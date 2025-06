In dieser Stadt muss man viele schmutzige Hände schütteln, wenn man es zu etwas bringen will ... Schließe in diesem außergewöhnlichen Medaillenereignis ein Düsteres Abkommen mit dem Großen Paten und entfessle im Kampf die temporären Einheiten des Geldeintreibers!

Ich bin der Richtige für den Job!

Das Medaillenereignis „Düsteres Abkommen“ ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

10. Juni, 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

1. Juli, 8:00 Uhr UTC

Nachdem das Ereignis am 1. Juli endet, hast du noch zwei Tage lang (bis zum 3. Juli um 8:00 Uhr UTC) Zugriff auf das Ereignismenü beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.