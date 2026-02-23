Das Februar-Update ist entfesselt!
Das Februar-Update ist raus und bringt eine umfassende Überarbeitung des Goldpasses, glänzende neue Rathaus-Level-18-Verbesserungen, frische Verteidigungsanlagen, einen neuen Begleiter und jede Menge cooler Neuerungen ins Dorf. Es gibt sogar einen geheimnisvollen neuen Helden, der einen äußerst dramatischen Auftritt hinlegen wird.
Sehen wir uns all das einmal an.
Entfessle den Drachenfürsten!
Ein neuer Held macht sich in Richtung Schlachtfeld auf ... ist aber noch nicht ganz da.
Wir dürfen vorstellen: Der Drachenfürst, ein furchterregender Held an vorderster Front, mit einzigartigen Mechaniken und einem sehr verständlichen Groll auf verschlossene Türen. Momentan ist er noch tief unterhalb des Dorfes eingesperrt, und es ist an dir, ihn zu befreien.
Von 23. Februar bis 1. März werden Spieler an einem besonderen Community-Ereignis teilnehmen und sich ihren Weg durch ein unterirdisches Labyrinth bahnen, das randvoll ist mit Türen, Belohnungen und hoffentlich nicht zu vielen fragwürdigen Entscheidungen. Wähle weise. Finde den richtigen Weg. Befreie den Drachen.
Überarbeitung des Goldpasses & der Schürfer
In diesem Blogpost hier (Link) haben wir uns bereits ausgiebig mit den Goldpass-Veränderungen beschäftigt, weshalb wir hier nur eine Kurzversion liefern: Wir haben den Goldpass von Grund auf überarbeitet, damit er sich moderner anfühlt, es belohnender ist, ihn durchzuspielen, und eine bessere Ausgewogenheit zwischen Silber- und Goldpass-Spielern herrscht. Hier sind ein paar der Highlights, auf die du dich freuen darfst, wenn der neue Pass am 1. März an den Start geht:
Von Grund auf überarbeiteter Goldpass: gleicher Preis, mehr Wert
Brandneues Aussehen und Layout: klarere Belohnungen, schnellere Navigation, schicke Vollbildansicht
Neues Tagesaufgaben-System: Bahne dir deinen Weg und verdiene beständig Punkte.
Goldpass-Spieler verdienen jetzt Bonuspunkte durch Abschluss von Stempelkarten. Aus diesem Grund wurden die 200 Bonuspunkte, die ein erneuter Passkauf einbrachte, abgeschafft.
Auswahlknoten: Wähle aus verschiedenen Belohnungen jene, die am besten zu deinem Dorf passen.
Das Sparschweinchen ersetzt die Saisonbank: Vom Start weg mit maximaler Größe, es gibt keine Größenverbesserungen oder Einkommensmultiplikatoren mehr. Stattdessen wendet der Goldpass einen 5-fachen Auszahlungsmultiplikator an, wenn du den Inhalt der Bank am Ende der Saison einforderst.
Dem Silberpfad wurden Truhen hinzugefügt: Sie sind deine Chance, Bücher, Skins und vieles mehr zu verdienen.
1-Juwel-Eigenspenden heißen jetzt „Juwelen-Verstärkungen“ und sind mit dem Goldpass verfügbar.
Neuer Helfer: Der Schürfer (RH10+) wandelt pro Tag eine begrenzte Menge Erz um (bis zu 2000 Glanzerz, 120 Glimmerz oder 2 Sternenerz), ohne Umwandlungsbonus-Multiplikator.
Belohnungen skalieren mit dem Rathaus-Level, dabei zählt dein Level zu Saisonstart.
Verdiene zusätzliche Saisonpunkte und beende den Belohnungspfad einfacher mit Aufholereignissen.
