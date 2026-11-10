Häuptlinge hatten schon immer großen Appetit auf Beute und das Menü ist gerade größer geworden. Der Sternebonus hängt nun von deinem Rathaus-Level ab statt deiner Liga, in Snackpaketen gibt es neue Magische Snacks und darüber hinaus kommen Emotes zusammen mit Ranglistenmedaillen und einem brandneuen Prestige-Shop.

Schauen wir uns das genauer an.

Der neue Sternebonus

Deine Sternebonusbelohnungen basieren jetzt auf deinem Rathaus-Level statt deiner Ranglistenliga. Derselbe Rathaus-Level, dieselben Belohnungen. Wir wollen, dass mehr Häuptlinge diese Belohnungen erreichen – auch das Erz – ohne dass sie zuerst in die obersten Ligen aufsteigen müssen.

Der Ligabonus ändert sich nicht. Er bleibt genau wie er ist, immer noch gebunden an deine Ranglistenliga. Weiter unten gibt es Neuigkeiten zu exklusiven Ranglistenbelohnungen.

Sterne aus zwanglosen Kämpfen, Ranglistenkämpfen und Vergeltungsangriffen zählen alle zum Bonus dazu.

Zwei Meilensteine, zwei Snackpakete

Jeder Sternebonus zahlt sich jetzt doppelt aus:

Bei 2 Sternen: Öffne ein Snackpaket, das ein Kampfküchlein enthält, welches deinem nächsten Angriff einen Schub verleiht.

Bei 5 Sternen: Sammle deine Sternebonusbeute und deine Erzbelohnungen ein sowie ein zweites Snackpaket, das einen zufälligen Magischen Snack aus einer größeren Auswahl enthält.

Jedes Paket enthält einen Magischen Snack, der direkt im temporären Lager untergebracht wird. Für zwei Sterne bekommst du eine Leckerei. Für fünf bekommst du die ganze Portion.

Hier landen deine Belohnungen

Gold, Elixier und Dunkles Elixier landen in deiner Clanburg-Schatzkammer.

Glanzerz, Glimmerz und Sternenerz landen beim Schmied.

Neue Belohnungsindikatoren zeigen dir, wo alles hingeht, bevor du es einsammelst.

Tägliches Timing

Dein Sternebonus erneuert sich genauso wie aktuell. Alle Sterne, die du für einen nicht abgeschlossenen Bonus verdient hast, bleiben, bis du ihn abschließt.

Lerne die neuen Magischen Snacks kennen

Kampfküchlein : eine süße Leckerei, die das Gold, das Elixier und das Dunkle Elixier aus deinem nächsten Heimatdorf-Kampf oder Ranglistenkampf multipliziert.

Kampfküchlein gibt es als 2-fach-, 3-fach- und 4-fach-Varianten.

Kampfküchlein desselben Typs werden nicht zusammengerechnet, sondern auf Kämpfe aufgeteilt. Bei zwei 2-fach-Kampfküchlein erhältst du also in zwei Kämpfen den 2-fach-Multiplikator und nicht in einem Kampf einen 4-fach-Multiplikator.

Beutekarrenlolli : ein klebriger Snack, der die Beute in den nächsten drei Beutekarren verdreifacht, wenn sie eingesammelt wird. Funktioniert nur im Heimatdorf.

Die Beute wird multipliziert, wenn du die Karre einsammelst, und jedes Einsammeln verbraucht eine Lolliaufladung.

Es wird auch eine Aufladung abgezogen, wenn dein Lager nicht den gesamten Bonus aufnehmen kann und der Überschuss verloren geht.

Clanburg-Tortenstück : Ein Vorgeschmack wahrer Größe! Zu deinen nächsten drei Heimatdorf- oder Ranglistenkämpfen werden automatisch kostenlose Verstärkungen hinzugefügt. Eine Verwendung zählt nur in Kämpfen, in denen du die Verstärkung auch tatsächlich einsetzt. Wenn du sie in der Burg lässt, behältst du die Aufladung.

Sternebonus-Snack: ein echter Star unter den Snacks, der dir einen zusätzlichen täglichen Sternebonus im Heimatdorf gibt. Sobald er aktiviert wurde, ist der zusätzliche Sternebonus 48 Stunden lang verfügbar. Funktioniert im Heimatdorf. Dieser Snack kann nur in 5-Sterne-Snackpaketen gefunden werden und ist sofort einsatzbereit, wenn deine Boni fertig sind. Andernfalls wird er dahinter eingereiht.

