Hallo Häuptling!

Du hast ihre Basen gesehen. Triff jetzt die Häuptlinge dahinter! Am 1. Dezember führen wir temporäre globale Chatgruppen ein, welche Spieler aus den acht Clans zusammenbringen, die in derselben Clankriegsliga-Gruppe antreten.

Beglückwünsche andere zu einem guten Angriff, tausche Wiederholungen aus oder frag höflich nach, wie die Person, die dein Dorf plattgemacht hat, nachts ruhig schlafen kann. Nichts schweißt Häuptlinge so sehr zusammen, wie es das gegenseitige Zerstören ihrer mühevollen Arbeit tut.

Wie trete ich der Gruppe bei?

Sobald die CWL-Gegnersuche beendet ist, erhalten berechtigte Spieler in den CWL-Teams der acht Clans oben auf ihrem Hauptbildschirm eine Einladung zu einer privaten Clankriegsliga-Chatgruppe. Wenn du die Einladung verpasst oder sie aus Versehen ablehnst, erscheint sie bei deinen Chatgruppenvorschlägen. Diese findest du, wenn du auf die Home-Schaltfläche des globalen Chats tippst.

Der Beitritt steht dir völlig frei. Akzeptiere die Einladung, lehne sie ab oder ignoriere sie. Wenn du beitrittst, kannst du die Gruppe auch jederzeit verlassen.

Wer kann teilnehmen?

In jeder Gruppe können bis zu 400 Spieler aus den acht antretenden Clans sein. Es gibt dabei ein paar Grundregeln:

Es können nur berechtigte Spieler beitreten, die bei Abschluss der Gegnersuche in den CWL-Teams sind. Du bekommst keinen Zugang, wenn du einem Clan danach beitrittst.

Die Gruppen sind privat und erscheinen nicht in Suchen. Mitglieder können niemand anderen einladen.

Wenn du deinen Clan während der Clankriegsliga verlässt, verlässt du auch die Chatgruppe. Falls eine Einladung dazu aussteht, verschwindet sie dann.

Junge Spieler erhalten keine Einladungen und haben keinen Zugang zu diesen Gruppen.

Was können wir in der Gruppe tun?

Chatte mit deinen Gegnern, teile Wiederholungen, Basis-Layouts und Armeevorlagen oder spiele Freundschaftsspiele mit ihnen. Du könntest auch den Häuptling um Tipps bitten, der dich gerade mit drei Sternen besiegt hat. Nachdem du in völligem Unglauben auf die Wiederholung gestarrt hast, natürlich.

Die Gruppeneinstellungen sind automatisch gesperrt. In allen CWL-Chatgruppen finden die üblichen Sicherheitsvorkehrungen des globalen Chats Anwendung – auch das Melden von Spielern. Die automatische Übersetzung funktioniert ebenfalls innerhalb der Gruppe.

Es spricht nichts gegen ein wenig freundliches Geplänkel, aber bleibe respektvoll und denk daran, dass ein echter Häuptling sich die richtigen Angriffe für das Schlachtfeld aufhebt.

Wie lange bleibt die Gruppe offen?

Deine Gruppe bleibt während der Clankriegsliga offen und für 14 Tage nach dem Ende der CWL-Saison. Dadurch habt ihr Zeit, ein paar letzte „GGs“ auszutauschen. Oder doch noch zuzugeben, dass jemand tatsächlich einen ziemlich guten Angriff abgeliefert hat.

Wir wollen es dir erleichtern, andere Häuptlinge bei Dingen kennenzulernen, die du sowieso schon in Clash tust. Bei der Clankriegsliga gibt es acht Clans, einen gemeinsamen Wettbewerb und jede Menge, worüber Spieler sich austauschen können. Wer weiß? Dein nächster Rivale wird vielleicht dein nächster Freund. Ein Freund, den du natürlich trotzdem mit drei Sternen besiegen willst.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!