Neue Inhalte für Rathaus-Level 18
Es gibt jede Menge epischer neuer Level für Rathaus-18-Spieler:
Gigabombe – Level 4
Suchende Luftmine – Level 8
Minenwerfer – Level 18
Infernoturm – Level 12
Verborgener Tesla – Level 17
Feuerspeier – Level 3
Zauberturm – Level 4 (Verbesserung auf Level 4 schaltet einen neuen Zauberplatz für den Erdbebenzauber frei)
Hexe (+ Superhexe) – Level 8
Schweinereiter (+ Superschweinereiter) – Level 15
Lavahund (+ Eishund) – Level 8
Elektrotitanin – Level 5
Drachenbaby (+ Infernodrache) – Level 12
Bogenschütze (+ Super-Bogenschütze) – Level 14
Felsenwerfer – Level 6
Wiederbelebungszauber – Level 5
Erdbebenzauber – Level 6–8
Begleiterhaus – Level 12
75 weitere Mauerstücke auf Level 19
Neuer Begleiter: Gieriger Rabe
Sag hallo zum Gierigen Raben: im Grunde (und in der Luft) ein fliegender, gefiederter Kobold, der noch mehr von funkelnder Beute besessen ist.
Fliegender Angreifer mit langer Reichweite
Priorisiert Ressourcengebäude nahe seines Helden & verursacht den fünffachen Schaden bei ihnen.
Wird auf Rathaus-Level 18 freigeschaltet.
Änderungen am Ranglistenmodus
An den Ranglistenkämpfen wurden mehrere Verbesserungen vorgenommen:
Anti-Spam-Schutz hinzugefügt: Ranglistenkämpfe folgen jetzt denselben Regeln wie normale Angriffe. Du musst einen Kampf beenden, bevor du einen neuen beginnst.
Es wurden inkorrekte Abstiegswarnungen behoben, die für manche Spieler auftauchen konnten.
Wir haben in einigen Ligen Änderungen an der Anzahl erforderlicher Kämpfe vorgenommen:
|Liga-Name
|Aktuelle Kampf-Anzahl
|Neue Kampf-Anzahl
|Unterschied
|P.E.K.K.A. 24
|14
|12
|-2
|Titanin 26
|18
|14
|-4
|Titanin 27
|18
|14
|-4
|Drache 28
|24
|18
|-6
|Drache 29
|24
|18
|-6
|Drache 30
|24
|18
|-6
|Elektrodrache 31
|30
|24
|-6
|Elektrodrache 32
|30
|24
|-6
|Elektrodrache 33
|30
|24
|-6
Aufstiegs- und Abstiegbereiche wurden in mehreren Ligen aktualisiert, um sie besser an den Spielerfortschritt anzupassen:
|Liga-Name
|Aktuelle Abstiegs-%
|Neue Abstiegs-%
|Unterschied
|Golem 19
|20
|15
|-5
|Golem 20
|20
|15
|-5
|Drache 29
|15
|20
|5
|Drache 30
|15
|20
|5
|Elektrodrache 31
|15
|20
|5
|Elektrodrache 32
|10
|15
|5
|Liga-Name
|Aktuelle Beförderungs-%
|Neue Beförderungs-%
|Unterschied
|Bogenschütze 8
|25
|30
|5
|Bogenschütze 9
|25
|30
|5
|Magier 10
|25
|30
|5
|Magier 11
|25
|30
|5
|Magier 12
|25
|30
|5
|Walküre 13
|25
|30
|5
|Walküre 14
|25
|30
|5
|Walküre 15
|25
|30
|5
|Hexe 16
|25
|30
|5
|Hexe 17
|25
|30
|5
|Hexe 18
|20
|30
|10
|Golem 19
|20
|30
|10
|Golem 21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A. 22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A. 23
|20
|25
|5
|Drache 29
|15
|20
|5
|Drache 30
|15
|20
|5
|Elektrodrache 31
|15
|20
|5
|Elektrodrache 32
|10
|15
|5
Mehr Gegenstände für den Schicken Shop
Diese neue Deko wird dem Schicken Shop zusammen mit der Gefertigte-Abwehranlagen-Saison hinzugefügt, die am 1. April 2026 startet.
