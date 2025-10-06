Bereit für die Rangliste – Update
Kämpfe und Ranglistenkämpfe sind da!
Die Mehrspieler-Gegnersuche wurde in zwei Modi unterteilt, damit du deinen Weg gehen kannst! Stelle deine Fähigkeiten auf die Probe und hole dir Trophäen in Ranglistenkämpfen, oder genieße ein ungezwungenes Spielerlebnis in regulären Kämpfen.
Ab Rathaus-Level 2 können Spieler an regulären Kämpfen teilnehmen:
Erlebe endlose Angriffe, sammle Ressourcen, genieße Ereignisse und probe deine Strategien ohne das Risiko, Trophäen zu verlieren!
Ab Rathaus-Level 7 können Spieler an Ranglistenkämpfen teilnehmen:
Nimm an wöchentlichen Turnieren teil, steige entsprechend deiner Leistung in den Ligen auf oder ab, und fordere Spieler in Reichweite deines Rathauses mit einer begrenzten Anzahl von Angriffen heraus! Verfolge deinen Fortschritt in Ranglistenkämpfen und erreiche die Legenden-Liga!
Überarbeiteter Schild und wiederkehrende Vergeltung: Änderungen an der Gegnersuche
Wir haben Änderungen an anderen Aspekten der Gegnersuche vorgenommen:
Magische Schilde und Legendenschilde
Schilde wurden geputzt und poliert – und damit meinen wir, dass sie vollkommen verändert wurden! Hier sind die wichtigsten Informationen zu Magischen Schilden und Legendenschilden:
Magische Schilde: Schützen Ressourcen in regulären Kämpfen vor Angriffen.
Du erhältst einen achtstündigen Magischen Schild, nachdem dein Dorf angegriffen wurde.
Angriffe haben keinen Einfluss auf die Wirkdauer des Schildes, also auf ins Gefecht!
Magische Schilde funktionieren nur in regulären Kämpfen.
Du kannst Magische Schilde auch über den Shop kaufen.
Legendenschilde: Hiermit überspringst du den Angriff und verteidigst dich in der Legenden-Liga über einen gewissen Zeitraum.
Kaufe sie im Shop, um Angriffe zu überspringen und dich in der Legenden-Liga zu verteidigen.
Du kannst den Angriff und die Verteidigung an einem laufenden Ligatag nicht überspringen. Legendenschilde werden erst am folgenden Ligatag wirksam.
Vergeltung
Ganz genau! Die Vergeltung ist zurück – und Rache ist süßer denn je! In regulären Kämpfen kannst du Vergeltung gegen Spieler üben, die dir in einem Angriff eine erhebliche Menge an Ressourcen gestohlen haben. Tippe in deinem Verteidigungslog bei einem Gegner auf „Vergeltung“ und erlange deine Ehre (und Beute) zurück! Du hast zwölf Stunden, nachdem dein Dorf überfallen wurde, um Rache zu nehmen.
Das Dorf, das du angreifst, wird mindestens dieselbe Menge an Ressourcen enthalten, die dir gestohlen wurden.
Selbst Dörfer mit Magischen Schilden können einem Vergeltungsangriff zum Opfer fallen!
Bei einem Vergeltungsangriff trittst du gegen eine Schattenbasis-Version des Dorfes des Spielers an, was bedeutet, dass dieser keinen Angriff auf sein Dorf erfährt, du aber dennoch die Chance hast, deine Ressourcen zurückzubekommen!
Änderungen am Gameplay
Rathauswaffen-Level wurden entfernt (Rathaus-Level 12–15)
Verbesserungen von Rathauswaffen haben das Spielerlebnis irgendwann verlangsamt, weshalb sie entfernt wurden, um einen nahtloseren Fortschritt zu bieten.
Rathauswaffen werden nun von Anfang an vollständig maximiert sein. Keine Verbesserung erforderlich!
Laufende Waffenverbesserungen werden abgebrochen und Ressourcen werden nicht erstattet.
Überarbeitung der Fallen: Die Sprungfalle
Boingggg! Sprungfallen haben eine neue Sprungfeder in ihrer ... Mechanik?
Die Verzögerung des Auslösers bei Fallen wurde entfernt.
Eine Sprungfalle ist nun auf eine einzelne Einheit mit dem größten beanspruchten Armeeplatz in ihrem Radius ausgerichtet:
Schleudert Einheiten, die kleiner oder gleich der Kapazität der Sprungfeder ist.
