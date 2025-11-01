Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
1. Nov. 2025
Blog – Clash of Clans

Starte mit der HAMMERPARTY schwungvoll in die Novembersaison!

Die Hammerparty schlägt ein!

Mit einem mysteriösen Meteoritenhammer fertigt der Bauarbeiter Verbesserungen schneller und günstiger. Ganz recht: Die Hammerparty beginnt JETZT!

  • Spieler auf JEDEM Rathaus-Level können an der Hammerparty teilhaben!

  • 50 % geringere Verbesserungszeit- und kosten – Aufladungen und gefertigte Abwehranlagen ausgenommen

  • 2-fach-Schub für Kapazitäten und Produktion von Ressourcensammlern

  • Die Hammerparty endet am 17. November. Mach dich also gleich ans Verbessern!

Willkommen zur Ödlandsaison

Als sich ein riesiger Meteor rasend schnell nähert, bricht apokalyptisches Chaos aus!

  • 1.–11. November: Die Clankriegsligen laufen!

  • 1.–17. November: Die Hammerparty kehrt zurück! Profitiere von 50 % geringeren Verbesserungstimern und einem 2-fachen Schub für Kapazitäten sowie die Produktion von Ressourcensammlern. Aufladungen und gefertigte Abwehranlagen sind davon ausgenommen.

  • 1.–17. November: Meteor-Hindernisse prasseln auf dein Dorf nieder! Beseitigst du sie, kannst du Erze erhalten.

  • 1.–30. November: Der Kobauldarbeiter und der Koboldforscher kehren in dein Dorf zurück.

  • 1.–30. November: Die Ruinenreich-Kriegsszenerie ist im Shop erhältlich.

  • 3.–30. November: Die Ödlandszenerie schwingt sich in den Himmel ... und in den Shop.

  • 6.–30. November: Die Ödland-Heldenskins tauchen im Shop auf.

  • 8.–17. November: Das Meteorenteleskop-Gebäude erscheint außerhalb deines Dorfes. Interagiere damit, um über den nahenden Felsbrocken aus dem All auf dem Laufenden zu bleiben!

  • 10.–14. November: 4-facher Sternebonus!

  • 15.–30. November: Eine wahrsagende Superdekoration erscheint im Shop.

  • 20.–27. November: Das Rampenlicht-Ereignis und der Ereignispass sind da – und sie sprengen alle Grenzen. Entfessle Supermauerbrecher!

  • 22.–28. November: Die Clanspiele beginnen!

  • 28. November: Die Schatzsuche kehrt für fünf Tage zurück!