Vergessene Snacks bekommen eine zweite Chance

Hast du vergessen, einen Magischen Snack zu aktivieren? Ja, das kennen wir und es tut weh. Aber keine Sorge, dafür haben wir eine Lösung!

Magische Snacks verschwinden jetzt nicht mehr, wenn du vergessen hast, sie zu aktivieren. Wenn der 24-stündige Aktivierungscountdown eines Snacks abgelaufen ist, wird er automatisch aktiviert, wenn du dich das nächste Mal anmeldest. Du kannst ihn weiterhin selbst aktivieren, bevor der Countdown endet.

Ranglistenmedaillen und der Prestige-Shop

Der Sternebonus wird also noch verlockender. Aber wenn die Belohnungen jetzt auf dem Rathaus-Level basieren, was erwartet die Häuptlinge, die die Rangliste hinaufsteigen?

Die Antwort lautet: Ranglistenmedaillen, ein neuer Prestige-Shop und exklusive Emotes. Etwas, auf das man hinarbeitet, und etwas, mit dem man angeben kann.

Ranglistenmedaillen verdienen

Unterhalb der Legenden-Liga: Deine Trophäen werden in Ranglistenmedaillen umgewandelt, wenn sie am Ende eines Turniers zurückgesetzt werden. Dein Auf- oder Abstiegsergebnis zeigt die Auszahlung an.

Legenden-Liga: Du verdienst in jeder Kampfwoche Medaillen auf Grundlage deiner Position am Ende des Kampftages am Sonntag – selbst wenn das Turnier nicht vorbei ist.

In höheren Ligen gibt es mehr Medaillen, also arbeite dich weiter nach oben, um mehr zu verdienen! Sieh dir die Ligaübersicht an, um herauszufinden, was die maximale Auszahlung deiner Liga ist. Und beobachte deine Medaillenanzahl, denn das Medaillenlager ist je nach Rathaus-Level begrenzt. Ranglistenmedaillen werden nicht im Nachhinein für vergangene Platzierungen verliehen. Alle beginnen also am gleichen Ausgangspunkt.

Willkommen im Prestige-Shop

Der neue Prestige-Shop vereint den Ranglistenshop, den CWL-Shop und den Schicken Shop an einem Ort. Jeder dieser Shops behält seine eigene Währung und seine eigenen Angebote.

Manche Inhalte haben eine Ligavoraussetzung. Du musst dann diese Liga erreicht haben und die Währung besitzen, um sie zu kaufen. Es zählt die höchste Liga, die du je in Ranglistenkämpfen erreicht hast, inklusive Ligen, die du vor dieser Änderung erreicht hast.

Emotes

Was sind Emotes?

Emotes sind kurze animierte Reaktionen, die du nach einem Kampf, im Clanchat und auf der Rangliste zeigen kannst. Sie sind rein optischer Natur, sie ändern also nichts daran, wie sich ein Kampf abspielt. Sie ändern aber, wie sich eine 3-Sterne-Attacke anfühlt, wenn dir jemand danach einen lachenden Barbaren schickt.

Deine Emotesammlung

Dein Lager für Magische Gegenstände wird zum Häuptlingsinventar. Tippe in deinem Dorf auf „Inventar“ und öffne den Reiter „Emotes“. Magische Gegenstände haben ihren eigenen Reiter.

Emotes gibt es in Fünfersets. Sammle die ersten vier, um das Bonusemote freizuschalten und das Set zu vervollständigen.

Jedes Emote hat einen Seltenheitsgrad und dieser Seltenheitsgrad bestimmt, wo du es bekommen kannst.

Ab RH3 besitzt du das Standardset. Es wird nach dem anfänglichen Tutorial im Spiel freigeschaltet.

Emotes, die du noch nicht besitzt, werden ausgegraut angezeigt. Wenn du darauf tippst, erfährst du, wo du sie bekommst.

Hier bekommst du Emotes:

Ranglisten-Prestige-Shop

Händler

Truhen

Aktionsemotes:

Richte diese ein, wenn sie in deinem Inventar sind, und sie werden automatisch bei bestimmten Auslösern abgespielt.

Verteidigungsemotes: Wähle eins für jedes mögliche Verteidigungsergebnis, also 0, 1, 2 oder 3 Sterne. Der Angreifer sieht das Emote, das zu seinem Ergebnis passt.

Angriffsemote: Wähle ein Standardemote, das nach dem Angriff angezeigt wird. Du kannst es im Kampfendebildschirm manuell ändern oder gar nichts anzeigen lassen.

