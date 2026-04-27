Monster. Musik. Chaos.

Dreh auf, Häuptling. Clash geht diesen April in den Metal-Modus und das Schlachtfeld wird laut. MEAT SHIELD sind der Hauptact. Deine Basis ist der Veranstaltungsort. Und die Menge? Ist schwer bewaffnet. Mach dich bereit für eine Saison, die lauter, wilder und mehr Metal ist als jede zuvor!

Sehen wir uns genauer an, wie du in dieser Saison zum besten Headbanging kommst.

Eine Legenden-Liga war nicht laut genug.

Die Legenden-Liga ist jetzt in drei Stufen aufgeteilt, von der jede ihre eigene Struktur, ihren Druck und ihr Tempo hat. Alle drei Stufen verleihen den gleichen Sternebonus und Ligabonus. Jede Stufe bietet eine andere Wettbewerbserfahrung mit Änderungen an Kampfstruktur, Fortschritt und Schwierigkeit.

Hinweis: Das Erreichen von Legende III zählt als Abschluss der letzten Stufe der Errungenschaft „Liga-Meister“.

Wöchentliche Turniere

24 Kämpfe pro Woche

Jede Woche steigen die besten 5 Spieler der Gruppe auf

Legende-III-Kampfmodifikatoren (siehe folgende Tabelle)

Wöchentliche Turniere

30 Kämpfe pro Woche

Jede Woche steigen die besten 3 Spieler der Gruppe auf

Legende-II-Kampfmodifikatoren (siehe folgende Tabelle)

4-Wochen-Turniere

8 Kämpfe pro Woche

Jede Woche steigen Spieler bei einem Rang außerhalb der besten 10.000 ab

Legende-I-Kampfmodifikatoren (siehe folgende Tabelle)

Abstieg

Spieler, die sonntags bis Tagesende einen Rang außerhalb der besten 10.000 belegen, werden am Montag auf Legende II zurückgestuft.

Wöchentliche Trophäenzurücksetzung

Neue Spieler steigen mit 5000 Trophäen ein.

Spieler unter 5000 werden auf 5000 zurückgesetzt.

Zu Beginn jedes Turniers werden alle Spieler auf 5000 zurückgesetzt.

Zeigt die besten 200 Spieler .

Zeigt deinen aktuellen Rang außerhalb der Top 200.

Zeigt an, wenn ein Abstiegsrisiko besteht.

Automatikverteidigungen

Verpasste Verteidigungen werden durch die durchschnittlichen Verteidigungsergebnisse des aktuellen und vorherigen Tages ersetzt. Das ist fairer und bewahrt gleichzeitig die Integrität des Wettbewerbs.

ÄNDERUNGEN BEI KAMPFMODIFIKATOREN: DER REMIX

Kampfmodifikatoren werden von Elektro 32 und Elektro 33 entfernt.

Kampfmodifikatoren wurden ihrer Ligastufe entsprechend umbenannt: Legende III Legende II Legende I



Detaillierte Änderungen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen:

E-Sports ALT NEU Aktuell NEU Aktuelle Liga Legende 1 Legende 2 Legende 3 Bonus für Abwehranlagen (Schaden/Sek.) +20 % +25 % +15 % +20 % +15 % +10 % Bonus für verteidigende Helden (TP und Schaden/Sek.) +20 % +25 % +15 % +20 % +15 % +10 % Bonus für Beschützer (TP und Schaden/Sek.) 0 % +20 % 0 % +20 % +10 % +5 % Malus für angreifende Helden (TP und Schaden/Sek.) -20 % -20 % -5 % -20 % -10 % -5 % Ausrüstung -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

ÄNDERUNG DER SHOWTIME

Der Pit folgt einem Zeitplan.

Wöchentliche Turniere jetzt ab: Montag um 17:00 Uhr UTC

Bisher: Dienstag um 5:00 Uhr UTC



ÄNDERUNGEN AN LIGA-UNTERGRENZEN: NICHT DEN HALT VERLIEREN

Liga-Untergrenze bei Rathaus-Level 16 von Golem 21 zu Golem 20 geändert.

