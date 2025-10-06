Wir haben Änderungen an anderen Aspekten der Gegnersuche vorgenommen:

Schilde wurden geputzt und poliert – und damit meinen wir, dass sie vollkommen verändert wurden! Hier sind die wichtigsten Informationen zu Magischen Schilden und Legendenschilden:

Magische Schilde: Schützen Ressourcen in regulären Kämpfen vor Angriffen.

Du erhältst einen achtstündigen Magischen Schild, nachdem dein Dorf angegriffen wurde.

Angriffe haben keinen Einfluss auf die Wirkdauer des Schildes, also auf ins Gefecht!

Magische Schilde funktionieren nur in regulären Kämpfen.

Du kannst Magische Schilde auch über den Shop kaufen.

Legendenschilde: Hiermit überspringst du den Angriff und verteidigst dich in der Legenden-Liga über einen gewissen Zeitraum.

Kaufe sie im Shop, um Angriffe zu überspringen und dich in der Legenden-Liga zu verteidigen.

Du kannst den Angriff und die Verteidigung an einem laufenden Ligatag nicht überspringen. Legendenschilde werden erst am folgenden Ligatag wirksam.

Vergeltung

Ganz genau! Die Vergeltung ist zurück – und Rache ist süßer denn je! In regulären Kämpfen kannst du Vergeltung gegen Spieler üben, die dir in einem Angriff eine erhebliche Menge an Ressourcen gestohlen haben. Tippe in deinem Verteidigungslog bei einem Gegner auf „Vergeltung“ und erlange deine Ehre (und Beute) zurück! Du hast zwölf Stunden, nachdem dein Dorf überfallen wurde, um Rache zu nehmen.