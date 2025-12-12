Häuptling, versammle deinen Clan! Das Clanrausch-Ereignis ist zurück! Dieses Mal dreht sich alles darum, dein Bestes im Kampf zu geben. Hilf der Entdecker-Gladiatorin, die Kräftige Streitaxt zu schmieden, indem du Sterne in Heimatdorf-Kämpfen (schließt Vergeltung, Ranglisten- und Kampfmodus ein) sowie Clankriegs-, und Einzelspieler-Kämpfen verdienst, um damit Sternebarren freizuschalten und zum Ereignis beizutragen. Bringe besser ein bisschen frischen Wind in deine Strategie und stelle eine mächtige Armee auf!

Trage zusammen mit deinen Clankameraden Sternebarren beim Kräftige-Streitaxt-Ereignisgebäude bei und schalte geteilte Belohnungen frei – einschließlich einer epischen 3x3-Dekoration!

Ich will dabei sein!

Das Clanrausch-Clanereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 7 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

12. Dezember, 8 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

19. Dezember, 8 Uhr UTC

Nachdem das Ereignis am 19. Dezember endet, hast du noch einen Tag lang (bis zum 20. Dezember um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Alles dreht sich um Sterne!

Hast du die cleverste Strategie? Narrensicheres Gameplay? Eine unaufhaltsame Armee? Dann ist es Zeit, den Beweis anzutreten, Häuptling! Verdiene im Kampf Sterne, um Sternebarren freizuschalten. Diese glänzenden Silberbarren sind wahre Denkmäler deiner Kampffähigkeiten!

Ereignisressource: Sternebarren

Durch das Verdienen von Sternen schaltest du wertvolle Sternebarren frei. Trage genug dieser glänzenden Schönheiten bei, um den Pfad abzuschließen. Dann werden sie eingeschmolzen, um eine epische Dekoration zu schmieden! Genau: Die Clanrausch-Ereignis-Deko besteht aus Sternen! Wieder was Neues für das Clash-Universum!

Ereignisschub!

Am 14. Dezember wird die Anzahl der Sternebarren, die du pro Stern verdienst, erhöht. Dieser Schub bedeutet, dass du Sternebarren in einem besseren Verhältnis als 1 zu 1 erhältst. An diesen Tagen lohnt es sich also besonders, den Sternen hinterherzujagen und auf dem Belohnungspfad Gas zu geben!

Belohnungen: Kräftige-Streitaxt-Dekoration und mehr!

Trage mit deinem Clan Sterne bei, um Truhen auf dem Belohnungspfad freizuschalten. Schließe das Ereignis ab, um die Kräftige Streitaxt als 3x3-Deko freizuschalten. Diese stolze Dekoration wird deine Gegner mit einem prallen Bizeps aus Stahl neidisch machen!

Einfordern von Belohnungen

Für das Einfordern von Belohnungen bestehen die folgenden Voraussetzungen:

Du musst in einem Clan sein.

Du musst während des Ereignisses mindestens einen Beitrag in deinem aktuellen Clan leisten.

Du musst deine Belohnungen innerhalb von zwei Tagen nach Ende des Ereignisses abholen.

Clan-Wechsel

Du kannst während des Clanrausch-Ereignisses den Clan wechseln, selbst wenn du schon zum Belohnungspfad eines Clans beigetragen hast. Du kannst mit deinem neuen Clan teilnehmen, solange dieser weniger als 100 Beitragende umfasst.

Du verdienst nur Belohnungen von dem Clan, dem du am Ende des Ereignisses angehörst, und solange du mindestens einen Beitrag im Clan geleistet hast.