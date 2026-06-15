Rückblick-Folge vorbei. Onsen-Folge? ... Wir werden darüber nachdenken.

Erhebe dein Haupt, Häuptling. Anime-Wut kommt in diesem Juni und das Schlachtfeld strebt seinem Höhepunkt zu. Tragische Hintergrundgeschichten von Helden wurden an die Oberfläche gespült, Flashbacks mitten im Kampf nicht auszuschließen. Der Grummelzauber übernimmt den Geist von Einheiten als wäre es der Ruf des Urtitans. Verteidigungen werfen mit Karten, Feuer und Kuchen – und alles hat seine eigene Special-Move-Bezeichnung. Und irgendwo abseits befindet sich die Ruinenhexe vom Wind umgeben, in einer Pose ausharrend.

Verschaffen wir uns einen Überblick über alles, was diese Saison aufs nächste Kampfkraft-Level bringt.

Die Heldenreise

Willkommen bei der Heldenreise! Hierbei handelt es sich um einen brandneuen Belohnungspfad, der jeden Heldenlevel in Belohnungen, Fortschritt und Spaß verwandelt! Du kannst dich auf kostenlose epische Ausrüstung, exklusive Heldenskins, Erz, Ressourcen, Magische Gegenstände und Quests freuen!

Die Heldenreise ist ab Rathaus 7 in der Heldenhalle zu finden.

Der Heldenreise-Belohnungspfad füllt sich auf Basis gesammelter Heldenlevel. Jeder Level entspricht einem Punkt auf dem Pfad, unabhängig davon, um welchen Helden oder welche Verbesserung es sich handelt. Und auch das Freischalten neuer Helden zählt!

Folgende Arten von Heldenreise-Belohnungen sind verfügbar:

Epische Ausrüstung Es gibt eine Reihe an epischer Ausrüstung, die sich über den Belohnungspfad verdienen lässt. Das läuft also so ähnlich wie bei Drops von epischer Ausrüstung aus Truhen. Wenn du einen Epische-Ausrüstung-Knoten freischaltest, aber schon alles besitzt, was sich im Pool befindet, erhältst du eine Ersatzbelohnung von 50 Sternenerz.

Exklusive neue Heldenskins Aufgestiegene Versionen der Helden-Basisskins.

Ressourcen Elixier und Dunkles Elixier.

Magische Gegenstände und Magische Snacks Heldentränke, Bücher der Helden, Begleitertränke, Runen des Elixiers, Runen des Dunklen Elixiers und Heldenhappen.

Erz Glanz-, Glimm- und Sternenerz



Helden- und Ausrüstungsquests

Bei deinem Vorankommen schaltest du exklusive Quests frei.

Jede abgeschlossene Quest belohnt dich mit 3 neuen Erztruhen: Glanztruhe, Glimmtruhe und Sternentruhe.

Die Bandbreite der Erzmenge in jeder Truhe wird vom Rathaus-Level bestimmt.

Spieler, die in puncto Ausrüstung und Erz „weit hinten liegen“ (also neue und zurückkehrende Spieler) werden mehr Erz in ihren Truhen finden, um besser aufholen zu können.

Heldenreise-Belohnungen für bestehende Spieler:

Bestehende Spieler werden auf Basis ihrer gesammelten Helden-Verbesserungspunkte zum Zeitpunkt des Updates auf den Heldenreise-Fortschrittspfad migriert.

Folgendes passiert bei der Migration:

Epische Ausrüstung Spieler erhalten neue, vorgelevelte epische Ausrüstung, wenn sie noch nicht eine gewisse Anzahl von Ausrüstungen freigeschaltet haben, die auf dem Pfad zum Zeitpunkt der Migration „abgeschlossen“ sein sollten. Wenn du bereits eigene epische Ausrüstung besitzt, sie aber im Vergleich zu dem, was du vom Pfad bekommen hättest, niedrigere Level aufweist, dann wird einiges von deiner bestehenden Ausrüstung automatisch aufgelevelt, um dich ein bisschen aufholen zu lassen.

Die neuen Heldenskins Alle Heldenskins, die bei der Migration auf dem Pfad abgeschlossen sind, werden freigeschaltet.

