Mach dich bereit für das Ausrüstungsknall-Ereignis!
Halt deinen Helm fest, denn ein explosives neues Ereignis geht an den Start! Verdiene Erze und hol dir Heldenausrüstung im neuen Ausrüstungsknall-Ereignis. Sammle im Kampf Zündfünkchen, um dem Schürfer mit Sprengungen in seiner Erzhöhle zu helfen und Belohnungen, Erze und Reliktmedaillen freizulegen, die du in Heldenausrüstung investieren kannst!
Ich will dabei sein:
Das Ausrüstungsknall-Ereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 8 verfügbar.
Beginn des Ausrüstungsknall-Ereignisses:
Datum: Freitag, 9. Januar 2026
Zeit: 08:00 Uhr UTC
Ende des Ausrüstungsknall-Ereignisses:
Datum: Freitag, 23. Januar 2026
Zeit: 08:00 Uhr UTC
Nach dem Ende des Ereignisses
Ab dem 23. Januar kannst du zwei weitere Tage lang auf den Händler-Ereignisreiter und das Ereignisgebäude, den Schürfer-Sprengzünder, zugreifen. Das bedeutet, dass du deine Reliktmedaillen bis zum 25. Januar um 08:00 Uhr UTC gegen Belohnungen eintauschen kannst.
So machst du mit
Sammle Zündfünkchen in Kämpfen (Kämpfe und Ranglistenkämpfe). Zündfünkchen bringen dir Fortschritt auf dem Ausrüstungsknall-Ereignispfad und schalten Belohnungen frei. Durch Fortschritt auf dem Pfad förderst du Reliktmedaillen aus der Erzhöhle des Schürfers. Sichere dir mit Reliktmedaillen Gegenstände und ältere Heldenausrüstung beim Händler.
Ereignisressourcen
Zündfünkchen
Diese kleinen explosiven Kerlchen lassen sich während des Ereignisses in Kämpfen finden. Sammle sie, um auf dem Ausrüstungsknall-Belohnungspfad voranzukommen. Anscheinend besitzen sie ein ziemlich explosives Temperament!
Reliktmedaillen
Staube diese fossilen Medaillen ab und investiere sie beim Händler in Belohnungen oder Heldenausrüstung. Dieses Ereignis ist der perfekte Zeitpunkt, um dir Heldenausrüstung zu holen, die du verpasst hast.
Erhalte mehr mit dem Ereignispass!
Ein Pass für Passionierte! Kaufe den Ereignispass, um mehr Pfad-Belohnungen sowie zusätzliche Reliktmedaillen zu erhalten, die du beim Händler ausgeben kannst!