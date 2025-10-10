Medaillenereignis: Kosmischer Rock
Du hast sie gesehen, oder? Diese kosmischen Fieslinge am Himmel? Nun, wir sollten sie mit dem lautesten Rockkonzert aller Zeiten vertreiben. Lade die Boombox des Metallmagiers auf und blase unsere ungebetenen Gäste in einem heftigen Rock-Medaillenereignis davon!
Ich will dabei sein!
Das Medaillenereignis „Kosmischer Rock“ ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.
Wann?
Beginn des Ereignisses:
10. Oktober, 8:00 Uhr UTC
Ende des Ereignisses:
1. November, 8:00 Uhr UTC
Nachdem das Ereignis am 1. November endet, hast du noch zwei Tage lang Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude, also bis zum 3. November um 8:00 Uhr UTC.
Ereignisgebäude: Boombox
Der ganze Stolz des Metallmagiers. So mächtig, dass sie nur mit reiner kosmischer Energie aufgeladen werden kann! Schließe den Ereignispfad ab, um diese coole Dekoration freizuschalten. Keine Sorge, der Bauarbeiterlehrling schläft wie ein Stein. Den weckt das nicht auf.
Neues Gameplay: Meteorchaos!
Der Ewige Wächter lässt Meteore auf Dörfer regnen, aber die Musik läuft weiter!
Zu Beginn des Kampfes schalten Meteore drei zufällige Abwehranlagen aus, aber die Angreifer haben nicht bloß Vorteile. Nur durch Meteoriten gelangst du an Kosmische Fragmente, die Ereigniswährung. Bei Zerstörung explodieren sie allerdings. Pass also auf!
Keine Sorge, in den kompetitiven Modi gibt es keine Meteore.
Neue epische Lakaienprinz-Ausrüstung: Meteorstab!
Ein Meteorstab ist vom Himmel gefallen und der Händler hat in sich gekrallt. Wer ihn schwingt, kann im Kampf mit Meteoren die nächstgelegene Abwehranlage zerstören. Verbessere ihn, um den Schaden zu erhöhen und häufiger Meteore zu entsenden.
Neue temporäre Einheit: Meteorgolem!
Diese vom verfluchten Buch erweckten klobigen Kerle sehen fies auf, stehen aber einfach nur auf Rock! Schalte den Meteorgolem als temporäre Einheit frei, um ihn im Ereignis zu entfesseln.
Meteorgolems bestehen aus zwei Mini-Meteorgolems, die sich gegenseitig auf das nächste Ziel werfen, bevor sie sich erneut zusammenschließen, um für noch mehr Zerstörung zu sorgen!
Mini-Meteorgolems greifen entweder ein Ziel in der Nähe an oder suchen einen Partner, um einen Meteorgolem zu bilden.
Mini-Meteorgolems können über Mauern springen, aber Meteorgolems nicht.
Geklonte Mini-Meteorgolems können keine Meteorgolems bilden (Klonzauber).
Alte Freunde sind zurück: Wiederkehrende temporäre Einheiten
Ballonhund, Bargenschütze und Eislakai sind zurück. Und es gibt ein paar Balanceänderungen:
Ballonhund:
Beanspruchter Armeeplatz von 23 auf 35 erhöht.
Bargenschütze:
Schub des Wutbuff-Effekts von 70 % auf 100 % erhöht.
Eislakai:
Frostdauer für Rathaus-Level 11–17 von 2,5 Sekunden auf 2,7 Sekunden erhöht.
Ereignisressourcen
Kosmische Fragmente
Diese glänzenden Schönheiten findest du in aufgeschlagenen Meteoriten. Sie sind eine tolle Energiequelle für die Boombox des Metallmagiers.
Rock-Medaillen
Diese Boombox sorgt für echte Hits! Verdiene Rock-Medaillen, indem du durch Kosmische Fragmente auf dem Ereignispfad fortschreitest, und dann tausche sie beim Händler gegen Belohnungen ein. Wer hätte gedacht, dass er auf Rock ’n’ Roll steht? 🎵
Ereignisdekorationen
Superdekoration: Verfluchtes Buch
Der Grund für all dieses kosmische Chaos! Schalte das Verfluchte Buch beim Händler frei, um dieses sinistere Souvenir dauerhaft für dein Dorf zu bekommen.
Dekoration: Kosmische Laterne
Mit dieser Laterne hat der Ewige Wächter unsere Welt im Kosmos entdeckt. Schalte sie doch für dein Dorf frei. Sie wird ihm sicher nicht fehlen.