Seltsame Gruben haben diese Feier zum Clash-Jubiläum in eine riesige Poolparty verwandelt! Hilf der Clash-A-Rama-Königin beim Sammeln von Phönix-Schwimmreifen, damit in dieser Saison niemand unfreiwillig untergeht.

Ich will dabei sein!

Das Medaillenereignis „Platsch-Sause“ ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

8. August um 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

29. August um 8:00 Uhr UTC

Nachdem das Ereignis am 29. August endet, hast du noch zwei Tage lang (bis zum 31. August um 8:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Temporäre Einheiten

Einige bekannte Gesichter sind hier, um die Party zu stürmen! Im Zeitraum des Ereignisses tauchen temporäre Einheiten auf und sie können deiner Armee hinzugefügt werden. Behalte das Armeeausbildungsmenü und den Ereignis-Hub im Blick, um das Eintreffen neuer Truppen nicht zu verpassen!

Piñata-Panik

Es ist Panik angesagt! Zu bestimmten Zeiten während des Ereignisses werden Armeelager gegen Piñatas ausgetauscht. Durch das Zerstören Heller Piñatas werden verbündete temporäre Einheiten entfesselt, durch das Zerstören Dunkler Piñatas hingegen feindliche. Platziere deine eigenen Piñatas weise für die Verteidigung!