Du hast sie gesehen, oder? Diese kosmischen Fieslinge am Himmel? Nun, wir sollten sie mit dem lautesten Rockkonzert aller Zeiten vertreiben. Lade die Boombox des Metallmagiers auf und blase unsere ungebetenen Gäste in einem heftigen Rock-Medaillenereignis davon!

Ich will dabei sein!

Das Medaillenereignis „Kosmischer Rock“ ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

10. Oktober, 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

1. November, 8:00 Uhr UTC

Nachdem das Ereignis am 1. November endet, hast du noch zwei Tage lang Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude, also bis zum 3. November um 8:00 Uhr UTC.