unsere Gründe und Ziele bei den anstehenden Anpassungen der Spielbalance im Mai. Unser Design-Team plant bereits neue Angriffsmöglichkeiten und Wege, die Gameplay-Balance erneut auf den Kopf zu stellen: eine neue Ereignistruppe, neue Gameplay-Inhalte, die den Fluss von Angriffen auf unerwartete Weise ändern könnten, sowie eine monolithische neue epische Ausrüstung.

Wir wissen, was ihr denkt: Wie kann ich Gefallen an mehr epischer Ausrüstung finden, wenn so viele Spieler gar nicht mit der Ausrüstung mithalten können, die bereits im Spiel ist? Wir wollen, dass es einfacher ist, im Level aufzusteigen und mehr epische Ausrüstung auszuprobieren, damit Spieler Spaß an den guten neuen Sachen haben, die kommen! Wir haben uns Zeit gelassen, eine Aufholmechanik einzuführen, weil wir wollten, dass sie gut durchdacht ist. Viele Spieler haben jede Menge Zeit und Geld in Ausrüstung gesteckt und wir wollen gerecht mit dem Aufholen neuer und zurückkehrender Spieler umgehen, die vorherige Ausrüstungsveröffentlichungen und Ereignisse verpasst haben. Wir glauben, wir haben eine faire Möglichkeit gefunden, die Ökonomie mit der epischen Ausrüstung zugänglicher zu machen und gleichzeitig die Erz-Ökonomie interessant zu halten. Wir können es kaum erwarten, sie euch mitzuteilen, aber ...

Schlusswort

Wir legen noch nicht all unsere Karten offen. Ihr werdet auf das nächste Clash-On-Video warten müssen, um mehr zu erfahren. Das war‘s für dieses kleinere Update. Wir werden weiter beobachten, wie die Änderungen ankommen, hören auf Feedback von Spielern und Creatorn und nehmen Anpassungen vor, wo es notwendig ist.

Danke fürs Lesen.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!

