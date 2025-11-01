Als sich ein riesiger Meteor rasend schnell nähert, bricht apokalyptisches Chaos aus!

1.–11. November: Die Clankriegsligen laufen!

1.–17. November: Die Hammerparty kehrt zurück! Profitiere von 50 % geringeren Verbesserungstimern und einem 2-fachen Schub für Kapazitäten sowie die Produktion von Ressourcensammlern. Aufladungen und gefertigte Abwehranlagen sind davon ausgenommen.

1.–17. November: Meteor-Hindernisse prasseln auf dein Dorf nieder! Beseitigst du sie, kannst du Erze erhalten.

1.–30. November: Der Kobauldarbeiter und der Koboldforscher kehren in dein Dorf zurück.

1.–30. November: Die Ruinenreich-Kriegsszenerie ist im Shop erhältlich.

3.–30. November: Die Ödlandszenerie schwingt sich in den Himmel ... und in den Shop.

6.–30. November: Die Ödland-Heldenskins tauchen im Shop auf.

8.–17. November: Das Meteorenteleskop-Gebäude erscheint außerhalb deines Dorfes. Interagiere damit, um über den nahenden Felsbrocken aus dem All auf dem Laufenden zu bleiben!

10.–14. November: 4-facher Sternebonus!

15.–30. November: Eine wahrsagende Superdekoration erscheint im Shop.

20.–27. November: Das Rampenlicht-Ereignis und der Ereignispass sind da – und sie sprengen alle Grenzen. Entfessle Supermauerbrecher!

22.–28. November: Die Clanspiele beginnen!