Ranglistenemote: Wähle ein Emote, das erscheint, wenn du unter den besten Drei deiner Ranglistengruppe oder deiner Rathaus-Rangliste bist.

Hier werden Emotes angezeigt:

Sieg-Bildschirm (nur bei zwanglosen und Ranglistenkämpfen) und Wiederholungen

Willkommen-zurück-Bildschirm

Kampflog (zwanglos und Rangliste)

Ranglisten des Ranglistenmodus

Rathaus-Rangliste

Clanchat (wo Emotes wie Sticker funktionieren und eine kurze Abklingzeit haben)

Am Ende von Kampfwiederholungen

In der Bauarbeiterbasis werden sie in der Elixierkarren-Verteidigungsliste angezeigt.

Zeig deine Reaktion im Clanchat

Öffne die Emote-Auswahl im Clanchat und tippe auf eines, um es zu senden. Emotes werden als eigenständige Nachrichten angezeigt. Sie sind perfekt geeignet, um einen Angriff zu feiern oder deinem Clan zu sagen, wie der Krieg läuft. Sie funktionieren auch in Gruppen des globalen Chats.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Sternebonus

F: Was geschieht mit meinem Sternebonus, wenn das Update live geht?

A: Wenn du dich das erste Mal nach dem Update anmeldest, wird dein Sternebonus zurückgesetzt, und zwar auf den Bonus des Tages plus einen, der bereitsteht. Du beginnst mit zwei Sterneboni, die du abschließen kannst, und die Belohnungen basieren ab Tag eins auf deinem Rathaus-Level.

F: Verdiene ich weniger als vorher?

A: Die Belohnungen hängen jetzt von deinem Rathaus-Level ab statt von deiner Liga. Für jeden Rathaus-Level haben wir die Werte so eingestellt, wie die besten Spieler auf diesem Rathaus-Level sie bereits verdienten. Die meisten Häuptlinge bekommen also dasselbe oder mehr, inklusive Erz.

F: Zählen Sterne aus Clankriegen oder Freundschaftsspielen?

A: Nein. Nur Sterne aus zwanglosen Kämpfen, Ranglistenkämpfen und Vergeltungsangriffen zählen. Sterne aus Clankriegen, Freundschaftsspielen und dem Training zählen nicht.

F: Wo kann ich die genauen Belohnungen für meinen Rathaus-Level sehen?

A: Tippe im Angriffsbildschirm auf die Info-Schaltfläche. Dort werden die Belohnungen für deinen Rathaus-Level und für alle anderen Level angezeigt.

F: Ändert sich etwas am Ligabonus?

A: Nein. Der Ligabonus bleibt genau wie er ist. Er hängt weiterhin von deiner Ranglistenliga ab.

F: Wird es Möglichkeiten geben, Emotes außerhalb der Rangliste zu verdienen?

A: Ja! Schon bald gibt es weitere Emotes sowie neue Möglichkeiten, sie zu verdienen – selbst wenn du nicht im Ranglistenmodus spielst.

Magische Snacks

F: Was, wenn ich vergesse, einen Magischen Snack zu aktivieren?

A: Der Snack verschwindet jetzt nicht mehr. Wenn der 24-stündige Countdown vorbei ist, wird der Snack automatisch aktiviert, wenn du dich das nächste Mal anmeldest. Das gilt für alle Magischen Snacks, auch die Clanburg-Torte. Bedenke nur, dass die Torte zeitbasiert ist. Ihr Timer beginnt also zu laufen, sobald sie aktiviert wird.

F: Funktionieren Kampfküchlein während des Ressourcenfests?

A: Ja. Kampfküchlein multiplizieren das Gold, das Elixier und das Dunkle Elixier, das du in Kämpfen stiehlst, inklusive der zusätzlichen Beute in Basen während des Ressourcenfests. Sie multiplizieren keine Ereigniswährungen, Ligaboni oder Sternebonus-Belohnungen. Außerdem wirkt der Bonus nur auf deiner Seite. Der Verteidiger verliert nichts zusätzlich.

F: Kann ich zwei Sternebonus-Snacks nacheinander bekommen?

A: Nein. Wenn sich bereits ein Snack in deinem temporären Lager befindet, wartend oder aktiv, wird er aus dem Snackpaket-Pool entfernt, bis du ihn verwendet hast.

F: Was hat sich in Bezug auf die Clanburg-Torte verändert?

