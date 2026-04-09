Die Saison „Sound von Clash“ ist da und wir wollen DICH hören.

Nimm auf, wie du den Refrain von „Sound of Clash“ singst, und teile die Aufnahme auf Social Media mit den Hashtags #SoundOfClash #ClashOfClans.

Wir wählen zufällig 20 Gewinner aus und zeigen sie in einem anstehenden Clash-On-Video!

Der Wettbewerb läuft auf unseren TikTok- und Instagram-Kanälen.

So machst du mit

Nimm ein Video davon auf, wie du den Refrain singst.

Poste es auf TikTok oder Instagram.

Füge dein Spielerkürzel in der Videobeschreibung hinzu.

Nutze #SoundOfClash #ClashOfClans.

Das kannst du gewinnen

Werde in einem offiziellen Clash-On-Video gezeigt, das von der gesamten Community gesehen wird.

Gewinne Sternenerz (50 pro Gewinner).

Teilnahmefrist

Beiträge können bis Montag, 13. April, 10:00 Uhr UTC eingereicht werden.

Teilnahmebedingungen

Damit du teilnahmeberechtigt bist, musst du in einem Land wohnen, in dem Clash of Clans im App Store herunterladbar ist.

Ton- und Bildqualität des Videos müssen klar sein, ansonsten wird es unter Umständen als ungültig betrachtet. KI-generierte Videos werden nicht akzeptiert.

Indem du dein Video mit den Hashtags #SoundOfClash und #ClashOfClans postest, willigst du ein, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, und erlaubst uns, deinen Content zu nutzen, zu reproduzieren und auf unseren Kanälen zu teilen, unter anderem in offiziellen Clash of Clans-Videos und Marketing-Materialien.