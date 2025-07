Das Kronenschwert ist zurück – in Form des Schwerts der Gerechtigkeit!

Hol dir diese Community-Deko über einen unserer Social-Media-Kanäle ab. Wenn innerhalb der nächsten 48 Stunden 1.500.000 davon abgeholt werden, schenken wir allen ein Bundle mit Magischen Snacks!

Aber das ist noch nicht alles: Wir verschenken außerdem eine einmalige 1:1 PHYSISCHE VERSION des Schwerts der Gerechtigkeit an einen glücklichen Spieler, der diese Deko abholt! Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur das Schwert der Gerechtigkeit als Deko auf einem unserer Social-Media-Kanäle abholen – ganz gleich, welchen du bevorzugst! Wir haben die Posts für die Abholung bereits eingestellt! Für die Teilnahme am Giveaway des physischen Replikats gelten die Nutzungsbedingungen. Viel Glück!