Halt deinen Helm fest, denn ein explosives neues Ereignis geht an den Start! Verdiene Erze und hol dir Heldenausrüstung im neuen Ausrüstungsknall-Ereignis. Sammle im Kampf Zündfünkchen, um dem Schürfer mit Sprengungen in seiner Erzhöhle zu helfen und Belohnungen, Erze und Reliktmedaillen freizulegen, die du in Heldenausrüstung investieren kannst!

Ich will dabei sein:

Das Ausrüstungsknall-Ereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 8 verfügbar.

Beginn des Ausrüstungsknall-Ereignisses:

Datum: Freitag, 9. Januar 2026

Zeit: 08:00 Uhr UTC

Ende des Ausrüstungsknall-Ereignisses:

Datum: Freitag, 23. Januar 2026

Zeit: 08:00 Uhr UTC

Nach dem Ende des Ereignisses

Ab dem 23. Januar kannst du zwei weitere Tage lang auf den Händler-Ereignisreiter und das Ereignisgebäude, den Schürfer-Sprengzünder, zugreifen. Das bedeutet, dass du deine Reliktmedaillen bis zum 25. Januar um 08:00 Uhr UTC gegen Belohnungen eintauschen kannst.

So machst du mit

Sammle Zündfünkchen in Kämpfen (Kämpfe und Ranglistenkämpfe). Zündfünkchen bringen dir Fortschritt auf dem Ausrüstungsknall-Ereignispfad und schalten Belohnungen frei. Durch Fortschritt auf dem Pfad förderst du Reliktmedaillen aus der Erzhöhle des Schürfers. Sichere dir mit Reliktmedaillen Gegenstände und ältere Heldenausrüstung beim Händler.