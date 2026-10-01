Zwei Welten. Ein Buch. Unendliche Portale.

Der Kosmische Fluch kehrt zurück ... mit Portalen! In dieser alles verheerenden Clash-o-ween-Saison erstreckt sich eine die Realität verzerrende Schlacht über Galaxien und stürzt Dörfer ins Chaos. Schalte neue Ausrüstung und temporäre Einheiten frei, während großartige Ereignisse die ganze Saison lang in deine Dimension eindringen. Stelle mit neuen Heldenskins die mächtigsten Krieger deines Dorfs in das Zentrum eines interstellaren Showdowns und erkunde mit der Kosmische-Portale-Szenerie ein durcheinandergewürfeltes Dorf, das zwischen verwirbelten Dimensionen gefangen ist. Clash-o-ween war noch nie so irre!

1. bis 31. Oktober: Kosmischer Fluch: Portalpanik startet im Dorf. Portale öffnen sich, Dimensionen kollidieren, gruseliges Chaos ist den ganzen Monat lang garantiert. Als Erstes quetscht sich eine brandneue temporäre Einheit, der Totemwerfer, durch die Dimensionsrisse, und von Subtilität hält der nicht viel. Aus dem Nichts kommend wird er aus der Ferne mit Felsen deine Knochen durchrütteln, und er schleudert ein verfluchtes Totem, das Verteidigungen in der Nähe betäubt und eine Attrappe auf sie fallen lässt.

Totemwerfer:

Hoher Schaden/Sek. bei 6 Feldern Reichweite. Er kann auf alles zielen, was sich am Boden befindet.

Bei seinem ersten Angriff und anschließend jedem viertem wirft er ein Totem statt eines Felsen, betäubt dadurch Verteidigungen in der Nähe und beschwört ein Kleines Totem am Ort der Landung.

Kleine Totems sind stationär, robust und sollen für deine Armee Treffer einstecken, indem sie kräftig Schaden absorbieren, bis sie schließlich von selbst zerbröseln. Sie werden von Luft- wie Bodenverteidigungen anvisiert und verlieren die ganze Zeit über passiv Trefferpunkte, zerstören sich letztendlich also selbst, auch wenn niemand sie anrührt.

1. bis 31. Oktober: Goldpass. Schalte Belohnungen frei, beschleunige deinen Fortschritt und hol dir den exklusiven Heldenskin dieser Saison: Schleierkönigin. Sie ist furchtbar schön und schön furchtbar. Weitere Informationen über sie sind von einem Geheimnis_schleier_ verdeckt (Geistergladiatorin ist die alternative Skin-Option in diesem Monat).

1. bis 11. Oktober: Oktober-Clankriegsliga. Zeit, ein bisschen Chaos heraufzubeschwören. Ziehe gegen einen Zirkel aus sieben anderen Clans in 15-gg.-15- oder 30-gg.-30-Modi in den Krieg. Niemand, der das Ritual stört, keine ungebetenen Geister, nur dein Clan gegen die anderen – für Ruhm und Beute!

1. bis 5. Oktober: Kampfoptionen, der erste Fluch. Rathaus-Level 6 und höher hat mitten im Angriff die Wahl der Mittel: Temporäre Clash-o-ween-Einheiten oder Ressourcen. Wähle mit Bedacht!

3. bis 31. Oktober: Kosmische-Portal-XL-Szenerie. Kein Weg ist der richtige, und jeder Weg dazwischen ist ebenfalls fragwürdig. Kosmische Portale bringen Welten durcheinander. Dieses verdrehte Dorf ist verantwortungslosen Kobolden zuzuschreiben, und es ist der Schauplatz für einen Kampf, der über das Schicksal des Kosmos entscheidet.

5. bis 31. Oktober: Brutaler König. Rachsüchtig. Unbändig. Dieser König ist im Kosmos unter vielen Namen bekannt. Brutal wurde er, als portalbesessene Kobolde sein Königreich zerrissen!

6. bis 13. Oktober: Oktober-Herausforderungslevel: Portal-Herausforderung. Teste im gruseligen Herausforderungslevel dieses Monats die neue Portalanhänger-Ausrüstung und die temporären Einheiten dieser Saison aus. Für alle Rathaus-Level verfügbar.

7. bis 31. Oktober: Garstiger Prinz. Es ist nicht leicht, der Gute zu sein, wenn es dein Job ist, Planeten zu vernichten. Wozu Augen, wenn man Portale hat, um den Kosmos zu überwachen? Aber ohne seinen geliebten Portalanhänger muss sich der Garstige Prinz mit seiner Laterne den Weg durch die Sterne bahnen.

7. bis 8. Oktober: Totemwerfer-Massentruppen-Ereignis. 50 Totemwerfer kommen vorbei, um dir unter die Arme zu greifen, und das kostenlos. Ab Rathaus-Level 10, nur einen Tag lang.