A: Während eine Torte aktiv ist, füllt sich deine Clanburg automatisch und die Schaltflächen „Anfragen“ und „Auffüllen“ sind deaktiviert. Wenn du außerdem ein Clanburg-Tortenstück hast, wird erst die Torte angewendet und das Tortenstück wartet, bis deren Timer vorbei ist.

Emotes

F: Kann ich Emotes abschalten oder stumm schalten?

A: Nicht bei der Einführung. Emotes erscheinen nie bei Live-Kämpfen und du kannst nicht damit zugespammt werden. Du siehst maximal eins pro Angriff oder Verteidigung. Clanchat-Emotes haben eine Abklingzeit. Nach deinen eigenen Angriffen kannst du immer entscheiden, kein Emote anzuzeigen.

Ranglistenmedaillen und der Prestige-Shop

F: Wann bekomme ich meine ersten Ranglistenmedaillen?

A: Ab der Woche, die mit dem 16. November beginnt, kannst du sie verdienen. Deine erste Auszahlung erhältst du am Montag, 23. November, mit deinem Auf- oder Abstiegsergebnis. In der Legenden-Liga findet die Auszahlung jede Kampfwoche statt, basierend auf deinem Rang am Ende des Kampftages am Sonntag.

F: Bekomme ich für meine vergangenen Ligaplatzierungen Medaillen?

A: Nein. Alle beginnen bei null.

F: Manche Emotes erfordern eine Liga, in der ich nicht mehr bin. Kann ich sie trotzdem kaufen?

A: Für Ligen, die du vor dem Update erreicht hast, musst du dich angemeldet und darin gespielt haben, damit es zählt. Es kommt auf deine höchste Ligaplatzierung an, also das, was in deinem Profil als „Bestes Ergebnis“ angezeigt wird. Nach dem Update reicht es aus, einfach wieder in die erforderliche Liga aufzusteigen, um die entsprechenden Emotes kaufen zu können.

F: Wie viele Medaillen bekomme ich pro Trophäe?

A: Es gibt kein festes Verhältnis. In deiner Ligaübersicht siehst du die in jeder Woche in deiner Liga maximal erhältlichen Medaillen. Je höher die Liga, desto mehr Medaillen gibt es. In der Legenden-Liga hängt die Auszahlung von deinem Rang ab.

F: Wo ist die Rangliste mit den besten Spielern hin?

A: Sie ist jetzt Teil der Rathaus-Rangliste. Nutze den Filter „ALLE RATHAUS-LEVEL“, um zur alten Ansicht mit den besten Spielern zu gelangen, und den neuen Schalter „Lokal/Global“, um zwischen Regionen zu wechseln.

F: Warum sollte man in der Spitzenliga spielen, wenn man in Legende II bis zu 3500, am unteren Ende von Legende I aber nur 2000 Ranglistenmedaillen verdienen kann?

A: Der Hauptunterschied ist die Beständigkeit. In Legende I werden dir jede Woche mindestens 2000 Ranglistenmedaillen garantiert – selbst wenn du Kämpfe verpasst, anspruchsvolle Gegner hast oder so niedrig abschneidest, dass du herabgestuft werden würdest.

In Legende II und darunter hängen deine wöchentlichen Medaillen von den Trophäen ab, die du verdienst. Um das Maximum von 3500 Medaillen in Legende II zu erreichen, muss man für jeden Angriff und jede Verteidigung 40 Trophäen verdienen: eine perfekte, aber schwer zu erreichende Woche. Die Belohnungen sind ausbalanciert, sodass die stärksten Spieler in der Regel fast so viel verdienen wie die Spieler am unteren Ende der nächsthöheren Liga.

Eine sehr gute Woche in Legende II kann dir mehr einbringen als das Minimum von 2000 Medaillen in Legende I. Eine Liga abzusteigen ist allerdings kein verlässlicher Weg, um langfristig mehr zu verdienen: Du musst Woche für Woche herausragende Ergebnisse liefern, trotz unvorhersehbarer Gruppen und Matchups. Und wenn du erstklassig spielst, steigst du auf!

Legende I garantiert dir mehr Medaillen als niedrigere Ligen. Je höher du aufsteigst, desto mehr Medaillen erhältst du.

Das war das ganze Menü

Das war das Menü, Häuptling, und wir kochen immer noch neue Dinge. All das und vieles, vieles mehr kommt später in diesem Monat. Verdiene Sterne, arbeite dich durch die Snacks und finde ein Emote, das du gerne hinterlassen möchtest.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!