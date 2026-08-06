Ein Jahr voller geschlagener Schlachten mit deinem Dorf. Jeder Überfall, jeder Krieg, jedes zerstörte Gebäude – all diese Kennzahlen erwarten dich in einem Denkmal, das aus deiner eigenen Geschichte entstanden ist. Schmettere das Tor auf, sieh dir alles an und erhalte am Ende eine Statue, welche die Art Häuptling offenlegt, zu der du geworden bist. Dies sind die Häuptling-Chroniken, der allererste Jahresrückblick von Clash of Clans, und hier erfährst du, wie das Ganze abläuft.

Was sind die Häuptling-Chroniken?

Die Häuptling-Chroniken sind ein neues Ereignis zum Clash-Jubiläum, bei dem dein letztes Jahr im Spiel individuell für dich zusammengefasst wird.

Du kannst es dir in etwa wie ein Gedächtnis deines Dorfs vorstellen: All deine Kämpfe, deine Clankriege und deine Gewohnheiten werden an einem Ort versammelt und dir präsentiert.

Am Ende wird dir offenbart, welchem Archetyp du abhängig von deinem Spielverhalten angehörst, und du bekommst eine Statue als Beweis dafür.

Wie kann ich teilnehmen?

Halte auf der linken Seite deines Dorfs nach dem Schild der Häuptling-Chroniken Ausschau (neben dem Händler).

Tippe darauf, um das Dorf zu verlassen und das Häuptling-Chroniken-Ereignis zu betreten.

Was erwartet mich dort?

Du landest am Eingang eines Freilandmuseums, das auf deinem letzten Jahr im Spiel fußt.

Erster Halt: ein Tor, das dir den Weg hinein versperrt. Schmettere es auf, um loszulegen. Ein Tor kann einen Häuptling nicht aufhalten und wer anklopft, ist ein Feigling.

Sobald du am Tor vorbei bist, findest du am Boden Symbole vor. Sie alle halten Werte zu bestimmten Kategorien bereit – etwa zu Armeen, Clans, Kämpfen und mehr.

Tippe auf ein Symbol, um die Geschichte dahinter freizuschalten.

Deine Werte werden jeweils auf eine von drei Arten enthüllt

Raten – Wir zeigen dir eine Frage und drei Antwortmöglichkeiten. Wenn du eine ausgewählt hast, wird dir die richtige Antwort mitgeteilt. Quasi eine Gameshow von häuptlingshaften Proportionen.

Durchschlagen – Manche Werte sind unter einem Haufen Baumstämme verborgen. Schlag dich durch, um die Zahlen darunter freizulegen.

Enthüllen – Die einfachste Variante. Wir stellen eine Frage, dann präsentieren wir die Antwort. Kein Nachdenken erforderlich. Dem Barbaren gefällt es so am besten.

Welche Art Häuptling kann ich sein?

Dir wird als Häuptling einer der im Folgenden aufgeführten Archetypen zugewiesen. Dein Typ ist ausschließlich davon abhängig, wie du dieses Jahr gespielt hast. Es gibt sechs verschiedene:

Einzelgänger-Häuptling – Ein Einzelkämpfer durch und durch. Unabhängig, versiert, strategisch begabt.

Kriegshäuptling – Lebt für Clankriege und die Clankriegsliga. Dominant, diszipliniert, gefürchtet.

Clanhäuptling – Hat eine Vorliebe für gemeinschaftliche Clanaktivitäten. Das Rückgrat der Spielergemeinschaft, immer zur Stelle.

Treuer Häuptling – Locker, ausdauernd, immer am Bauen und Dekorieren. Spieltreue ist hier die Superkraft.

Comeback-Häuptling – Nach Abwesenheit zurück. Wie lange die Pause auch war – wir sind froh, dass du zu deinem Dorf zurückgekehrt bist.

Frischer Häuptling – Neu im Dorf oder macht sich gerade erst wieder mit allem vertraut. Dies ist der Beginn des ersten Kapitels.

Was bekomme ich sonst noch?

Eine zu deinem Archetyp passende Statue, die du in deinem Dorf platzieren kannst.

Wann kann ich mir alles ansehen?

Die Häuptling-Chroniken laufen vom 8. August (ab 8:00 Uhr UTC) bis zum 31. August.

Kann ich meine Ergebnisse teilen?

Aber klar! Sobald dir dein Archetyp zugewiesen wurde, steht dem nichts mehr im Wege. Tippe einfach auf die Fahne in der Mitte, wenn du deine Chroniken fertig durchgeschaut hast, und wähle dann, wie du sie mit anderen teilen möchtest.

Schmettere das Tor HIER auf, Häuptling. Dein Jahr erwartet dich.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!