8. bis 25. Oktober: Portalpanik-Medaillenereignis. Saures-Elixier-Portale verschmelzen Dimensionen! Hilf dem Dämonenbauarbeiter, nach Hause zu kommen, indem du in Kämpfen Saures Elixier sammelst und dadurch seinen Saures-Elixier-Brunnen füllst – und schalte dabei Belohnungen, temporäre Einheiten sowie Kluftmedaillen frei. Gib die Kluftmedaillen beim Händler aus, um dir die neue Portalanhänger-Ausrüstung zu holen. Ab Rathaus-Level 6. Und denk dran: Der Händler bleibt bis zum 27. Oktober offen, also lass ihn nicht links liegen, bis du nicht alles ausgegeben hast.

Eins noch: Zwischen den Portalen geht das Gerücht, dass der Sternebonus womöglich bald doppelt sieht, wenn genügend Häuptlinge ihre Serien fortsetzen. Ist unbestätigt. Aber verdächtig. Lohnt sich auf jeden Fall, das herauszufinden ...

9. bis 31. Oktober: Schreckensgladiatorin. Angst ist eine Sprache, die im gesamten Universum verstanden wird ... zumindest laut dem schrägen Portalmonster, mit dem sie sich zusammengetan hat. Nutze sie und die Dörfer werden sich dir zu Füßen werfen.

10. bis 17. Oktober: Schatzsuche-Ereignis. Ab Rathaus-Level 3. Ein bisschen in Gräbern nach Schätzen zu suchen, hat noch niemandem geschadet ... Die Toten spüren nichts mehr. Wahrscheinlich.

11. bis 31. Oktober: Ungeheuerfürst. In ihm brennt ein unbändiges Feuer für Anarchie! Ungeheuer scheren sich nicht um kosmische Ereignisse oder Anhänger, sie wollen einfach nur alles zerstören, was blinzelt, während sie durch die Galaxien kriechen. Das gibt richtig Armmuskeln. Beintraining ist was für niedere Geschöpfe, die der Gravitation unterliegen.

12. bis 14. Oktober: Ressourcensammler-Schübe. Deine Sammler arbeiten zwei Tage lang wie die Untoten: unermüdlich und viermal so produktiv. Ab Rathaus-Level 8.

13. bis 31. Oktober: Spinnenwächter. Die Frage stellt sich: Ist er eher Wächter oder Spinnentier? In Wahrheit ist er eine Spinne, die träumte, sie wäre ein Held, und das ganz großartig fand. Aber jetzt ist der Traum vorbei und die Spinne wach. Sechs Beine spinnen Netze und Zauber, und sechs Augen lesen ebenso viele Bücher. Der Spinnenwächter kann einfach alles ... außer Ungezieferspray trinken.

15. Oktober: Kosmischer-Fluch-2025-Designgegenstände kehren zurück. Die originalen Kosmischer-Fluch-Designgegenstände des letzten Jahres erheben sich aus den Gräbern für alle, die sie beim ersten Mal verpasst haben.

16. bis 31. Oktober: Kosmisches-Serien-Community-Ereignis. Ein brandneues Community-Ereignis wird am 15. Oktober auftauchen, samt Countdown. Greife 7 Tage lang jeden Tag mindestens einmal eine Basis an. Heimatdorf, Bauarbeiterbasis, alles zählt. Schließe einen Lauf ab für eine Reihe von Belohnungen, die von einer exklusiven Basendekoration abgerundet werden. Lass die Serie nicht brechen, sonst verpasst du was! Aber wenn wir unterwegs die Teilnahmeziele der Community erreichen, dann schalten alle, die die Serie beenden, ein Extra frei. Fordere deine Belohnungen bis zum 1. November ein, bevor sie im Nichts verschwinden!

17. bis 21. Oktober: Kampfoptionen, der zweite Fluch. Ab Rathaus-Level 6 darf man mitten im Kampf zwischen temporären Clash-o-ween-Einheiten und Saurem Elixier wählen. Dies dürfte dir gelegen kommen, wenn du gerade Gas gibst, bevor das Medaillenereignis am 25. Oktober endet!

20. bis 25. Oktober: Portalanhänger-Ausrüstungsschub. Der Portalanhänger, die neue epische Ausrüstung des Lakaienprinzen, wird fünf Tage lang auf den Maximallevel gesetzt, bevor das Medaillenereignis am 25. Oktober endet. Ab Rathaus-Level 9.

22. bis 28. Oktober: Oktober-Clanspiele. Schließe Aufgaben mit deinem Clan ab und erhalte gruselige Belohnungen. Nichts Saures, nur Süßes!

26. bis 28. Oktober: Ressourcensammler-Schübe. Eine letzte Ernte vor Halloween. Vierfache Ressourcen, zwei Tage lang. Ab Rathaus-Level 8.

Diese Portale schließen sich nicht von selbst, Häuptling. Raus da, sacke ein, was geht, und lass die Kobolde nicht als Letzte lachen.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!