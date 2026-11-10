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Blog – Clash of Clans
10. Nov. 2026

Truppe im Rampenlicht: Superyeti

Der Superyeti schiebt Dienst und das Eis muss fließen. Schnapp dir deine Handschuhe, Häuptling. Wir müssen Eiswürfel sammeln und gegnerische Dörfer „umgestalten“.

Das Ereignis „Superyeti im Rampenlicht“ findet vom 10. bis zum 16. November statt! Sammle Eiswürfel in Mehrspieler-Kämpfen, verdiene Supermedaillen und gib sie beim Händler für Belohnungen aus, beispielsweise Heldenskins, Dorfszenerien und die Kawaii-Riese-Superdekoration.

Eis, Eis, Häuptling!

Das Ereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 8 verfügbar.

  • Beginn des Ereignisses: 10. November um 8:00 Uhr UTC

  • Ende des Ereignispfads: 17. November um 8:00 Uhr UTC

Nachdem der Fortschritt auf dem Ereignispfad beendet ist, hast du bis zum 19. November um 8:00 Uhr UTC Zeit, deine verbleibenden Supermedaillen beim Händler auszugeben. Leg sie nicht auf Eis!

Eiswürfel rein, Supermedaillen raus

  • Eiswürfel: Sammle sie in Mehrspieler-Kämpfen, um auf dem Ereignispfad fortzuschreiten.

  • Supermedaillen: Verdiene sie durch Fortschritt auf dem Pfad und gib sie dann beim Händler für die gewünschten Ereignisbelohnungen aus.

Ereignistruppe: Superyeti

Große Fäuste. Große Haarpracht. Ein Korb voller elektrischer Probleme.

Der Superyeti hat mehr Trefferpunkte und Schaden im Gepäck als der normale Yeti, aber seine kleinen Kumpels sind der wahre Schock. Wenn er Schaden nimmt, lässt er Blitzchen frei, welche zu Gebäuden in der Nähe stürmen und Kettenblitze entfesseln, die bis zu drei Ziele treffen können.

Anders als die Miniyetis visieren Blitzchen Gebäude statt Abwehranlagen an.

Ereignisgebäude: Eisbad

Gehe zum Eisbad, um auf das Ereignis und den Ereignispfad zuzugreifen. Das Eisbad produziert außerdem nach und nach Eiswürfel, damit du deine Belohnungen schneller freischalten kannst.

Ereignispass

Hol dir den Ereignispass, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten, wenn du auf dem Ereignispfad fortschreitest!

Gib deinen Supermedaillen ein neues Zuhause

Gehe zum Händler, um deine Supermedaillen gegen Belohnungen einzutauschen. Egal, ob du einen neuen Look möchtest oder deine Ressourcen auffüllen willst – alle finden etwas für ihre Einkaufsliste.

GegenstandKauflimitPreis pro Kauf (Supermedaillen)
Kawaii-Riese-Superdekoration12250
Clash-Krater1550
Schweinchen-Sphinx1550
Ewige Flamme1550
Kaktustyp1550
Gruselszenerie12250
Mittelalterszenerie12250
Künstlerkönig12250
Künstlerkönigin12250
Geisterwächter12250
Künstlergladiatorin12250
Rune des Golds21500
Rune des Elixiers21500
Ressourcentrank6125
Supertrank2300
5 Mauerringe30360
Hindernisschaufel101000
Forschungstrank10250
125.000 Elixier2010
125.000 Gold2010
2000 Dunkles Elixier2020

Der Superyeti ist bereit, das Eisbad wartet auf dich und der Händler hat seine Waren aufgefüllt. Stürze dich in den Kampf, sammle Eiswürfel und tausche deine Supermedaillen gegen etwas ein, mit dem du angeben kannst, Häuptling!

Denk bloß daran, deine Supermedaillen auszugeben, bevor die Zeit abläuft. Eingefrorenes Guthaben nützt deinem Dorf nichts.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!