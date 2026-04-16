Große Veränderungen beim Ranglistenmodus diesen April
Häuptling, diesen April gibt es große Veränderungen beim Ranglistenmodus.
Wir haben uns das Feedback der Community angehört und stimmen zu! Der Ranglistenmodus sollte lohnend, verständlich und stets unterhaltsam sein, egal, ob du ihn ernst nimmst oder nur nebenbei mitkämpfst.
Daher führen wir einige Veränderungen ein, um die Legenden-Liga fairer und spannender zu gestalten. Der Ranglisten-Fortschritt wird flüssiger sein und dir wird unabhängig von deinen Vorlieben ein besseres, flexibleres Clash-Erlebnis geboten.
Schauen wir uns an, was es zu wissen gilt!
Die Legenden-Liga entwickelt sich weiter
Eine Legende war noch nicht genug. Willkommen bei den Legenden-Ligen.
Die Legenden-Liga ist jetzt in drei Stufen aufgeteilt:
Legende I
Legende II
Legende III
Für alle Stufen gilt:
Gleicher Sternebonus
Gleicher Ligabonus
Eigene Kampfmodifikatoren
Was sich ändert, ist der Wettkampf. Schwierigkeit, Struktur und Kampfmodifikatoren sind von Stufe zu Stufe unterschiedlich, was einen klareren Aufstiegsweg und eine ausgewogenere, auf deinen Fähigkeitslevel zugeschnittene Erfahrung kreiert.
Das bedeutet:
Spieler an der Spitze bekommen eine besser strukturierte Herausforderung
Der Ranglistenmodus fühlt sich für mehr Spieler spaßig und lohnend an
Stufenstruktur der Legenden-Liga
Legende III
Wöchentliche Turniere
24 Kämpfe pro Woche
Jede Woche steigen die besten 5 Spieler jeder Gruppe auf
Legende-III-Kampfmodifikatoren
Legende II
Wöchentliche Turniere
30 Kämpfe pro Woche
Jede Woche steigen die besten 3 Spieler jeder Gruppe auf
Legende-II-Kampfmodifikatoren
Legende I
4-Wochen-Turniere
8 Kämpfe pro Woche
Jede Woche steigen Spieler bei einem Rang außerhalb der besten 10.000 ab
Legende-I-Kampfmodifikatoren
Übergangswoche
Ab 20. April
Das ist der Platzierungszeitraum. Deine Leistung zwischen dem 20. April und der Veröffentlichung des Updates bestimmt darüber, wo du in die neuen Legenden-Ligen einsteigst.
Die besten 12.500 Spieler landen in Legende I
Die nächsten 50.000 Spieler landen in Legende II
Alle übrigen Spieler landen in Legende III
Abgestiegene Spieler landen in Elektro-Liga 33
Das ist ein einmaliges Platzierungsfenster. Deine Leistung bestimmt über deinen Einstieg in die neuen Legenden-Ligen, also halte dich ran.
Eine höhere Platzierung bedeutet:
Schnelleren Zugang zu härterem Wettbewerb
Später weniger Aufstiegsnotwendigkeit
Änderungen am Ranglistenmodus: Mehr Flexibilität, bessere Verständlichkeit
Außerdem haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, damit der Ranglistenmodus sich flüssiger und verständlicher anfühlt.
Ranglistenkampf-Anzahl
Wir haben in den Ligen Titanin 25 bis Elektro 33 die Anzahl an benötigten Ranglistenkämpfen reduziert
Liga-Abstieg (Inaktivität)
Du hast jetzt mehr Flexibilität bei Pausen:
Kein Abstieg bei bis zu vier Wochen Inaktivität
Spieler können vier Wochen lang im Ranglistensystem inaktiv (nicht angemeldet) sein,
ohne abzusteigen.
Nach dem ersten Abstieg aufgrund von Inaktivität steigen Spieler nach allen vier weiteren inaktiven Wochen einen Rang ab, bis sie ihre Rathaus-Untergrenze erreicht haben.
Nach vier Wochen Inaktivität auf der Rathaus-Untergrenze verlieren Spieler ihren Ligarang.
Eine Überarbeitung der Abstiegswarnung (einschließlich eines Timers, der zum genauen Zeitpunkt des Abstiegs hinabzählt – jetzt ist dies klar zu erkennen!)
Abstiegssichtbarkeit
Abstiege werden jetzt besser kommuniziert:
Deutlichere Zeichen, wenn du gefährdet bist
Bessere Sichtbarkeit deiner aktuellen Platzierung
Die Gründe für diese Änderungen
Diese Änderungen haben zwei wichtige Verbesserungen zum Ziel:
Mehr Struktur für das Spiel auf höchstem Niveau
Ein für alle zugänglicherer Ranglistenmodus
Das Ergebnis:
Die besten Spieler können ihre Fähigkeiten in einer noch besseren Wettbewerbsumgebung testen
Mehr Spieler können den Ranglistenmodus in ihrem eigenen Stil genießen
Fortschritt ist übersichtlicher, fairer und besser verständlich
Was kommt als Nächstes?
Diese Änderungen sind Teil eines größeren Updates, das später im Monat noch mehr Änderungen an Fortschritt, Systemen und Belohnungen bringen wird. Wir kündigen diesen Teil früh an, damit alle sich vorbereiten und die Platzierungswoche optimal nutzen können.
Die restlichen Änderungen geben wir bald bekannt!
Weiterhin viel Spaß mit Clash!