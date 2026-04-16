Häuptling, diesen April gibt es große Veränderungen beim Ranglistenmodus.

Wir haben uns das Feedback der Community angehört und stimmen zu! Der Ranglistenmodus sollte lohnend, verständlich und stets unterhaltsam sein, egal, ob du ihn ernst nimmst oder nur nebenbei mitkämpfst.

Daher führen wir einige Veränderungen ein, um die Legenden-Liga fairer und spannender zu gestalten. Der Ranglisten-Fortschritt wird flüssiger sein und dir wird unabhängig von deinen Vorlieben ein besseres, flexibleres Clash-Erlebnis geboten.

Schauen wir uns an, was es zu wissen gilt!

Die Legenden-Liga entwickelt sich weiter

Eine Legende war noch nicht genug. Willkommen bei den Legenden-Ligen.

Die Legenden-Liga ist jetzt in drei Stufen aufgeteilt:

Legende I

Legende II

Legende III

Für alle Stufen gilt:

Gleicher Sternebonus

Gleicher Ligabonus

Eigene Kampfmodifikatoren

Was sich ändert, ist der Wettkampf. Schwierigkeit, Struktur und Kampfmodifikatoren sind von Stufe zu Stufe unterschiedlich, was einen klareren Aufstiegsweg und eine ausgewogenere, auf deinen Fähigkeitslevel zugeschnittene Erfahrung kreiert.

Das bedeutet:

Spieler an der Spitze bekommen eine besser strukturierte Herausforderung

Der Ranglistenmodus fühlt sich für mehr Spieler spaßig und lohnend an

Stufenstruktur der Legenden-Liga

Wöchentliche Turniere

24 Kämpfe pro Woche

Jede Woche steigen die besten 5 Spieler jeder Gruppe auf

Legende-III-Kampfmodifikatoren

Wöchentliche Turniere

30 Kämpfe pro Woche

Jede Woche steigen die besten 3 Spieler jeder Gruppe auf

Legende-II-Kampfmodifikatoren

4-Wochen-Turniere

8 Kämpfe pro Woche

Jede Woche steigen Spieler bei einem Rang außerhalb der besten 10.000 ab

Legende-I-Kampfmodifikatoren

Übergangswoche

Ab 20. April

Das ist der Platzierungszeitraum. Deine Leistung zwischen dem 20. April und der Veröffentlichung des Updates bestimmt darüber, wo du in die neuen Legenden-Ligen einsteigst.

Die besten 12.500 Spieler landen in Legende I

Die nächsten 50.000 Spieler landen in Legende II

Alle übrigen Spieler landen in Legende III

Abgestiegene Spieler landen in Elektro-Liga 33

Das ist ein einmaliges Platzierungsfenster. Deine Leistung bestimmt über deinen Einstieg in die neuen Legenden-Ligen, also halte dich ran.

Eine höhere Platzierung bedeutet:

Schnelleren Zugang zu härterem Wettbewerb

Später weniger Aufstiegsnotwendigkeit

Änderungen am Ranglistenmodus: Mehr Flexibilität, bessere Verständlichkeit

Außerdem haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, damit der Ranglistenmodus sich flüssiger und verständlicher anfühlt.

Ranglistenkampf-Anzahl

Wir haben in den Ligen Titanin 25 bis Elektro 33 die Anzahl an benötigten Ranglistenkämpfen reduziert

Liga-Abstieg (Inaktivität)

Du hast jetzt mehr Flexibilität bei Pausen:

Kein Abstieg bei bis zu vier Wochen Inaktivität

Spieler können vier Wochen lang im Ranglistensystem inaktiv (nicht angemeldet) sein,

ohne abzusteigen.

Nach dem ersten Abstieg aufgrund von Inaktivität steigen Spieler nach allen vier weiteren inaktiven Wochen einen Rang ab, bis sie ihre Rathaus-Untergrenze erreicht haben.

Nach vier Wochen Inaktivität auf der Rathaus-Untergrenze verlieren Spieler ihren Ligarang.

Eine Überarbeitung der Abstiegswarnung (einschließlich eines Timers, der zum genauen Zeitpunkt des Abstiegs hinabzählt – jetzt ist dies klar zu erkennen!)

Abstiegssichtbarkeit

Abstiege werden jetzt besser kommuniziert:

Deutlichere Zeichen, wenn du gefährdet bist

Bessere Sichtbarkeit deiner aktuellen Platzierung

Die Gründe für diese Änderungen

Diese Änderungen haben zwei wichtige Verbesserungen zum Ziel:

Mehr Struktur für das Spiel auf höchstem Niveau

Ein für alle zugänglicherer Ranglistenmodus

Das Ergebnis:

Die besten Spieler können ihre Fähigkeiten in einer noch besseren Wettbewerbsumgebung testen

Mehr Spieler können den Ranglistenmodus in ihrem eigenen Stil genießen

Fortschritt ist übersichtlicher, fairer und besser verständlich

Was kommt als Nächstes?

Diese Änderungen sind Teil eines größeren Updates, das später im Monat noch mehr Änderungen an Fortschritt, Systemen und Belohnungen bringen wird. Wir kündigen diesen Teil früh an, damit alle sich vorbereiten und die Platzierungswoche optimal nutzen können.

Die restlichen Änderungen geben wir bald bekannt!

Weiterhin viel Spaß mit Clash!