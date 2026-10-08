Hallo Häuptling!

Die Benutzeroberfläche von Clash of Clans bekommt eine komplette Überarbeitung.

„Die Benutzeroberfläche“ bezieht sich auf alle Schaltflächen, Leisten und Symbole, die sich um dein Dorf herum befinden, etwa die Kämpfen-Schaltfläche, deine Ressourcen, dein Schild und der Shop. Alles auf dem Bildschirm, was nicht dein Dorf selbst ist, gehört dazu.

Diese Oberfläche ist der Teil des Spiels, mit dem du mehr als mit allen anderen interagierst, und sie ist über die Jahre hinweg heimlich, still und leise ein bisschen voll geworden. Und deshalb haben wir sie von Grund auf neu gestaltet. Wir wollen damit neuen Spielern ein Spiel präsentieren, das selbsterklärender ist. Gleichzeitig geben wir allen anderen mehr Werkzeuge an die Hand und bauen Hürden ab, wenn es darum geht, das zu tun, was man tun will.

In diesem Beitrag steht alles: Warum wir das gemacht haben, was jede Veränderung tatsächlich bewirkt – und wir liefern zudem eine umfassende Übersicht, die zeigt, wo jede einzelne Schaltfläche abgeblieben ist. Das Ganze ist nicht gerade kurz, also schnapp dir einen Magischen Snack und los geht‘s!