Der Bauarbeiter steht vor einem Berg an Arbeit und er hat ja auch nur zwei Arme, weshalb er das einzig Vernünftige getan hat: Verstärkung anfordern.

Jetzt ist die Hilfe da und die Hammerparty kann losgehen! Mach dich bereit für günstigere Verbesserungen, kürzere Timer und bessere Ressourcensammler. So beginnt die Verbesserungsliste schon, ein bisschen weniger furchterregend auszusehen.

Was ist die Hammerparty?

Die Hammerparty ist ein zeitlich befristetes Ereignis, das zulässige Verbesserungen schneller und günstiger macht. Ob du dich durch deine ersten paar Rathaus-Level arbeitest oder eine ausgesprochen teure Verbesserungsliste angehst – du kannst mehr Fortschritt mit geringerer Wartezeit und weniger Ressourcen erzielen.

Alle Spieler ab Rathaus-Level 3 können an der Hammerparty teilhaben!

Halbe Kosten, halbe Dauer

Während der Hammerparty erhalten zulässige Verbesserungen zwei Ermäßigungen:

50 % niedrigere Ressourcenkosten – deine Ressourcen bringen dich also weiter.

50 % kürzere Verbesserungsdauer – du kannst dich also schneller durch deine Verbesserungsliste arbeiten.

Die Vergünstigungen gelten für zulässige Verbesserungen, die Gold, Elixier und Dunkles Elixier verwenden. Die Ressourcenkosten und Herstellungszeit in der Schmiede werden ebenfalls um 50 % verringert.

Wenn beispielsweise eine zulässige Verbesserung normalerweise 4.000.000 Gold kostet und vier Tage dauert, dann kostet sie während der Hammerparty nur 2.000.000 Gold und dauert zwei Tage. Dieselbe Verbesserung. Eine deutlich kleinere Rechnung.

Wichtig: Aufladungen und gefertigte Abwehranlagen sind von den Ermäßigungen ausgenommen und die Vorteile gelten ausschließlich für dein Heimatdorf. Bauarbeiterbasis und Clanstadt bleiben diesmal außen vor.

Mehr Ressourcen für die Mehrarbeit

Günstigere Verbesserung brauchen weiterhin Ressourcen. Da ist es natürlich eine feine Sache, dass die Hammerparty auch für einen Schub der Ressourcensammler sorgt!

Sammler für Gold, Elixier und Dunkles Elixier erhalten:

2x Produktion – Ressourcen werden doppelt so schnell generiert.

2x Kapazität – sie können doppelt so viele Ressourcen einlagern, bevor sie voll sind.

Denke daran, deine Ressourcen regelmäßig einzusammeln. Zusätzliche Kapazität verschafft dir zwar mehr Platz, aber ein voller Sammler kann nichts weiter produzieren. Sorge dafür, dass die Ressourcen schön von deinen Sammlern in die nächste Verbesserung fließen.

Jeder Hammer zählt

Ein bisschen Planung kann dabei helfen, mehr aus der Hammerparty rauszuholen:

Wähle deine Prioritäten. Überprüfe, welche zulässige Verbesserung du als Erstes angehen willst. Denke vor allem an die teuren, die du ständig vor dir herschiebst.

Sorge dafür, dass deine Bauarbeiter beschäftigt sind. Kürzere Verbesserungszeiten bedeuten, dass sie schneller für den nächsten Job bereit sind.

Behalte deine Ressourcen im Auge. Sammle sie regelmäßig ein und plane deine nächste Verbesserung, damit du bereit bist, wenn ein Bauarbeiter verfügbar wird.

Wann endet die Hammerparty?

Die Hammerparty findet vom 1. November, 08:00 Uhr UTC bis 16. November, 08:00 Uhr UTC statt.Treibe deine Verbesserungen voran, bevor die Aktion endet!

Demnächst: Schatzsuche!

Steige weiter auf, Häuptling! Nach der Hammerparty greift die Schatzsuche Spielern auf Rathaus-Level 3 bis 17 unter die Arme, damit sie auf dem Weg zur Veröffentlichung des neuen Rathaus-Levels ein bisschen aufholen können.

Sie findet vom 16. November, 08:00 Uhr UTC bis 23. November, 08:00 Uhr UTC statt.

Aber jetzt nutze erst mal die aktuelle Unterstützung, Häuptling. Diese Verbesserungen hämmern sich schließlich nicht von selbst aus dem Boden.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!