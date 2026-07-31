Clash-A-Rama: The Awesome Quest

Erlebe eine Welt der Karten und des Chaos. Boosterpacks und rundenbasierte Angriffe lassen dich das Clash-Jubiläum feiern wie nie zuvor! Freu dich auf einen ganzen Schwung saisonaler Ereignisse, erkunde eine neue magische Welt und mach dein Deck für eine Saison bereit, in der du ein paar Runden aussetzen müssen wirst, um sie zu bestaunen. The Awesome Quest ist da! Hast du das Zeug zum Champ?

1. bis 31. August: Clash-of-Karten-Ereignis – Eine brandneue Art von Ereignis für alle ab RH-Level 3. Schalte Truppenkarten in Kämpfen und Ereignissen frei, tausche doppelte Karten im Clanchat mit Clankameraden und komplettiere deine Sammlung, um Belohnungen sowie eine einzigartige Clash-of-Karten-Dekoration zu erhalten. Dir fehlt eine Karte? Hol dir beim Händler für deine Duplikate Boosterpacks. Du kannst deine Belohnungen bis zum 2. September um 08:00 Uhr UTC abholen. Keine Manakurve, keine Standard-Rotation, nur Barbaren und das Recht, ein wenig anzugeben. Zudem kehrt der Clash-Jubiläum-Kuchen als Hindernis zurück! Hebe dir mindestens einen auf!

1. bis 31. August: Goldpass – Schalte Belohnungen frei, beschleunige deinen Fortschritt und hol dir den exklusiven Heldenskin dieser Saison, die Sturmgladiatorin. Sie ist zwar schon eine Heldin, aber diese kampferprobte Kriegerin will den Quest-Berg erklimmen und sich in der Battle-Royale-Arena gegen die Besten beweisen.

1. August: Neue gefertigte Abwehranlagen – Die Fertigungsstation hat geöffnet! Verbessere Module und wähle zwischen drei neuen gefertigten Abwehranlagen: Tortapult, Heldenjägerin und Heiße Kerze! Zur Feier des diesjährigen Clash-Jubiläums machen wir die gefertigten Abwehranlagen dieser Saison ab RH-Level 11 verfügbar.

1. bis 11. August: Clankriegsliga – Ziehe gegen sieben andere Clans in 15-gg.-15- oder 30-gg.-30-Modi in den Krieg. Kämpfe um Ruhm und grandiose Beute!

3. bis 5. August: Massenzauber-Ereignis Nr. 1 – Totem- und Geburtstagsexplosionszauber – Jemand hat die Zauberfabrik über Nacht laufen lassen. Melde dich an und entdecke 100 Totemzauber sowie 15 Geburtstagsexplosionszauber, die deiner Armee hinzugefügt wurden. Und dann triff ein paar äußerst fragwürdige Entscheidungen.

3. bis 31. August: The Awesome Quest-Szenerie – Dorfbewohner aus aller Welt besteigen den Quest-Berg, um bei rundenbasierten Schlachten der mächtigsten Champions zu sehen, wem die Lebenspunkte ausgehen!

5. bis 31. August: Heldenskin: König Barbar (Barbarenkönig) – Ein gefürchteter Krieger ohne Schnurrbart, der keine Geduld für rundenbasierte Kämpfe mitbringt. Er könnte der barbarischste Barbar sein, der uns jemals untergekommen ist. Und das soll was heißen.

7. bis 31. August: Heldenskin: Bogenschützen-Elfe (Bogenschützen-Königin) – Ein edles und agiles Geschöpf vom Saum des Waldes. Mauern beginnen aus lauter Angst fast von selbst zu bröckeln, wenn sie sich auf dem Schlachtfeld befindet.

6. bis 31. August: Die Häuptling-Chroniken – Der erste Clash of Clans-Jahresrückblick. Wandle durch deine eigene Häuptlings-Geschichte und fordere eine Statue ein, die den Häuptling, der du geworden bist, widerspiegelt und ehrt.

9. und 10. August: Massen-Elefantenreiter und Superwalküren – Eine Horde von 50 Elefantenreitern und 20 Superwalküren macht sich für 24 Stunden in deiner regulären Armee breit. So gut ausbalanciert wie ein dreibeiniger Stuhl und auch nicht viel bequemer.

9. bis 31. August: Heldenskin: Drakanfürst (Drachenfürst) – Schöpfer des Infernoschwerts und ruchlose Bestie des ausgedörrten Ödlands. Mit seiner Anwesenheit sorgt er für erhitzte Gemüter und dafür, dass es deine Gegner eher heiß als kalt den Rücken runterläuft.

11. bis 31. August: Heldenskin: Untotenprinz (Lakaienprinz) – Ein unsterblicher Meister der Magie mit einem absurd großen Streitkolben. Lach nicht, sonst wird er für dein Verderben sorgen!

12. bis 31. August: Karten-Medaillenereignis – Der Quest-Magier braucht deine Hilfe. Sammle Kartenmarken in Heimatdorf-Kämpfen, verdiene Questmedaillen und gib sie beim Händler aus. Die temporäre Elefantenreiter-Einheit feiert ihren großen Auftritt, indem sie in dieses Ereignis hineinstampft! Du wirst während dieses Ereignisses auch Kartenpakete sammeln können.

13. bis 31. August: Heldenskin: Großer Zauberer (Großer Wächter) – Ein Zauberer von der Küste, dessen Großartigkeit allen Einheiten in einem Radius von 70 Feldern die Kinnlade runterklappen lässt.

15. bis 17. August: Hilfe verfügbar! und Ressourcenfest Nr. 1 – Profitiere von einem Vierfach-Schub bei Produktion und Kapazität der Ressourcensammler sowie einer helfenden Hand des Kobauldarbeiters.

15. August: Rückkehr der Clash-A-Rama-Designs – Die Clash-A-Rama-Designs sind zurück im Shop. Erlebe klassische Momente noch einmal und schwelge komplett in Nostalgie!

17. bis 18. August: Massenzauber-Ereignis Nr. 2 – Deine Armee verfügt jetzt über 30 Heilungszauber und 30 Eilzauber. Sie ist also schnell genug, um Fehler zu machen, und fit genug, um sie zu überstehen.

22. bis 28. August: Clanspiele – Schließe Herausforderungen ab, verdiene Punkte und sichere dir den Belohnungspfad mit deinem Clan. Der Strongman ist zurück.

26. bis 31. August: Rachedeck-Schub – Die neue epische Rachedeck-Ausrüstung wird auf den mit deinem Heldenhalle-Level maximal möglichen Level gebracht. Das Hegen eines Grolls kann von Vorteil sein.

29. bis 31. August: Hilfe verfügbar! und Ressourcenfest Nr. 2 – Eine weitere Runde von vierfachen Sammler-Schüben und Kobauldarbeiter-Hilfe, bevor die Saison sich dem Ende zuneigt.

Vierzehn Jahre Kampf, Häuptling. Zeit, das Deck zu mischen und die Feierlichkeiten zum Clash-Jubiläum auf den Kopf zu stellen. Chaos können wir am besten.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!