GegenstandGegenstandslevelRathausWerttypAktueller WertNEUER WERT
RiesenpfeilALLE1-18Zusätzlicher Schaden gegen Luftabwehr1x2x
Riesenpfeil99Schaden12001100
Riesenpfeil1210Schaden15001200
Riesenpfeil1512Schaden17501350
Riesenpfeil1814+Schaden20001500
Raketenrucksack2114Durchstoßschaden19251875
Raketenrucksack2716+Durchstoßschaden22002150
Feuerherz1515+Regeneration155140
Feuerherz1815+Regeneration175150
Feuerherz115+Schaden/Sek.1010
Feuerherz215+Schaden/Sek.1210
Feuerherz315+Schaden/Sek.1412
Feuerherz415+Schaden/Sek.1612
Feuerherz515+Schaden/Sek.1812
Feuerherz615+Schaden/Sek.2014
Feuerherz715+Schaden/Sek.2214
Feuerherz815+Schaden/Sek.2414
Feuerherz915+Schaden/Sek.2616
Feuerherz1015+Schaden/Sek.2816
Feuerherz1115+Schaden/Sek.3016
Feuerherz1215+Schaden/Sek.3218
Feuerherz1315+Schaden/Sek.3418
Feuerherz1415+Schaden/Sek.3618
Feuerherz1515+Schaden/Sek.3820
Feuerherz1615+Schaden/Sek.4020
Feuerherz1715+Schaden/Sek.4220
Feuerherz1815+Schaden/Sek.4523
Drachenfürst15-18Schadensreduzierung gegen Fallen5040
Lavawerfer118Schaden/Sek.8072
Lavawerfer218Schaden/Sek.8375
Lavawerfer318Schaden/Sek.8780
Lavawerfer418Schaden/Sek.9185
Lavawerfer518Schaden/Sek.9590
Lavawerfer618Schaden/Sek.10095
Lavawerfer718Schaden/Sek.105100
Lavawerfer818Schaden/Sek.111105
Lavawerfer918Schaden/Sek.118110
Lavawerfer1018Schaden/Sek.125115
Lavawerfer118Angriffsreichweite11001100
Lavawerfer218Angriffsreichweite12001150
Lavawerfer318Angriffsreichweite13001200
Lavawerfer418Angriffsreichweite14001250
Lavawerfer518Angriffsreichweite15001300
Lavawerfer618Angriffsreichweite16001350
Lavawerfer718Angriffsreichweite17001400
Lavawerfer818Angriffsreichweite18001450
Lavawerfer918Angriffsreichweite19001500
Lavawerfer1018Angriffsreichweite20001600
Lavawerfer118Lavafläche-Schaden2621
Lavawerfer218Lavafläche-Schaden2722
Lavawerfer318Lavafläche-Schaden2923
Lavawerfer418Lavafläche-Schaden3024
Lavawerfer518Lavafläche-Schaden3125
Lavawerfer618Lavafläche-Schaden3326
Lavawerfer718Lavafläche-Schaden3427
Lavawerfer818Lavafläche-Schaden3629
Lavawerfer918Lavafläche-Schaden3830
Lavawerfer1018Lavafläche-Schaden4032
LuftbombenAlle18Angriffsreichweite9001100
Luftbomben118Angriffstempo38003400
Luftbomben218Angriffstempo36003200
Luftbomben318Angriffstempo34003000
Luftbomben418Angriffstempo32002800
Luftbomben518Angriffstempo30002600
Luftbomben618Angriffstempo28002400
Luftbomben718Angriffstempo26002200
Luftbomben818Angriffstempo24002000
Luftbomben918Angriffstempo22001800
Luftbomben1018Angriffstempo20001600
BrutzlerAlle18Angriffstempo18001500
BrutzlerAlle18Schadensradius120150
Brutzler118Angriffstempo18001500
Brutzler218Angriffstempo18001500
Brutzler318Angriffstempo18001500
Brutzler418Angriffstempo18001500
Brutzler518Angriffstempo18001500
Brutzler618Angriffstempo18001500
Brutzler718Angriffstempo18001500
Brutzler818Angriffstempo18001500
Brutzler918Angriffstempo18001500
Brutzler1018Angriffstempo18001500
Brutzler118Schaden5085
Brutzler218Schaden5490
Brutzler318Schaden5895
Brutzler418Schaden62100
Brutzler518Schaden66105
Brutzler618Schaden70110
Brutzler718Schaden75115
Brutzler818Schaden80120
Brutzler918Schaden87125
Brutzler1018Schaden95135
Brutzler118Salvenanzahl68
Brutzler218Salvenanzahl79
Brutzler318Salvenanzahl810
Brutzler418Salvenanzahl911
Brutzler518Salvenanzahl1012
Brutzler618Salvenanzahl1113
Brutzler718Salvenanzahl1214
Brutzler818Salvenanzahl1315
Brutzler918Salvenanzahl1416
Brutzler1018Salvenanzahl1517
Himmelsbrecher116Anzahl Angriffe54
Himmelsbrecher216Anzahl Angriffe54
Himmelsbrecher317Anzahl Angriffe65
Himmelsbrecher418Anzahl Angriffe65
Himmelsbrecher116Beschwörungslevel (Lakai; Ballon; Drachenbaby)11;10;910;9;8
Himmelsbrecher216Beschwörungslevel (Lakai; Ballon; Drachenbaby)12;11;1011;10;9
Himmelsbrecher317Beschwörungslevel (Lakai; Ballon; Drachenbaby)13;12;1112;11;10
Himmelsbrecher418Beschwörungslevel (Lakai; Ballon; Drachenbaby)14;13;1213;12;11
Himmelsbrecher116Erscheinende Einheiten (Lakai; Ballon; Drachenbaby)3;1;12;1;1
Himmelsbrecher216Erscheinende Einheiten (Lakai; Ballon; Drachenbaby)4;1;13;1;1
Himmelsbrecher317Erscheinende Einheiten (Lakai; Ballon; Drachenbaby)5;1;14;1;1
Himmelsbrecher418Erscheinende Einheiten (Lakai; Ballon; Drachenbaby)5;1;14;1;1
Drachenreiter618TP62005900
Drachenreiter618Schaden/Sek.520500