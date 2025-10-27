Verkleide dich dieses Halloween als Barbar, um eine Chance auf 14.000 Juwelen und mehr zu haben!

Außerdem bekommen ALLE Teilnehmer ein Truhen-Bundle!

Wann findet die Kampagne statt?

Du kannst ab 23. Oktober um 12 Uhr UTC bis 2. November um 12 Uhr UTC teilnehmen.

So machst du mit

Verkleide dich als Barbar (und ja, der Schnurrbart ist ziemlich wichtig).

Mach ein Foto oder ein kurzes Video, um uns den Look zu präsentieren.

Poste es auf X, Facebook, Instagram oder TikTok.

Tagge uns, nutze #BarbarianHalloween als Hashtag und füge dein Spielerkürzel hinzu.

⚠️ Du kannst dich so oft verkleiden und teilnehmen, wie du willst!

Welche Preise winken? 🏆

Wir werden drei Gewinner auswählen, die Folgendes erhalten:

Erster Platz: 14.000 Juwelen

Zweiter Platz: Runen-Paket mit: Rune des Golds (Heimatdorf) Rune des Elixiers (Heimatdorf) Rune des Dunklen Elixiers Rune des Golds (Bauarbeiterbasis) Rune des Elixiers (Bauarbeiterbasis)

Dritter Platz: Buch-Paket mit: Universalbuch Buch der Helden Buch der Zauber Buch des Bauens Buch des Kampfes



Bewertungskriterien

Unsere Community-Manager werden die Gewinner auf Basis ihrer Kreativität (100 %) auswählen, wobei sie folgende (amüsante) Aspekte beachten:

Humor: Bringt uns der Beitrag zum Lächeln oder Lachen oder vermittelt er ein „spaßiges“ Barbaren-Gefühl?

Authentizität: Fühlt sich der Beitrag authentisch und wirklich vom Teilnehmer erdacht an? Oder ist er generisch bzw. wurde einfach schnell was im Laden gekauft?

Hinweis: Da Authentizität zu unseren Hauptbewertungskriterien zählt, sind KI-generierte Bilder nicht erlaubt. Wir wollen dich als Barbar sehen.

Einsatz: Wurde ein wenig Liebe in das Kostüm oder die Performance gesteckt?

Barbaren-Vibes: Wird die ikonische Clash-Barbaren-Essenz eingefangen? (Blond? Schwert? Schnurrbart? Alles davon?)

Brauchbarkeit im echten Leben: Handelt es sich um ein Kostüm, mit dem jemand bei einer Party auftauchen könnte?

Teilnahmevoraussetzungen

Um teilnehmen zu können, musst du in einem Land leben, in dem Clash of Clans offiziell erhältlich ist (wir wollen sicherstellen, dass die Gewinner auch Freude an ihren Belohnungen haben können).

Die vollständigen Wettbewerbsregeln und den rechtlichen Rahmen findest du hier (auf Englisch):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms