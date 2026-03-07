7. März 2026
Blog – Clash of Clans
Mini-Medaillenereignis: Drachendynamik!
Nutze Superdrachen, um im Kampf mehr Drachenschuppen zu verdienen. Sammle Schuppen, um Belohnungen und Diamantmedaillen freizuschalten. Verwende Schuppenmedaillen beim Händler, um noch mehr Belohnungen zu erhalten!
Beginn des Ereignisses:
7. März um 08:00 Uhr UTC
Ende des Ereignisses:
14. März um 08:00 Uhr UTC
Der Shop schließt am 16. März um 08:00 Uhr UTC.
Nach dem Ende des Ereignisses am **14. März**hast du noch zwei Tage lang (bis zum 16. März um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.
Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 6.
Ereignistruppe: Superdrache
Ereignisressourcen
Weiche Währung: Drachenschuppen
Harte Währung: Diamantmedaillen
Ereignisgebäude: Drachenbrunnen
Details zum Ereignisshop
|Gegenstand
|Kauflimit
|Preis pro Einheit in Marken
|Deko – Ptahbaby
|1
|550
|Deko – Kobold-Drachenstatue
|1
|550
|Deko – Dekorierte Drachenstatue
|1
|550
|Deko – Drachentotem
|1
|550
|Piratenszenerie
|1
|2266
|Clash-Fest-Szenerie
|1
|2266
|Mondkönig
|1
|2266
|Mittelalterkönigin
|1
|2266
|Künstlerwächter
|1
|2266
|Pixelgladiatorin
|1
|2266
|Heldentrank
|3
|309
|Rune des Golds
|2
|2060
|Rune des Elixiers
|2
|2060
|Ressourcentrank
|6
|124
|Supertrank
|2
|309
|5 Mauerringe
|10
|361
|Hindernisschaufel
|5
|1030
|Forschungstrank
|7
|247
|125.000 Elixier
|20
|15
|125.000 Gold
|20
|15
|2000 Dunkles Elixier
|20
|31
Details zum Ereignispfad
|Punkte (gesamt)
|Benötigte Punkte
|Gratispfad
|Menge
|Premiumpfad
|Menge
|200
|200
|Super Dragon
|1
|Medals
|200
|400
|200
|Clan Castle Cake
|1
|DE
|150000
|600
|200
|Gold
|4500000
|Medals
|200
|800
|200
|MM
|1
|Rune of Elixir
|1
|1000
|200
|Elixir
|4500000
|Medals
|200
|1200
|200
|DE
|37500
|Gold
|4500000
|1400
|200
|Gold
|4500000
|Resource Potion
|1
|1600
|200
|MM
|1
|Medals
|200
|1900
|300
|Elixir
|4500000
|Rune of Gold
|1
|2200
|300
|DE
|37500
|Medals
|200
|2500
|300
|Gold
|4500000
|Resource Potion
|1
|2800
|300
|MM
|1
|Medals
|250
|3100
|300
|Elixir
|4500000
|Gold
|4500000
|3500
|400
|DE
|75000
|Medals
|650
|3950
|450
|Medals
|400
|Rune of DE
|1
|550
|Medals
|50
|1100
|Medals
|50
|2200
|Medals
|50