Ein Meteor ist eingeschlagen und jetzt herrscht eine Frostzeit! Es ist so kalt, dass die Fünkchen in Goldlagern schlafen, um sich warm zu halten! Heize das Räucherofen-Ereignisgebäude ein, um die Kälte zu bekämpfen – und zwar im Medaillenereignis „Schmelzchaos“!

Ich will dabei sein!

Das Medaillenereignis „Schmelzchaos“ ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

8. Dezember, 8 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

29. Dezember, 8 Uhr UTC

Nachdem das Ereignis am 29. Dezember endet, hast du noch zwei Tage lang (bis zum 31. Dezember um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Neues Gameplay: Heißes Gold!

Schlaffünkchen sind eine einzigartige, dösende Ereigniswährung. Sie schlafen in Goldlagern, um sich warm zu halten, und umgeben ihr Gebäude mit einer feurigen Aura, die Schaden verursacht. Eine bedachte Strategie und schiere Willenskraft werden nötig sein, um sich die schlummernde Ereigniswährung zu schnappen!

Neue epische Ausrüstung der Königlichen Gladiatorin: Frostflocke

Es gibt keinen Grund für erhitzte Gemüter, denn der Händler hat was echt Cooles auf Lager! Verdiene Glutmedaillen und schalte die neue epische Ausrüstung der Königlichen Gladiatorin frei: Frostflocke. Bei Aktivierung friert sie Abwehranlagen in der Nähe ein. Verbessere sie, um ihre Trefferpunkte, die Dauer der Verlangsamung und den Schaden zu erhöhen.

Temporäre Einheiten kehren zur Clash-Weihnacht zurück!

Ein kalter Wind bläst Eisgolems und Eislakaien in deine normale Armee! Peppe deine winterlichen Überfälle auf, indem du diese weiteren temporären Extras auf dem Belohnungspfad freischaltest: Eismagier, Eishund (Supertruppe), Weihnachtspräsent-Zauber und Flöckchenbeutel-Zauber.