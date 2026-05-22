Hallo Clasher!

Im zweiten Teil unserer Reihe zum Gameplay-Stand wollen wir euch über ein paar Anpassungen an CWL-Modifikatoren sowie die anstehenden Anpassungen der Spielbalance genauer informieren und euch ein paar Teaser zu den Gameplay-Änderungen geben, an denen wir als Nächstes arbeiten.

Legen wir los mit einem kurzen CWL-Update

In unserem letzten Artikel haben wir erwähnt, dass wir nach dem ersten Monat mit der erweiterten CWL-Modifikatoren-Konfiguration festgestellt hatten, dass einige temporäre Anpassungen notwendig sind, während wir weiter an der langfristigen Ausrichtung von Modifikatoren in den Rängen arbeiten.

Ab der anstehenden CWL-Saison werden Titan II und Titan III die Modifikatorenkonfiguration von Legende II nutzen. Titan I und Legenden-Liga werden die Modifikatorenkonfiguration von Legende I nutzen.

Diese Änderungen sollen dafür sorgen, dass in der Rangliste ein gesünderer Wettbewerb entsteht, und geben uns ein klareres Bild davon, wie verschiedene Modifikatorenumgebungen sich auf das Gameplay und Erfolgsquoten auswirken.

Anpassungen der Spielbalance im Mai

Bevor das eigentliche Update kommt, steht eine neue Runde mit Anpassungen der Spielbalance an (siehe detaillierte Tabelle am Ende des Artikels).

Dieses Mal wollen wir eine andere Kommunikationsmethode für die Anpassungen der Spielbalance ausprobieren. Letztes Mal sind wir selbst ziemlich tief in die Erfolgsquoten und Performancedaten abgetaucht. Dieses Mal wollen wir uns mehr auf die Absicht hinter den Anpassungen konzentrieren.

Wir nehmen eine bedeutende Anpassung am Riesenpfeil vor sowie eine kleinere Änderung am Raketenrucksack. Das Ziel ist, ein wiederkehrendes Problem zu beheben, wo der Riesenpfeil Buffs bei jedem neuen Luftabwehrlevel braucht. Das führte zu Situationen, in denen er zu stark auf niedrigen Rathaus-Leveln war, nur damit er seine Rolle an der Spitze erfüllt. Mit dieser Änderung verursacht der Riesenpfeil jetzt doppelten Schaden bei Luftabwehr und ist weniger wirkungsvoll bei anderen Zielen. Dadurch soll er mehr zu einem spezialisierten Mittel zum Ausschalten wichtiger Verteidigungsanlagen sein statt einer allgemein dominanten Option.

Der Drachenfürst war auch etwas zu stark. Das hat zwar viel Spaß gemacht, hat aktuell aber einen zu großen Einfluss auf die Meta. Zusätzlich zu der erwähnten Änderung am Raketenrucksack ändern wir im nächsten Update im Juni, wie die Interaktion zwischen ihm und dem Flammengebläse funktioniert: Der Flammenkegel wird stets in die ursprünglich vom Fürsten anvisierte Richtung verschossen anstatt in die Richtung, die er durch den Rucksack einschlägt. In den Spielbalance-Änderungen im Mai verringern wir außerdem die Stärke des Feuerherzens und seine Reduzierung des Schadens durch Fallen. Wir werden beobachten, wie es mit ihm ab jetzt läuft, und straffen seine (sehr cool aussehenden) Ketten gegebenenfalls weiter.

Die aktuelle Luft-Meta war eine große Veränderung und unser Ziel ist, eine bessere Balance zwischen Boden- und Luftstrategien zu erzeugen. Dafür passen wir den Lavawerfer, die Luftbomben und den Brutzler an. Der Lavawerfer war sehr stark gegen Bodenstrategien, aber die Luftbomben und der Brutzler haben nicht die gleichen Auswirkungen auf Luftangriffe gehabt.

Und zu guter Letzt nehmen wir Anpassungen am Himmelsbrecher und am Drachenreiter vor. Der Himmelsbrecher verliert ein Fass, einen Lakaien und einen Level über all seine Truppen hinweg. Der Drachenreiter erhält einen kleinen Nerf. Wir sind froh, dass der Himmelsbrecher eine starke Option ist, aber er sollte nicht fast jeden Angriff dominieren.

Sonstiges

Jetzt kennt ihr unsere Gründe und Ziele bei den anstehenden Anpassungen der Spielbalance im Mai. Unser Design-Team plant bereits neue Angriffsmöglichkeiten und Wege, die Gameplay-Balance erneut auf den Kopf zu stellen: eine neue Ereignistruppe, neue Gameplay-Inhalte, die den Fluss von Angriffen auf unerwartete Weise ändern könnten, sowie eine monolithische neue epische Ausrüstung.

Wir wissen, was ihr denkt: Wie kann ich Gefallen an mehr epischer Ausrüstung finden, wenn so viele Spieler gar nicht mit der Ausrüstung mithalten können, die bereits im Spiel ist? Wir wollen, dass es einfacher ist, im Level aufzusteigen und mehr epische Ausrüstung auszuprobieren, damit Spieler Spaß an den guten neuen Sachen haben, die kommen! Wir haben uns Zeit gelassen, eine Aufholmechanik einzuführen, weil wir wollten, dass sie gut durchdacht ist. Viele Spieler haben jede Menge Zeit und Geld in Ausrüstung gesteckt und wir wollen gerecht mit dem Aufholen neuer und zurückkehrender Spieler umgehen, die vorherige Ausrüstungsveröffentlichungen und Ereignisse verpasst haben. Wir glauben, wir haben eine faire Möglichkeit gefunden, die Ökonomie mit der epischen Ausrüstung zugänglicher zu machen und gleichzeitig die Erz-Ökonomie interessant zu halten. Wir können es kaum erwarten, sie euch mitzuteilen, aber ...

Schlusswort

Wir legen noch nicht all unsere Karten offen. Ihr werdet auf das nächste Clash-On-Video warten müssen, um mehr zu erfahren. Das war‘s für dieses kleinere Update. Wir werden weiter beobachten, wie die Änderungen ankommen, hören auf Feedback von Spielern und Creatorn und nehmen Anpassungen vor, wo es notwendig ist.

Danke fürs Lesen.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!