Hast du dir schon mal gewünscht, du könntest wirklich in deinem Rathaus leben? Jetzt hast du die Gelegenheit, dir diesen Wunsch vier Wochen lang zu erfüllen!

Verbessere dein Rathaus (RH8 und höher) und zeig es allen, um die Chance zu bekommen, einen vierwöchigen Aufenthalt in einer echten Burg in Moyne (Irland) zu gewinnen.

Wann findet die Kampagne statt?

Beginn: 19. November um 12:00 Uhr Eastern Time (ET)

Ende: 3. Dezember um 23:59 Uhr ET

Der Gewinner wird am 12. Dezember bekanntgegeben.

So machst du mit

1. Verbessere dein Rathaus und poste einen Screenshot von deinem Heimatdorf, auf dem es zu sehen ist.

2. Teile das Bild auf Instagram, TikTok oder X (Twitter).

3. Tagge Clash of Clans und nutze den Hashtag #TheRealTownHall.

Hinweis: Wenn du mehrere Konten hast, ist es jetzt Zeit, mit deinen Rathaus-Verbesserungen anzugeben! Du kannst jedoch nur einmal pro Clash-Konto pro Social-Media-Plattform teilnehmen.

Was ist der Preis?

Ein glücklicher Sieger gewinnt einen vierwöchigen Aufenthalt im Lisheen Castle in Moyne in Irland. Der Gewinner kann bis zu drei Gäste mitnehmen.Jap, eine echte Burg. Mit Mauern, die du nicht verbessern musst.

Hinweis: Neben dem vierwöchigen Aufenthalt in der Burg sind im Preis Hin- und Rückflüge vom nahegelegensten internationalen Flughafen des Gewinners nach Dublin (Irland), der Transport zur Burg und zurück und ein persönlicher Koch enthalten, der bis zu drei Mahlzeiten am Tag zubereitet. Zusätzliche Aktivitäten und Getränke sind nicht enthalten.

Genauere Informationen findest du in den Bedingungen des Wettbewerbs: https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

Wie wird der Gewinner ausgewählt?

Der Gewinner wird zufällig unter denjenigen ausgelost, die die folgenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Teilnahmevoraussetzungen:

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, musst du:

in einem Land leben, in dem Clash of Clans offiziell verfügbar ist.

in dem Land, in dem du wohnst, volljährig sein.

ein aktives Clash of Clans-Konto haben.

dein Rathaus verbessern und deinen Beitrag innerhalb des Wettbewerbszeitraums einreichen.

Hinweis: KI-generierte Bilder sind nicht erlaubt. Wir wollen dein echtes Rathaus sehen!

Lies dir die vollständigen Bedingungen des Wettbewerbs durch:

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/