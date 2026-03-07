Skip to content
7. März 2026
Blog – Clash of Clans

Mini-Medaillenereignis: Drachendynamik!

Nutze Superdrachen, um im Kampf mehr Drachenschuppen zu verdienen. Sammle Schuppen, um Belohnungen und Diamantmedaillen freizuschalten. Verwende Schuppenmedaillen beim Händler, um noch mehr Belohnungen zu erhalten!

Beginn des Ereignisses:

  • 7. März um 08:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

  • 14. März um 08:00 Uhr UTC

Der Shop schließt am 16. März um 08:00 Uhr UTC.

Nach dem Ende des Ereignisses am **14. März**hast du noch zwei Tage lang (bis zum 16. März um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 6.

Ereignistruppe: Superdrache

Ereignisressourcen

Weiche Währung: Drachenschuppen

Harte Währung: Diamantmedaillen

Ereignisgebäude: Drachenbrunnen

Details zum Ereignisshop

GegenstandKauflimitPreis pro Einheit in Marken
Deko – Ptahbaby1550
Deko – Kobold-Drachenstatue1550
Deko – Dekorierte Drachenstatue1550
Deko – Drachentotem1550
Piratenszenerie12266
Clash-Fest-Szenerie12266
Mondkönig12266
Mittelalterkönigin12266
Künstlerwächter12266
Pixelgladiatorin12266
Heldentrank3309
Rune des Golds22060
Rune des Elixiers22060
Ressourcentrank6124
Supertrank2309
5 Mauerringe10361
Hindernisschaufel51030
Forschungstrank7247
125.000 Elixier2015
125.000 Gold2015
2000 Dunkles Elixier2031

Details zum Ereignispfad

Punkte (gesamt)Benötigte PunkteGratispfadMengePremiumpfadMenge
200200Super Dragon1Medals200
400200Clan Castle Cake1DE150000
600200Gold4500000Medals200
800200MM1Rune of Elixir1
1000200Elixir4500000Medals200
1200200DE37500Gold4500000
1400200Gold4500000Resource Potion1
1600200MM1Medals200
1900300Elixir4500000Rune of Gold1
2200300DE37500Medals200
2500300Gold4500000Resource Potion1
2800300MM1Medals250
3100300Elixir4500000Gold4500000
3500400DE75000Medals650
3950450Medals400Rune of DE1
550Medals50
1100Medals50
2200Medals50