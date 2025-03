Manchmal muss sich etwas ändern. Heute kündigen wir eine der größten Änderungen an, die es je in Clash of Clans gab. Ab dem nächsten Update wird Clash of Clans-Spieler nichts mehr am Angreifen hindern (in der Titan-Liga oder darunter)! Das bedeutet:

Keine Wartezeit mehr für die Ausbildung von Truppen und Belagerungsmaschinen oder das Brauen von Zaubern – sie sind sofort einsatzbereit!

Es wird für Helden keine Erholungszeit oder Leben mehr geben – sie kennen keine Erschöpfung nach dem Kampf!

Für Spieler der Legenden-Liga gilt vorerst weiterhin ihr Limit von acht Kämpfen pro Tag!

Dies ist der Beginn einer neuen Clash-Ära! Du kannst jetzt so viel spielen, wie du willst. Du kannst so oft wiederholt angreifen, bis alle deine Bauarbeiter beschäftigt und deine Lager überfüllt sind!

Warum gerade jetzt? Nun, Clash of Clans wird dieses Jahr 13 Jahre alt, und wie wir alle wissen, bestehen Teenager auf ihrer Freiheit. Wie sollen wir einem 13 Jahre alten Spiel vorschreiben, wie viele Kämpfe es haben darf?

Tatsächlich ist die Ausbildungsdauer schon seit Längerem ein größerer Kritikpunkt für Spieler. Es kann durchaus riskant sein, etwas aus einem seit Langem erfolgreichen Spiel zu entfernen. Wir hatten Sorge, dass die Ausbildungszeit und Ressourcenkosten elementarer Bestandteil der Geheimrezeptur eines über zehn Jahre alten Dauerbrenners sein könnten. Wir hatten die Ausbildungskosten vor einigen Jahren schon einmal entfernt und ... es war wunderbar! Spieler reagierten auf die Abschaffung der Ausbildungskosten mit vielfältigeren Angriffsstrategien und wir konnten beobachten, dass sie augenscheinlich mehr Spaß an Clash hatten. Das gab uns die Zuversicht, diese noch gewagtere Änderung anzugehen.

Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie im Jahr 2012, als Clash of Clans veröffentlicht wurde. Heute fühlt es sich überholt an, zwischen jedem Angriff mehr als 15 Minuten zu warten. Ab diesem Monat gehört diese Ära der Vergangenheit an! Wir möchten, dass Spieler spielen können, wann immer sie wollen, dass sie am Wochenende längere Sitzungen haben oder sogar stundenlang streamen können. Dies hilft Spielern, die Kampfmechaniken schneller zu erlernen und auf den unteren Rathaus-Leveln noch schneller Fortschritt zu erzielen. Demnach ... nun: Clash On!