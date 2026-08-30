Hallo Häuptling! Im anstehenden Update werden neue Begleiter- und Aufladungslevel für Spieler auf Rathaus-Level 18, Änderungen für neue und zurückkehrende Häuptlinge, ein frischer Kampf-Endbildschirm, Anpassungen von Clankriegsliga-Modifikatoren sowie eine Reihe an Quality-of-Life-Verbesserungen und Fehlerbehebungen eingeführt. Hier ist alles, was du vor dem Download wissen musst.

Neue Begleiterlevel (RH18)

Diggy: Level 11–15

Neue Aufladungslevel (RH18)

Bauhütte

Monolith

Änderungen für neue und zurückkehrende Häuptlinge

Wir schicken den Einsteigerpass in Rente. Wenn du mittendrin steckst, wirst du ihn noch abschließen können. An seine Stelle treten Saison-Herausforderungen, die auf Rathaus-Level 3 starten. Häuptlinge lernen also von Beginn an mehr und können sich auf eine interessantere Vielfalt von Belohnungen freuen. Hinweis: Diese Features werden testweise ab September an den Start gebracht, daher werden sie nicht alle neuen Häuptlinge auf diesen Rathaus-Leveln sofort zu Gesicht bekommen.

Der Goldpass kann jetzt ab Rathaus-Level 3 gekauft werden.

Saisonpass- und Goldpass-Belohnungen skalieren mit deinen Rathaus-Level.

Frischer Kampf-Endbildschirm

Der Bildschirm am Kampfende bekommt einen neuen Look! Wir haben ihn von Grund auf umgestaltet, mit einem aufgepeppten Layout, einem neuen Siegbanner und einer klareren Aufschlüsselung deiner Beute und Bonusbelohnungen. Dies gilt für alle Heimatdorf-Kämpfe.

Weitere Änderungen

Angepasste Clankriegsliga-Modifikatoren:

Kampfmodifikatoren in den oberen Ligen skalieren jetzt während deines Ranglisten-Aufstiegs wie ursprünglich vorgesehen.

Liga Alte Modifikatoren Neue Modifikatoren Titan I Legende I Legende II Titan II Legende II Legende III Titan III Legende II Legende III

Legenden-Ligamodifikatoren bleiben unverändert.

Ruinenhexe und Ruinenritter

Ruinenritter verlieren nicht mehr Trefferpunkte mit der Zeit.

Die Ruinenhexe beschwört jetzt bis zu 10 Ruinenritter (zuvor 8).

Quality-of-Life-Verbesserungen

Für den Einsatz von Mauerringen wird kein freier Bauarbeiter mehr benötigt.

Der Wiederbelebungszauber kann jetzt direkt auf das Symbol eines gefallenen Helden gewirkt werden. Wähle den Zauber aus und tippe auf das pulsierende Symbol des entsprechenden Helden, um diesen dort wiederzubeleben, wo er gefallen ist.

Bei der Heldenreise gibt es jetzt Ersatzquests für Spieler, die nicht über die spezielle epische Ausrüstung verfügen, die für eine Quest benötigt wird. Ersatzweise wird dann ein gewöhnliches Ausrüstungsteil für denselben Helden gefordert.

Du kannst jetzt die Zeitraffer-Schaltfläche über die erweiterten Einstellungen komplett deaktivieren.

Beim Beisteuern von Gold zur Stadt-Schatzkammer wird das Fenster nicht mehr geschlossen – es bleibt offen und zeigt die live gezählten Gesamtbeiträge deines Clans.

Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der beanspruchte Armeeplatz von über Totemzauber beschworenen Totems als 20 statt 1 berechnet wurde. Dadurch ließ sich der Effekt der Dunklen Krone schneller als beabsichtigt aufladen und das Limit für die Schadensverringerung des Monolithpfeils wurde übermäßig schnell erreicht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielern mit niedrigerem Rathaus-Level bei Anfragen für Clanburg-Truppen nicht der Grummelzauber angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Heiße Kerze schon beim Spähen zu schmelzen begann und nicht wie beabsichtigt ab Beginn des Kampfes.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Meilensteine der Heldenreise nicht freigeschaltet wurden, wenn es der Fall sein sollte. Falls du davon betroffen warst, erwarten dich nun deine verpassten Belohnungen. Öffne einfach das Menü der Heldenreise in der Heldenhalle, um sie dir direkt von dort abzuholen.

HINWEIS: Die Belohnungen müssen in den nächsten sieben Tagen abgeholt werden, also sieh rechtzeitig nach! Heldenskins sind davon ausgenommen und laufen als Belohnung nicht ab.

Es wurde bezüglich der Heldenreise ein Fehler behoben, durch den bei Meilensteinen ohne Quest trotzdem ein Quest-Tooltip angezeigt wurde. Tatsächlich sind niemandem Quests entgangen. Es handelte sich um einen rein visuellen Fehler.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass zurückgerufene Truppen beim erneuten Einsatz manchmal an oder bei Mauern steckenblieben.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Meteorgolem beim Aufteilen, Geworfenwerden oder Vereinen die Effekte und Zielauswahl von Grummelzauber verlor.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Raketenrucksack-Sprint des Drachenfürsten manchmal ohne seinen Flammeneffekt startete oder zu früh endete. Flammengebläse feuert jetzt korrekterweise in die Richtung, in die der Drachenfürst blickt.

Der Drachenfürst beendet nun seinen Raketenrucksack-Sprint, bevor er besiegt werden kann. Wenn die temporäre Wiederbelebung des Phönix nun während des Sprints abläuft, wird dieser also nicht mehr sofort unterbrochen.

Das Dorf wartet

Neue Begleiter- und Aufladungslevel für RH18, ein geschmeidigerer Start für neue und zurückkehrende Häuptlinge, ein frischer Kampf-Endbildschirm, klarere Clankriegsliga-Modifikatoren und eine ganze Reihe Komfortverbesserungen und beseitigte Fehler – all das bringt der August ins Spiel.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!