Elixier und Dunkles Elixier. Die Ressourcen aller abgeschlossenen Knoten werden vergeben, bis zum Maximum auf Basis deines Rathaus-Levels. Die Migration erlaubt einen einmaligen Lager-Überschuss, wenn die Menge dein aktuelles Limit überschreitet.

Magische Gegenstände und Magische Snacks Die Belohnungen aller abgeschlossenen Knoten werden vergeben, mit einem Maximum bei Heldentränken (4) und Heldenhappen (6). Alles, was dein Lagermaximum überschreitet, wandert ins temporäre Lager.

Glanz-, Glimm- und Sternenerz Alles Erz von abgeschlossenen Knoten wird vergeben. Die Migration erlaubt einen einmaligen Lagerüberschuss, wenn die Menge dein aktuelles Limit überschreitet.

Helden- und Ausrüstungsquests Abgeschlossene Quests werden nicht übertragen.



Ein Hinweis zur Bepreisung von Erzen

Wir wissen, dass die Erzökonomie eine Zeit lang nicht optimal war. Das Ziel der Heldenreise ist es, dieses Problem zu lösen, indem wir Spielern mehr Wege für das Verdienen von Erz und Interagieren mit Ausrüstung geben. Uns ist gleichzeitig bewusst, dass auch die Bepreisung von Erzen untersucht werden muss.

Im Laufe der nächsten Monate werden wir die Bepreisung von Erzen analysieren und die Werte vorsichtig anpassen, während wir auf einen optimalen Status hinarbeiten. Während dieser Zeit sehen einige Spieler womöglich unterschiedliche Erzpreise, während wir diese austarieren. Diese verschiedenen Preise sind nur vorübergehend aktiv. Auf lange Sicht werden dieselben Preise für alle Spieler gelten. Sobald wir den optimalen Status gefunden haben, werden sich die durchgeführten Änderungen darauf konzentrieren, das Spielerlebnis mit Hinsicht auf Erze für alle Spieler zu verbessern. Ausrüstungsverbesserungen werden sich zugänglicher anfühlen, während Langzeitfortschritt nach wie vor bedeutsam bleibt.

Wir werden die Daten und euer Feedback weiterhin auswerten und euch bald mehr mitteilen.

Neue Truppe: Ruinenhexe

Die Ruinenhexe ist eine einzigartige Einheit, die Schutt zerstörter Gebäude dazu nutzt, Ruinenritter zu beschwören.

Ruinenhexe-Gameplay

Sie visiert den nächsten Schutt an, der nach dem Zerstören eines Gebäudes zurückgeblieben ist. Hinweis: Schutt von zerstörten Mauern wird ignoriert.

Sie beschäftigt sich 4 Sekunden mit dem Schutt.

Dann wird der Schutt aufgebraucht und die Beschwörung beginnt.

2 Sekunden nach dem Beginn der Beschwörung erscheint ein Ruinenritter vor der Ruinenhexe. Hinweis: Der Ruinenritter erscheint selbst dann, wenn sie während der Beschwörung besiegt wird.

Ihre Animation geht 2 Sekunden lang weiter, bevor sie sich wieder in Bewegung setzt.

Dann hält die Ruinenhexe Ausschau nach dem nächsten Schutthaufen und wiederholt das Ganze.

Die Ruinenhexe beschwört insgesamt 8 Ruinenritter. Danach verschwindet sie.

Die Ruinenhexe besitzt keine Angriffe, weshalb auf dem Infobildschirm kein Schaden angezeigt wird. Im Ziele-Kasten steht „Schutt“.

Schutt-Sonderfälle

Die Ruinenhexe kann nicht springen oder Mauern angreifen, sie nimmt also keinen Schutt ins Visier, der von Mauern blockiert wird.

Wenn kein Schutt verfügbar ist, greift die Ruinenhexe KEINE Gebäude in der Nähe an. Sie steht einfach untätig herum. Und das selbst, wenn sie angegriffen wird.

Die Ruinenhexe ignoriert nicht sichtbaren Schutt.

Wenn umgebende Gebäude und Mauern zerstört werden, bewertet die Ruinenhexe ihre Ziele neu und wechselt, falls verfügbar, auf ein näheres.

