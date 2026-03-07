Nutze Superdrachen, um im Kampf mehr Drachenschuppen zu verdienen. Sammle Schuppen, um Belohnungen und Diamantmedaillen freizuschalten. Verwende Schuppenmedaillen beim Händler, um noch mehr Belohnungen zu erhalten!

Beginn des Ereignisses:

7. März um 08:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

14. März um 08:00 Uhr UTC

Der Shop schließt am 16. März um 08:00 Uhr UTC.

Nach dem Ende des Ereignisses am **14. März**hast du noch zwei Tage lang (bis zum 16. März um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 6.