Hallo Häuptling!

Wir haben Neuigkeiten zum Erz-Spielfehler, der seit Oktober existiert.

Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat werden wir dieses Problem dauerhaft beheben. Außerdem wird das Erz im Besitz der Spieler auf den beabsichtigten Stand gesetzt. Das bedeutet, dass jegliches Erz, das über die beabsichtigte Menge hinaus verdient wurde, entsprechend entfernt wird, wodurch es bei einigen Spielern, die den Fehler aktiv ausgenutzt haben, zu einer negativen Erzbilanz kommen wird.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das zusätzliche Erz vorsätzlich gesammelt wurde oder nicht. Spieler, die davon betroffen sind, haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Erzbilanz im regulären Spielverlauf wieder aufzubessern.

Wir wissen, dass durch diese Situation Verwirrung aufgekommen ist, und die Arbeiten an einer Lösung haben leider länger gedauert, als wir es uns gewünscht hätten. Wir wollen uns bei der Community aufrichtig für die Geduld und das Verständnis bedanken, während wir daran arbeiten, alles in Ordnung zu bringen.

Wir sehen uns bald in der nächsten Folge von Clash On, in der wir noch viel mehr Informationen sowie einige spannende Einzelheiten dazu teilen werden, was als Nächstes ansteht.