Wenn sich der nächste Schutt gegenüber auf der anderen Seite der Basis befindet, dann wird sie die Spielfläche überqueren, um ihn zu erreichen.

Ruinenritter-Gameplay

Ruinenritter sind starke Nahkampfeinheiten mit mittlerem Bewegungstempo, können viel einstecken und besitzen einen hohen Schaden/Sek. Bei Mauern verursachen sie zusätzlichen Schaden. Sobald sie auftauchen, greifen sie das nächste Gebäude an.

Mehr Infos

Die Ruinenhexe wird auf RH16 freigeschaltet.

Level 1 und 2 auf RH16, Level 3 auf RH17, Level 4 auf RH18.

Jeder Level erhöht die TP der Ruinenhexe sowie den Level des beschworenen Ruinenritters.

Neue epische Bogenschützen-Königin-Ausrüstung: Monolithpfeil

Ein Präzisionsangriff, der vom Monolith inspiriert ist und hochwertige Ziele mit vernichtender Macht eliminieren soll.

Fähigkeit

Feuere auf ein einzelnes Ziel einen machtvollen Pfeil ab, der Schaden auf Basis der max. TP des Ziels verursacht.

Skalierung

Beanspruchter Armeeplatz von 0 bis 180: Schaden in Höhe von 14 % der max.TP

Beanspruchter Armeeplatz von 181 bis 250: Schaden in Höhe von 10 % der max.TP

Beanspruchter Armeeplatz ab 251: Schaden in Höhe von 5 % der max.TP

Zusätzliche Effekte

Schadensreduzierung kann maximal 10 % betragen.

Nicht vom Erscheinen von Einheiten oder Verstärkungen betroffen.

Regeln zum beanspruchten Armeeplatz

Die Bogenschützen-Königin zählt für den gesamten beanspruchten Armeeplatz.

Helden beanspruchen jeweils einen Platz von 25.

Belagerungsmaschinen beanspruchen 1 Platz.

Nicht gezählt werden: Begleiter, Clanburg-Truppen, erschienene Einheiten (z. B. durch Belagerungskaserne oder Ausrüstung), Zauber

Visuelles Feedback und Anpassung

Das Geschoss wechselt seine Farbe auf Basis seiner Schadensstufe und spiegelt so seine Effektivität gegenüber dem Ziel wider.

Spieler können zwischen Monolithpfeil-Optiken und Heldenskin-Geschosseffekten wählen.

Neuer Zauber: Grummelzauber

Der Grummelzauber ist ein Dunkles-Elixier-Zauber, der freundliche Einheiten dazu bringt, ihre normale KI zu ignorieren und sich auf die nächste Verteidigung zu stürzen.

Grummelzauber-Gameplay

Platziere den Zauber auf dem Schlachtfeld; er deckt einen Radius von 6 Feldern ab.

Jede Einheit innerhalb des Radius, ob am Boden oder in der Luft, wird für bis zu 17 Sekunden so richtig wütend.

Betroffene Einheiten lassen von allem ab, was sie gerade tun, und nehmen die nächste Verteidigung aufs Korn, wobei sie ihre normalen Zielvorlieben ignorieren.

Belagerungsmaschinen sind immun und zeigen weiterhin ihr normales Verhalten.

Wenn der Zauber endet, setzen die Einheiten ihre normale Spielweise fort und priorisieren Ziele wie gewohnt.

Jede betroffene Einheit kann nur einmal pro Zauber aktiviert werden. Während des Aktivitätszeitraums (5 Sekunden) wirkt der Zauber immer und immer wieder innerhalb des Radius, sodass Einheiten, die während des aktiven Zaubers den Bereich betreten, ebenfalls betroffen sind.

Der Zauber verursacht keinen direkten Schaden; er ändert nur das Zielverhalten.

Jeder Level erhöht einzig und allein die Dauer des Effekts. Schaden wird nicht skaliert.

Neue Level

Mit dem Update bekommen ausgewählte Gebäude und Helden neue Level.