Weitere Änderungen & Fehlerbehebungen
Dieses Update umfasst eine große Zahl an Verbesserungen der Spielbalance, anderen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Hier sind ein paar der Highlights:
Die „Unzerstörbar“-Errungenschaft erfordert jetzt 500 Verteidigungen statt 5000 – das waren dann doch etwas viel, oder?
Die CWL unterstützt jetzt 5-gegen-5-Kriege! Größere Kriege liefern bessere Boni!
Bei Kriegen, die in einem Gleichstand enden, werden jetzt 75 % statt 57 % der Belohnungen vergeben. Nach der Änderung entsprechen die vergebenen Gesamtbelohnungen aus Kriegen für Sieg + Niederlage denen aus Gleichstand + Gleichstand.
Giftzauber betreffen jetzt Beschützer und verursachen vollen Schaden, wenden aber nur 70 % der normalen Verringerung von Bewegungs- und Angriffstempo an.
Heldentränke und Heldenhappen werden jetzt nur bei Angriffen und nicht bei der Verteidigung angewandt.
Die „Effekt hinzufügen“-Option wird nicht mehr für Spieler angezeigt, die den Schicken Shop noch nicht haben.
Die Kampflogik für Untergrundtruppen wurde überarbeitet. Das bedeutet, dass Diggy und der Tunnelgräber vorhersehbarer agieren, wenn sie gegen eine Skeletthorde kämpfen.
Die Spielbalance von Verteidigungen (Kanone, Bogenschützenturm, Minenwerfer) mit abgeschlossener Weiterentwicklung wurde überarbeitet.
Ein Fehler beim Angriffstempo des Minenwerfers mit abgeschlossener Weiterentwicklung wurde behoben, damit er nicht mehr mit null Verzögerung feuert.
Wie bei den meisten anderen Truppen trifft der Flächenschaden des Pfeilkopf-Angriffs jetzt entweder einen Boden- oder Luftbereich, abhängig davon, ob sich das Ziel am Boden oder in der Luft befand.
Zusätzlich zur Beschädigung von Gebäuden und Wänden verursacht der Erdbebenzauber jetzt auch Schaden bei Bodentruppen. Erdbebenstiefel sind ebenfalls betroffen.
Die Sichtbarkeit von Spezialeffekten an Dekos und mit der Schaufel bearbeiteten Hindernissen kann jetzt aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Die Inventarbegrenzungen für etliche Dekos wurden erhöht. Dies erlaubt Spielern, jegliche Dekos zu lagern, die sie bislang erhalten haben.
Die Profilsymbole von Truppen, Helden, Zaubern, Belagerungsmaschinen, Begleitern und Beschützern lassen sich jetzt bei gesperrten Gegenständen antippen und zeigen, warum sie gesperrt sind.
Der Schmied zeigt jetzt Ausrüstung, die aktuell im Spiel verfügbar, aber noch nicht freigeschaltet ist oder sich im Besitz befindet. So können Spieler sehen, was sie erhalten können.
Die Heldenauswahl zeigt jetzt gesperrte Helden, gesperrte gewöhnliche Ausrüstung und gesperrte Begleiter.
Für Truppen, deren Level nicht hoch genug ist, zeigt die Supersauna jetzt an, welches Verbesserungslevel für die Vergabe einer Supertruppe erforderlich ist.
Der Werfer-Level-4-Buff wurde in den alten Zustand zurückversetzt (neue Werte: 2800 TP und 240 Schaden/Sek.).
Änderungen am Totemzauber: Radius von 6 auf 5 Felder verringert, Schaden von 70–100 auf 0 verringert, Lehrling und Lebensjuwel-Aura beeinflussen Totems nicht mehr.
Schlussendlich wurde der Erz-Bug endlich behoben und jegliches über den Exploit erhaltenes überzähliges Erz wurde subtrahiert.