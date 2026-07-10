Hallo Clasher!

Im Mai haben wir gesagt, wir würden den Drachenfürsten und die Luft-Meta im Auge behalten. Und genau das haben wir gemacht. Stell dir dieses Update als eine kleine Zwischenstation zwischen größeren Updates vor: keine großen Systementhüllungen, sondern nur ein konzentrierter Blick auf den aktuellen Stand der RH18-Meta, die Änderungen im Juli und die Gründe für diese.

Aktuell tauchen Drachenarmeen auf RH18 öfter auf, als wir uns das vorgestellt haben, meist angeführt vom Drachenfürsten und Drachenreitern. In den Daten, die wir uns angesehen haben, ist das die beliebteste Kriegsarmee bei RH18 vs. RH18. Sie kommt bei etwa 20 % aller Angriffe zum Einsatz.

Das weiterreichende Problem ist, dass die Kriegsmeta auch einseitiger ist, als wir uns das vorstellen. Wird die zweitbeliebteste Armee hinzugefügt, Werfer unterstützt von Heilern, dann machen nur zwei Armeetypen etwa 40 % der Kriegsangriffe bei RH18 vs. RH18 aus. Wir sind froh, dass auch eine Bodenarmee oben dabei ist, aber wenn so ein großer Teil der Meta auf ein paar wenigen Antworten basiert, kann es sein, dass sich Angriffe und Basisbau begrenzter anfühlen, als wir das wollen.

Gleichzeitig hat sich die Meta nicht gleichermaßen über alle Strategien hinweg geöffnet. Elektrodrachen mühen sich zwischen beliebten Kriegsarmeen ab und der Meteorgolem ist deutlich weiter gefallen als bei seinen vorherigen Nerfs beabsichtigt.

Das Ziel dieser Runde an Änderungen ist einfach: die größten Ausreißer zurechtstutzen, einige sehr wenig genutzte Optionen zurück ins Bewusstsein holen und verhindern, dass Angreifen insgesamt stärker wird.

Wir sind außerdem sehr vorsichtig, weil bald eine neue Fertigungssaison beginnt. Das bringt natürlich Änderungen beim Basisbau, bei der Armeewahl und beim Vorgehen der Spieler bei Angriffen mit sich. Daher wollen wir nicht zu viele Änderungen vornehmen, bevor sich die Meta wieder weiterentwickelt. Dieses Update hat ein klares Ziel: die deutlichsten Probleme jetzt angehen und dann beobachten, wie sich alles einspielt, wenn die neue Saison beginnt.

Was sich ändert

Drachenfürst – eine weitere Kürzung seiner Verringerung von Fallenschaden. Seine Wut bleibt unberührt. Uns gefällt es, wenn er isoliert wird und dann seine vollständige Macht freisetzt, aber Fallen müssen als Konter gegen einen einzelnen fliegenden Helden wichtiger werden.

Drachenreiter – eine kleine TP- und Schadensverringerung auf dem höchsten Level. Drachenbasierte Armeen werden gleichzeitig aus mehreren Richtungen getroffen. Wir gehen hier also nur einen vorsichtigen Schritt, statt zu stark gegenzusteuern.

Kampfholzfäller (Rathaus-Beschützer) – Rollreichweite um zwei Felder gekürzt, aber ein stärkerer Rückstoß auf kurze Distanz. Bodenangreifer sollten den Kampfholzfäller respektieren, aber er kontrolliert zu viel Raum aus zu weiter Entfernung.

Elektrodrache – eine kleine TP- und Schadenssteigerung auf den höchsten zwei Leveln. Wir sind hier vorsichtig, da Elektrodrachen bereits beliebt und bekannt sind, aber ihre aktuelle Leistung ist schwächer, als wir uns das vorstellen.

Meteorgolem und Mini-Meteorgolems – der größte Buff dieser Runde. Der Meteorgolem brauchte einen schnellen Nerf, nachdem RH18 veröffentlicht wurde, aber wir sind zu weit gegangen. Diese Veränderung soll dazu führen, dass es sich wieder lohnt, sich mit dem Aufteilen und Kombinieren zu beschäftigen, ohne dass wir die Veröffentlichungsversion zurückbringen.

Druide – eine moderate Heilungssteigerung auf den höchsten Leveln und somit ein kleiner Anreiz für eine Truppe, die gut funktionieren kann, aber nicht oft gewählt wird.

Auch bei diesen Anpassungen der Spielbalance haben wir uns wieder darauf konzentriert, die Absicht hinter den Änderungen zu erklären, statt den ganzen Beitrag in eine Statistikübersicht zu verwandeln.

Falls du dich genauer für die Zahlen interessierst: Wir haben auch Creator gefragt, welche Werte sie zu diesen Änderungen sehen wollen, und haben Gameplay-Daten wie Truppen-Trefferraten mit ihnen geteilt, damit sie besser verstehen können, wie diese Änderungen sich auswirken. Wenn dich das interessiert, schau bei deinen Lieblingscreatorn vorbei.

Was wir beobachten

Ein paar Dinge haben wir in Betracht gezogen, aber bei diesem Update nicht verändert.

Der Totemzauber steht weit oben auf unserer Beobachtungsliste. Sneezy haben wir auch in Betracht gezogen, aber da Drachenarmeen bereits angegangen werden und bald eine neue Fertigungssaison beginnt, wollen wir erst beobachten, wie sich die Dinge einspielen. Die Ruinenhexe und der Grummelzauber sind noch sehr neu, darum geben wir Spielern mehr Zeit zum Experimentieren, bevor wir uns für oder gegen Änderungen entscheiden. Der Himmelsbrecher wird nach den letzten Änderungen auch weiterhin beobachtet.

Dass wir etwas nicht geändert haben, bedeutet nicht, dass wir es übersehen haben. Manchmal bedeutet es, dass wir erst sehen wollen, wie der Rest des Updates und die nächste Saison die Meta verändern, bevor wir einen weiteren Hebel betätigen.

Flammengebläse und Raketenrucksack

Die vorherige Änderung am Stoß des Flammengebläses des Drachenfürsten hat zu einem Bug geführt, aufgrund dessen der Raketenrucksack manchmal nicht ausgelöst wird.

Eine richtige Behebung des Fehlers erfordert ein Update, also kehren wir übergangsweise erst mal zum vorherigen Verhalten zurück: Das Flammengebläse stößt wieder in die Richtung des Raketenrucksacks.

Das ist nicht das Verhalten, das wir langfristig behalten wollen, aber eine vorhersehbare Interaktion ist besser als eine kaputte. Die vollständige Behebung des Problems sowie die Aufhebung der damit verbundenen Wettkampfeinschränkungen sind für das nächste Update eingeplant.

Zukunftsausblick

Das war‘s für diese Runde. Dies ist ein kleines Balance-Update, in dem es darum geht, die aktuelle RH18-Meta etwas ausgeglichener zu machen: weniger konzentriert an der Spitze, etwas mehr Raum für wenig genutzte Optionen und bessere Kontermöglichkeiten für Basisbauer.

Wir bitten nach wie vor um Feedback, Aufnahmen, Kriegsergebnisse und ehrliche Reaktionen aus der Community. Sie haben weiter Einfluss darauf, wie wir diese Updates angehen.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!

Dein Clash of Clans-Team