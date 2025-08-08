Tauche dieses Jahr voll ins Clash-Jubiläum ein!
Infos zum Medaillenereignis: Platsch-Sause
Seltsame Gruben haben diese Feier zum Clash-Jubiläum in eine riesige Poolparty verwandelt! Hilf der Clash-A-Rama-Königin beim Sammeln von Phönix-Schwimmreifen, damit in dieser Saison niemand unfreiwillig untergeht.
Ich will dabei sein!
Das Medaillenereignis „Platsch-Sause“ ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.
Wann?
Beginn des Ereignisses:
8. August um 8:00 Uhr UTC
Ende des Ereignisses:
29. August um 8:00 Uhr UTC
Nachdem das Ereignis am 29. August endet, hast du noch zwei Tage lang (bis zum 31. August um 8:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.
Temporäre Einheiten
Einige bekannte Gesichter sind hier, um die Party zu stürmen! Im Zeitraum des Ereignisses tauchen temporäre Einheiten auf und sie können deiner Armee hinzugefügt werden. Behalte das Armeeausbildungsmenü und den Ereignis-Hub im Blick, um das Eintreffen neuer Truppen nicht zu verpassen!
Piñata-Panik
Es ist Panik angesagt! Zu bestimmten Zeiten während des Ereignisses werden Armeelager gegen Piñatas ausgetauscht. Durch das Zerstören Heller Piñatas werden verbündete temporäre Einheiten entfesselt, durch das Zerstören Dunkler Piñatas hingegen feindliche. Platziere deine eigenen Piñatas weise für die Verteidigung!
Ereignisressourcen!
Phönix-Schwimmreifen
Die von Luftfegern aufgeblasenen Phönix-Schwimmreifen sind die allerputzigste Währung! Diese von einem loyalen Begleiter inspirierten Schwimmreifen sind das Einzige, was Truppen dieses Clash-Jubiläum über Wasser hält. Sammle sie bei Angriffen!
Platschmedaillen
Diese Währung mag äußerlich niedlich erscheinen, hat es jedoch in sich! In einem richtigen Schwimmbecken sind Platschmedaillen vielleicht nicht zu gebrauchen, aber du kannst dir damit beim Händler tolle Belohnungen sichern.
Neue epische Heldenausrüstung: Heroische Fackel
Wir brauchen etwas, womit wir die Kerzen auf der Torte zum Clash-Jubiläum anzünden können! Hol dir beim Händler mit Platschmedaillen die Heroische Fackel als epische Heldenausrüstung für den Großen Wächter.
Diese lodernde Fackel entfacht bei Truppen in der Nähe ein brennendes Verlangen danach, durch Wände zu laufen. Sie bewegen sich außerdem schneller und erleiden weniger Schaden.
Dekorationen
Schau beim Händler vorbei und sieh dir die besonderen Clash-A-Rama-Dekorationen an, die du während dieses Ereignisses freischalten kannst!