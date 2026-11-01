Nach dem Alarm kam der Schwarm. Bauarbeiter von überall her stempeln bei der Hammerparty ein, die Titanenschmiede befeuert ihre Öfen, um Heldenskins aus den Überresten von Belagerungsmaschinen zu schmieden, und Mitte des Monats kommt Rathaus-Level 19. Setz mal besser den Helm auf, Häuptling. Du kannst darauf bauen, dass diese Saison etwas Besonderes wird.

Hier findest du alles, was diesen Monat im Dorf passiert.

1.–30. November: November-Goldpass. Der Große Titan (Großer Wächter) stößt zum Pass. Uraltes Wissen trifft auf industriellen Ehrgeiz. Er ist furchtbar stolz auf die Effektivität, die Handwerkskunst und die Unfallfreiheit in der Fabrik. Zwei davon sind aber auch wirklich exzellent.

1.–15. November: Hammerparty. Baut weiter, Bauarbeiter! Profitiere zwei Wochen lang von 50 % geringeren Verbesserungstimern und -kosten sowie einem 2-fachen Schub für Kapazitäten und die Produktion von Ressourcensammlern. Der Hammer, oder?

1.–10. November: November-Clankriegsliga. Die Hammerparty macht Verbesserungen günstiger. Es gibt also keine Ausreden mehr dafür, am Ligatag mit einer halbfertigen Basis aufzutauchen, Häuptling!

3.–30. November: Titanenschmiede-Szenerie. Hier entstehen Helden aus den verkohlten Überresten von Belagerungsmaschinen. Die roten Lichter bedeuten, dass alles unter Kontrolle ist. Versprochen.

5.–30. November: Titanenkönig (Barbarenkönig). Das neueste Werk des Bauarbeiters verfügt über einen eigenen Hammer. Er soll eigentlich nur Produktionsziele in Angriff nehmen, aber sein knarrendes Uhrwerk-Herz sehnt sich nach einem ordentlichen Kampf.

7.–30. November: Titanenprinz (Lakaienprinz). Sein Kopf wurde zuerst erbaut und bestand auf Riesenfäuste. Ist er neidisch auf den Handschuh des Barbarenkönigs oder ist bei ihm einfach nur eine Schraube locker?

9.–30. November: Titanengladiatorin (Königliche Gladiatorin). Sie wurde dazu geschaffen, die Titanenschmiede zu bewachen. Bringt man seine Besucherplakette nicht richtig herum an, ist hier kein Reinkommen.

10.–16. November: Einheiten-Rampenlicht-Ereignis. Der Superyeti schiebt Dienst und das Eis muss fließen. Sammle Eiswürfel in Mehrspieler-Kämpfen, verdiene Supermedaillen und gib sie für epische Belohnungen aus, beispielsweise Ressourcen, Tränke, Runen, Heldenskins, Dorfszenerien und Dekorationen wie die Kawaii-Riese-Superdekoration. Alle Einzelheiten werden im Laufe des Monats im Medaillenereignis-Blogartikel aufgetaut.

9.–15. November: Letzte RH-18-Herausforderung. Letzter Aufruf, Häuptling: Die finale Rathaus-18-Herausforderung ist da. Hast du das Zeug, sie zu meistern?

9. November: M.O.M.M.A.-Massentruppen-Ereignis. M.O.M.M.A. ist da und sie bittet dich nicht zweimal, dein Zimmer aufzuräumen. Nimm ab Rathaus-Level 10 kostenlos 25 M.O.M.M.A.s mit in dem Kampf. Das gegnerische Dorf soll genau wissen, was sie von Unordnung hält!

11.–30. November: Titanenkönigin (Bogenschützen-Königin). Sie ist die geschaffene Königin – die Krone ist buchstäblich auf ihrem Kopf befestigt! Ihre Gegner dachten, kleine X-Bögen würden nicht wehtun. Falscher hätten sie nicht liegen können.

11.–30. November: Titanenfürst (Drachenfürst). Eine Belagerungsmaschine mit Flügeln! Das Klackern und Knarren der Himmelsgetriebe des Titanenfürsten ertönt, bevor man ihn sieht. Er liebt seine auf Wirbel- und Stoßangriffe ausgelegten Klauen fast so sehr wie das Verwandeln von Dörfern in Trümmerhaufen.

15.–30. November: Rückkehr von Designs aus dem November 2025: Das Ödland. Designs aus dem vergangenen November klopfen den Staub ab und geben sich ein weiteres Mal die Ehre: Schlägerkönig, Wutkönigin, Gepanzerter Prinz, Schamanenwächter, Nomadengladiatorin und die Ödlandszenerie. Eine Apokalypse haben sie schon überstanden. Die Unfallbilanz der Schmiede kann sie also nicht groß schocken.

16.–23. November: Schatzsuche. Die Schatzsuche kehrt für Rathaus-Level 1 bis 17 zurück. Stürz dich rein, Häuptling.

20.–26. November: Truppenhäppchen-Ereignis. Steckst du in der Klemme oder hast du einfach nur Appetit auf noch mehr Zerstörung? Egal, fordere ein bisschen Verstärkung an! Truppenhäppchen eilen zu deiner Hilfe, aber sei gewarnt: Deine Vorräte sind endlich! Wenn du sie alle eingesetzt hast, war‘s das.

22.–28. November: November-Clanspiele. Aufgaben, Punkte und Belohnungen – mit Verstärkungseinheiten, die sich die ersten vier Tage lang anschließen.

24. November–1. Dezember: Schmiedekunst-Herausforderung. Arbeitsunfälle sind in der Titanenschmiede keine Seltenheit. Setze aus Gerippen von Belagerungsmaschinen geschaffene Helden zusammen und räume diese Sauerei auf, bevor der Sicherheitsbeauftragte anklopft.

Hämmer raus, Häuptling! Die Schmiede läuft, Rathaus-Level 19 ist unterwegs und dem Sicherheitsbeauftragten wurde versichert, dass alles unter Kontrolle ist. Versprochen.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!