Monolith: Level 5

Bauhütte: Level 8

Fabrik für Dunkle Zauber: Level 8

Dunkle Kaserne: Level 13

Aufladungen für X-Bogen und Streukatapult

Die verbliebenen Mauerverbesserungen

5 neue Level für Barbarenkönig (Level 106–110), Bogenschützen-Königin (Level 106–110) und Großer Wächter (Level 81–85)

Neuer globaler Chat!

Häuptlinge, ihr habt es euch gewünscht! Und wir haben zugehört. Der globale Chat ist zurück! Es ist beinahe sieben Jahre her, dass wir ihm im Jahr 2019 Adieu gesagt haben. Nun haben wir ihn von Grund auf neu erschaffen, besser und sicherer denn je und mit drei neuen Arten, mit Leuten in Kontakt zu treten.

Die drei Stufen des Chats:

Gruppen: für deine Crew

Vom Spieler erstellt

Öffentlich, nur auf Einladung oder privat

Max. Mitgliederzahl: 800*

Gruppen von 600 und mehr Mitgliedern können zu Communitys umgewandelt werden.

Communitys: für das größere Treffen

Vom Spieler erstellt

Stets öffentlich

Nachrichtenchronik auf die letzten 12 Stunden begrenzt

Max. Mitgliederzahl: 50.000*

Stadtplatz: das Herz der Action!

Auf dem Stadtplatz tobt in Clash das Leben in Echtzeit. Große Veröffentlichungen, Live-Ereignisse, Community-Momente, Überraschungsdrops – wenn was passiert, dann hier. Stell ihn dir als die Startseite deines Dorfs vor: immer da, immer laut, immer einen Blick wert.

Immer öffentlich, immer sichtbar, jeder Spieler wird automatisch hinzugefügt.

Das Mikro gehört den Botschaftern: Creatorn, Community-Managern und besonderen Gästen. Der Rest des Dorfs erzeugt durch seine Reaktionen die Energie.

Start in Phasen:

Wir gehen das Ganze langsam an.

In den ersten zwei Tagen können nur Creator Gruppen erstellen.

Danach kann jeder das Feature nutzen.

*Max. Mitgliederzahlen können im Lauf der Zeit hochskaliert werden, wenn wir sichergestellt haben, dass alles reibungslos funktioniert.

Spielersicherheit:

Ein großer Chat bedeutet eine große Verantwortung. Folgende Punkte dienen deiner Online-Sicherheit:

Jede Chatnachricht kann von Spielern gemeldet werden.

Spieler können keine Website-Links teilen.

Es wird ein Anti-Spam-Bewertungslimit aktiv sein.

Communitys werden immer die Familienfreundlich-Filteroption aktiviert haben.

Eine Erinnerung bezüglich der Kontosicherheit:

Supercell fragt niemals nach deinem Anmeldecode, Passwort oder personenbezogenen Daten. Sei wachsam, wenn jemand dir kostenlose Juwelen oder Konten anbietet oder dich bittet, die Unterhaltung außerhalb des Spiels fortzusetzen. Wenn sich etwas falsch anfühlt oder zu gut ist, um wahr zu sein, dann melde es und kontaktiere direkt über das Spiel den Support. Bitte sieh dir diesen Artikel an, um mehr Infos zu erhalten: https://support.supercell.com/clash-of-clans/de/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

Zeitraffer für Live-Kämpfe

Nachdem bei deinem Angriff 120 Sekunden verstrichen sind, erscheint eine Zeitraffer-Schaltfläche. Tippe darauf, um die Geschwindigkeit des Kampfs zu vervierfachen. Tippe noch einmal darauf, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

Das Feature funktioniert ähnlich wie der Zeitraffer in Wiederholungen, besitzt aber nur zwei Optionen: normale und vierfache Geschwindigkeit. Er ist bei ausgewählten Kampftypen über Heimatdorf, Bauarbeiterbasis und Clanstadt hinweg verfügbar.

Der Zeitraffer ist für die Momente gedacht, in denen das Ergebnis bereits feststeht, der Kampf aber noch andauert. Vielleicht ist deine ganze Armee bereits Geschichte bis auf eine einzelne Bogenschützin, die sich langsam Gebäude vornimmt, während ein X-Bogen sich knapp außer Reichweite befindet und darauf wartet, dass sie einen Schritt zu weit geht. Du weißt genau, wie der Angriff enden wird, aber diese Extra-Gebäude sind dennoch wichtig. Sie können mehr Zerstörung, mehr Trophäen oder ein bessere Ergebnis bedeuten. Aber die Warterei ist nicht immer der aufregendste Teil eines Angriffs.