Stößt größere Einheiten, die nicht geschleudert werden können, zurück und fügt ihnen Schaden zu.
Helden und Begleiter erleiden halben Schaden.
Wird die Einheit besiegt, wird sie aus dem Kampf geschleudert. Wenn nicht, wird sie zurückgestoßen.
Sprungfallen verhindern, dass eine einzelne Einheit doppelten Schaden erleidet.
Neue Sprungfallen-Level (6–12)
Ab Rathaus-Level 11 wurde pro Rathaus ein Rathaus-Level hinzugefügt.
Neue Grafiken auf Level 7, 9 und 11
Sprungfalle in der Bauarbeiterbasis überarbeitet (Kapazität auf 4 festgelegt und Level 5 hinzugefügt)
Schwieriger Modus ist nun der Turniermodus
Der Schwierige Modus wird nun als Turniermodus bezeichnet, und wir werden dessen Balance durch folgende Maßnahmen weiter optimieren:
Verteidigungsgebäude haben nun 20 % mehr Schaden/Sek.
Verteidigende Helden haben nun 20 % mehr Schaden/Sek.
Verteidigende Helden haben nun 20 % mehr TP.
Angreifende Helden haben nun 10 % weniger Schaden/Sek.
Angreifende Helden haben nun 10 % weniger TP.
Gewöhnliche Ausrüstung wird um 3 Level reduziert (max. Level 15) und epische Ausrüstung wird um 6 Level reduziert (max. Level 21).
Balanceänderungen
Diggy betäubt nun alle Ziele, einschließlich Helden und Clanburg-Einheiten.
Der Temposchub der Heroischen Fackel wirkt sich nun auf den Großen Wächter aus.
Es ist nun unwahrscheinlicher, dass der Große Wächter Sneezys Schleimen frönt.
Der Ofen verursacht in der Verteidigung nun etwas weniger Schaden, sodass ein Fünkchen auf Maximallevel keinen Heiler auf Maximallevel mehr ausschaltet.
Spielökonomie und -fortschritt
Kosten und Zeitverringerung von Verbesserungen
Umfassende Verringerungen über viele Rathaus-Level
15 Heldenlevel von Rathaus-Level 15 auf Rathaus-Level 14 verschoben, um einen besseren Fortschritt zu ermöglichen: 5 Level für Bogenschützen-Königin, Barbarenkönig und Großer Wächter.
Überarbeitung des Beutesystems
Der Beutemalus gilt immer noch, wenn Rathäuser mit niedrigerem Level angegriffen werden.
Neu: Beutebonus für den Angriff auf Rathäuser mit höherem Level hinzugefügt.
Anpassungen des Beutekarren
Der Beutekarren gewährt nun 10 % der erbeuteten Ressourcen (zuvor 20 %).
Quality-of-Life-Verbesserungen
Rathaus-Beschreibungen wurden zur Verdeutlichung aktualisiert.
Helden in der Bauarbeiterbasis haben nun Statusanzeigen für ihre Fähigkeiten.
Die Kopfjägerin zeigt nun Giftschaden an.
Heldenausrüstung wurde nach Typ und Veröffentlichungsreihenfolge sortiert.
Clash-Weihnachtsbäume zeigen nun das Jahr ihrer Veröffentlichung.
Die Kosten für den Mauerring werden nun dynamisch mit Preisänderungen aktualisiert.
Clanspiele zeigen nun immer Folgendes:
8 Heimatdorf-Aufgaben
4 Bauarbeiterbasis-Aufgaben
Unter „Mehr Einstellungen“ wurde eine Umschaltfunktion hinzugefügt, um Hindernisse und Dekorationen in Verteidigerdörfern beim Angriff auszublenden. Hindernisse und Dekorationen verschwinden einige Sekunden nach Beginn eines Angriffs.
Fehlerbehebungen
Miniyetis erscheinen nun verteilt, nicht gestapelt.
Hochauflösende Skin-Texturen nun in Google Play Spiele
Fehlerbehebung:
Der Großer Wächter wurde während der automatischen Aktivierung des Ewigen Wälzers besiegt.
Einheiten blieben nach Ablauf der Heroischen Fackel in Mauern hängen.
Der Eisblockzauber wirkt sich nicht auf Einheiten mit geringen TP oder auf unterirdische Einheiten aus.
Grafikfehler beim Spähen in Kriegen.
Problem behoben, bei dem die Schmiede anzeigte, dass du dir deren Einsatz nicht leisten kannst, obgleich du es gekonnt hättest (und umgekehrt).