Starte mit der HAMMERPARTY schwungvoll in die Novembersaison!
Die Hammerparty schlägt ein!
Mit einem mysteriösen Meteoritenhammer fertigt der Bauarbeiter Verbesserungen schneller und günstiger. Ganz recht: Die Hammerparty beginnt JETZT!
Spieler auf JEDEM Rathaus-Level können an der Hammerparty teilhaben!
50 % geringere Verbesserungszeit- und kosten – Aufladungen und gefertigte Abwehranlagen ausgenommen
2-fach-Schub für Kapazitäten und Produktion von Ressourcensammlern
Die Hammerparty endet am 17. November. Mach dich also gleich ans Verbessern!
Willkommen zur Ödlandsaison
Als sich ein riesiger Meteor rasend schnell nähert, bricht apokalyptisches Chaos aus!
1.–11. November: Die Clankriegsligen laufen!
1.–17. November: Die Hammerparty kehrt zurück! Profitiere von 50 % geringeren Verbesserungstimern und einem 2-fachen Schub für Kapazitäten sowie die Produktion von Ressourcensammlern. Aufladungen und gefertigte Abwehranlagen sind davon ausgenommen.
1.–17. November: Meteor-Hindernisse prasseln auf dein Dorf nieder! Beseitigst du sie, kannst du Erze erhalten.
1.–30. November: Der Kobauldarbeiter und der Koboldforscher kehren in dein Dorf zurück.
1.–30. November: Die Ruinenreich-Kriegsszenerie ist im Shop erhältlich.
3.–30. November: Die Ödlandszenerie schwingt sich in den Himmel ... und in den Shop.
6.–30. November: Die Ödland-Heldenskins tauchen im Shop auf.
8.–17. November: Das Meteorenteleskop-Gebäude erscheint außerhalb deines Dorfes. Interagiere damit, um über den nahenden Felsbrocken aus dem All auf dem Laufenden zu bleiben!
10.–14. November: 4-facher Sternebonus!
15.–30. November: Eine wahrsagende Superdekoration erscheint im Shop.
20.–27. November: Das Rampenlicht-Ereignis und der Ereignispass sind da – und sie sprengen alle Grenzen. Entfessle Supermauerbrecher!
22.–28. November: Die Clanspiele beginnen!
28. November: Die Schatzsuche kehrt für fünf Tage zurück!