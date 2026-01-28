Mit der Veröffentlichung des Ranglistenmodus und von Rathaus-Level 18 haben wir einige der größten Änderungen eingeführt, die es seit Jahren in Clash gab.

Einerseits haben sich viele Spieler über die neue Flexibilität und den Fokus auf Wettbewerb gefreut, aber andererseits haben wir auch von einigen gehört, denen das neue Spielerlebnis teilweise nicht gefiel. Es konnte insbesondere in höheren Ligen eher mühsam und frustrierend wirken, statt Spaß zu bringen.

Wir wollen dieses Feedback würdigen und mitteilen, wie wir darauf reagieren.

Anpassung des Ranglistenmodus für ein besseres Erlebnis

Der Ranglistenmodus sollte Spielern Entscheidungsfreiheit darüber bringen, wann und mit wie viel Einsatz sie spielen wollen. Uns ist jedoch bewusst, dass die Situation noch nicht für alle ideal ist, besonders was das Fortschrittstempo sowie den Schwierigkeitsgrad an der Spitze anbelangt.

Im nächsten Update kommen die folgenden ersten Änderungen, die Abhilfe schaffen sollen:

Wir beheben den Fehler, durch den einige Spieler fälschlicherweise Warnungen bezüglich eines Abstiegs erhalten.

Wir erhöhen den Prozentsatz der Spieler, die in bestimmten Ligen auf- bzw. absteigen, um für Dynamik zu sorgen.

Wir verringern die Anzahl der benötigten Kämpfe in den höchsten Ligen, um Spieler nicht übermäßig zu strapazieren.

Wir passen die Schwierigkeitsmodifikatoren basierend auf dem Feedback der Community an.

Wir sind dankbar für alle Meinungen und Beiträge, die uns erreicht haben, und wir werden den Ranglistenmodus mithilfe des Feedbacks weiterhin verbessern!

Meta-Entwicklungen auf RH-Level 18

Wir haben außerdem Feedback dazu gehört, dass es auf RH-Level 18 zu einer drastischen Veränderung bei erfolgversprechenden Strategien kam.

Einige beliebte Strategien von RH-Level 17 zahlen sich auf RH-Level 18 nicht mehr auf dieselbe Weise aus. Dies liegt zum einen an Gameplay-Änderungen (etwa daran, dass das Rathaus kein Verteidigungsgebäude mehr ist) und zum anderen an fehlenden neuen Truppenleveln nach dem Rathaus-Aufstieg.

Zur Klarstellung: Es ist nicht unser Ziel, dass jede Strategie ewig einsetzbar bleibt. Mit durchgeführten Verbesserungen sollten sich neue Inhalte aufregend und stark anfühlen, was beispielsweise mit dem Meteorgolem und dem Totemzauber gut funktioniert hat. Allerdings beabsichtigen wir stets, einen reibungsloseren und lohnenderen Übergang zu ermöglichen. Das Feedback zu dieser Rathaus-Aktualisierung zeigt uns bereits auf, wie wir die Dinge beim nächsten Mal anders angehen können.

Zukunftsausblick

Diese Aktualisierungen sind Teil unserer dauerhaften Bemühungen, Clash so spaßig und belohnend zu gestalten wie irgend möglich – unabhängig von individuellen Spielstilen.

Währenddessen werden wir weiter dazulernen, zuhören und Anpassungen vornehmen. Ob du nun im Ranglistenmodus die Spitze erklimmen, neue Armeen austesten oder einfach nur dein Dorf verbessern willst – unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass du dabei Spaß hast.

Danke an alle unsere Spieler, die helfen, Clash jeden Tag besser zu machen!

Dein Clash of Clans-Team