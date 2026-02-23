Das Februar-Update ist raus und bringt eine umfassende Überarbeitung des Goldpasses, glänzende neue Rathaus-Level-18-Verbesserungen, frische Verteidigungsanlagen, einen neuen Begleiter und jede Menge cooler Neuerungen ins Dorf. Es gibt sogar einen geheimnisvollen neuen Helden, der einen äußerst dramatischen Auftritt hinlegen wird.

Sehen wir uns all das einmal an.

Entfessle den Drachenfürsten!

Ein neuer Held macht sich in Richtung Schlachtfeld auf ... ist aber noch nicht ganz da.

Wir dürfen vorstellen: Der Drachenfürst, ein furchterregender Held an vorderster Front, mit einzigartigen Mechaniken und einem sehr verständlichen Groll auf verschlossene Türen. Momentan ist er noch tief unterhalb des Dorfes eingesperrt, und es ist an dir, ihn zu befreien.

Von 23. Februar bis 1. März werden Spieler an einem besonderen Community-Ereignis teilnehmen und sich ihren Weg durch ein unterirdisches Labyrinth bahnen, das randvoll ist mit Türen, Belohnungen und hoffentlich nicht zu vielen fragwürdigen Entscheidungen. Wähle weise. Finde den richtigen Weg. Befreie den Drachen.