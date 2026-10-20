Hallo Häuptling!

Vielen Dank an alle, die Feedback zur neuen Benutzeroberfläche geteilt haben. Wir haben eure Kommentare gelesen und wollen auf einige eurer Fragen und Anmerkungen eingehen.

Wir hören euch zu und unten teilen wir unsere Gedanken zu einigen Themen, die ihr am häufigsten angesprochen habt.

Rathaus oben links: Wir haben mitbekommen, dass ihr fragt, warum es dort ist. Wir haben einige Ideen für die Zukunft für diese Ecke rund um das Thema Spieleranpassung. Wir erzählen euch mehr über diese Ideen, wenn es so weit ist.

HUD-Anpassung: Wie zuvor erwähnt, ist das etwas, das wir in Zukunft testen möchten, und wir stehen immer noch hinter dieser Idee. Mehr dazu, wenn es mehr Informationen gibt.

Die EP-Leiste fehlt. Sie ist nicht weg. Sie befindet sich jetzt in deinem Profil, genau wie der Rest deiner Statistiken.

Größenanpassung: Wir verstehen, warum ihr mehr Optionen zur Größenanpassung haben möchtet, damit das Spiel angenehmer auf eurem Gerät zu spielen ist, und prüfen diese Möglichkeit.

Bauarbeiter-Vorschläge: Wir wissen, dass der neue Bauarbeiterreiter eine große Veränderung ist. Wir verfolgen euer Feedback, wenn ihr ihn beim alltäglichen Spielen einsetzt, bevor wir uns für größere Änderungen entscheiden.

Shop-Schaltfläche: Als das Update veröffentlicht wurde, haben wir einen kritischen Bug gefunden, der dazu führte, dass die Benachrichtigung „GRATIS“ im Shop erschien, obwohl es kein kostenloses Geschenk gab. Als wir an einer Behebung des Problems gearbeitet haben, haben wir Powerpfannkuchen zum Shop hinzugefügt und die Fehlerbehebung, die dieses Problem lösen sollte, dann am folgenden Tag veröffentlicht. Das war nicht beabsichtigt. Wir hatten nicht vor, irgendwelche Shop-Benachrichtigungen mit der Veröffentlichung anzuzeigen, und wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit. Das neue Shop-Layout gibt Gebäuden ihren eigenen Bereich, separat von Gegenständen aus dem Store. Das bedeutet, dass du direkt Zugriff auf deine Gebäude hast, und du musst dem Shop nur einen Besuch abstatten, wenn du wirklich durch die Angebote stöbern möchtest.

Filterzurücksetzung nach jeder Spielsitzung: Wir überlegen, wie wir dies am besten lösen können. Wir stimmen euch zu, dass diese Filter Spielern am besten helfen, wenn sie sich nicht jedes Mal zurücksetzen, wenn man das Spiel verlässt.

Zusätzliches Tippen für Zugriff auf wichtige Schaltflächen: Wir wissen, dass die zusätzlichen Schritte, die nötig sind, um Clanburg-Truppen anzufordern, das Konto zu wechseln, den Layout-Editor zu öffnen und die Vergeltung zu finden, frustrierend sein können. Wir prüfen all diese Aktionen separat. Bei Truppenanfragen und Kontowechseln erwägen wir weiter greifende Änderungen. Andere Verbesserungen könnten einfacher sein, etwa die Vergeltung leichter auffindbar zu machen, wenn sie verfügbar ist. Wir prüfen auch, wie sich diese Änderungen auf verschiedene Spielstile auswirken.

Was als Nächstes geschieht

Wir lesen weiter euer Feedback, während ihr mehr Zeit mit der neuen Benutzeroberfläche verbringt. Bitte teilt weiter eure Gedanken, insbesondere konkrete Beispiele. Screenshots und genaue Informationen dazu, was ihr tun wollt und wo ihr auf Probleme stoßt, helfen uns, eure Situation zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns bei der Verbesserung von Clash zu helfen, Häuptling.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!