Weitere Änderungen

Clanstadt-Verbesserungen:

Sich mal schnell an einen Überfall dranhängen, läuft nicht mehr. Spieler können sich nicht mehr Clanstadt-Überfällen anschließen, wenn alle der folgenden Punkte zutreffen:

Spieler hat im Clan noch nicht angegriffen.

Spieler ist kein Ältester, Vize-Anführer oder Anführer.

Spieler ist dem Clan nach Beginn des Überfallwochenendes beigetreten.

Clan ist nicht „nur auf Einladung“ oder geschlossen

Stadt-Schatzkammer

Du hast also die Clanstadt maximiert. Jedes Gebäude, jede Falle, jede Mauer, jeder Bezirk – fertig. Glückwunsch, Häuptling, du hast dir ein brandneues Problem eingehandelt: Einen Berg Stadtgold, den du nirgends ausgeben kannst.

Die Stadt-Schatzkammer löst dieses Problem.

Wenn deine Clanstadt rundum maximiert ist, ersetzt am Stadtrathaus eine Schatzkammer- die Verbesserungs-Schaltfläche. Tippe darauf, wähle „Beitragen“ und dein gesamtes Stadtgold fließt in die gemeinsame Summe deines Clans. Dafür verdienst du Clanstadt-Ruf, so wie für jede andere Clanstadt-Spende auch. Wenn neue Clanstadt-Inhalte auftauchen, wird die Schatzkammer geleert und der Zyklus beginnt von vorn.

Wir hoffen, dieses Feature in Zukunft zu erweitern, können aber nichts versprechen, Häuptling.

Kettenangebote

Ein neues Format geht an den Start: Bei Kettenangeboten arbeitest du dich durch eine Abfolge zeitlich begrenzter Angebotsstufen, wobei jeweils eine nach der anderen freigeschaltet wird. Die Stufen können kostenlos sein oder Juwelen bzw. In-App-Käufe erfordern, und es kann bei dir mehr als eine Kette auf einmal aktiv sein.

Du findest aktive Ketten über die zugehörige Karte im Shop. Tippe darauf, um das Kettenangebot-Fenster zu öffnen und durch die verfügbaren Stufen zu scrollen. Das Fenster zeigt einen Countdown-Timer für die gesamte Kette. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird die Kette geschlossen.

Was du wissen solltest: Wenn dir eine gekaufte Stufe zurückerstattet wird, werden nur diese Stufe und ihre Inhalte entfernt. Dein Fortschritt durch den Rest der Kette bleibt intakt.

Ranglisten-Liga-Errungenschaftsbelohnungen

Wir haben die Juwelenbelohnungen der Ranglisten-Liga-Errungenschaften neu ausbalanciert, um besser widerzuspiegeln, an welcher Stelle deines Fortschritts du dich befindest.

Quality-of-Life-Verbesserungen

Der Schürfer-Info-Bildschirm zeigt jetzt dein aktuelles Erz, was es dir einfacher macht, deine Verbesserungen zu planen.

Die Reihenfolge der Ausrüstungsaktivierung wird jetzt von der Ausrüstung selbst bestimmt und nicht vom Platz, auf dem sie sich befindet. Zum Beispiel: Wenn du einen Raketenrucksack auf Platz A und ein Flammengebläse auf Platz B hast, werden sie so aktiviert, als hättest du das Flammengebläse auf Platz A und den Raketenrucksack auf Platz B.

Verbesserungen der Benachrichtigungen: Wir haben die Art verbessert, wie Push-Benachrichtigungen hinter den Kulissen nachverfolgt und ausgeliefert werden. Du solltest jetzt relevantere und besser getimte Benachrichtigungen erhalten.

Starte den Abspann, Häuptling.

Helden haben neue Formen, Verteidigungen haben neue Tricks und die Ruinenhexe hält immer noch tapfer ihre Pose. Bleib trotzdem dran, denn die nächste Saison kommt schon bald.

Fortsetzung folgt ...