Liga-Untergrenze bei Rathaus-Level 17 von Titanin 25 zu P.E.K.K.A. 23 geändert.

Rathaus-Level 18 bekommt Titanin 26 als Liga-Untergrenze.

ALLE RANGLISTENLIGEN: IM EINKLANG

Inaktivität und Abstieg

Spieler sehen eine neue Inaktivitätswarnung mit einem Timer bis zum Abstieg, damit niemand mehr im Dunkeln tappt!

Abstiege erfolgen jetzt nach vier Wochen Inaktivität anstatt nach einer. Spieler können vier Wochen lang im Ranglistensystem inaktiv (nicht angemeldet) sein, ohne abzusteigen. Nach dem ersten Abstieg aufgrund von Inaktivität steigen Spieler nach allen vier weiteren inaktiven Wochen einen Rang ab, bis sie ihre Rathaus-Untergrenze erreicht haben. Nach vier Wochen Inaktivität auf der Rathaus-Untergrenze verlieren Spieler ihren Ligarang.



ÄNDERUNGEN AN DER KAMPFANZAHL: KEINE ZUGABE

Liga Aktuelle Kampfanzahl Neue Kampfanzahl Titanin 25 14 12 Titanin 26 14 12 Titanin 27 14 12 Drache 28 18 14 Drache 29 18 14 Drache 30 18 14 Elektro 31 24 18 Elektro 32 24 18 Elektro 33 24 18 Legende III – 24 Legende II – 30

ÄNDERUNGEN AM RANGLISTEN-VERTEIDIGUNGSLAYOUT: WO WAR GLEICH DIE FESTIVALKARTE?

Layouts können direkt im Turnier-UI bearbeitet werden.

Es sollte jetzt klarer ersichtlich sein, dass Layouts noch bis zum Kampfbeginn eines neuen Turniers (Ligatag in Legende I) geändert werden können.

Jegliche Änderungen nach Beginn der Kämpfe werden erst mit dem folgenden Turnier (Ligatag in Legende I) wirksam.

Änderungen an einem vordefinierten Layout, das im Ranglistenmodus aktiviert ist, werden jetzt automatisch auf das Layout des folgenden Turniers (Ligatag in Legende I) angewendet.

ÄNDERUNGEN AN KAMPFLOG UND RANGLISTE: HAUPTBÜHNE

Kampflog

Wir haben dem Turnier-Kampflog einen neuen Look verpasst, damit du ihn besser lesen (und als Screenshot teilen!) kannst.

Neue leistungsbasierte Farbkennzeichnung

Die neue Übersicht der Kampfkarte macht es leicht, sie als Screenshot mit Freunden zu teilen.

Ranglisten

Einheitliches UI für alle Ranglisten

Klarere Struktur zwischen globaler und persönlicher Ansicht

Neu: Rathaus-Rangliste

In der neuen Rathaus-Rangliste siehst du jetzt die besten Spieler auf jedem Rathaus-Level.

ABLAUF-VERBESSERUNGEN BEI AUFSTIEG UND ABSTIEG: SPITZE DER CHARTS

Klareres Feedback bei Rangänderungen

Bessere Sichtbarkeit für Leistung und Fortschritt

Nach der Aufstiegs-/Abstiegszeitspanne ist über den Ligaverlauf ein neuer Aufstiegs-/Abstiegsablauf verfügbar.

ÄNDERUNGEN BEI SPIELERPROFIL UND COMMUNITY-REITER: BACKSTAGE-PASS

Weiterhin im Legendenprofil zu finden: Bester Rang Trophäenanzahl Gesamte Legenden-Trophäen

Wird bei Erreichen einer neuen Bestleistung aktualisiert

Trophäen werden jetzt hier wieder angezeigt: Spielerprofil (aktuelle Liga) Freundesliste im Community-Reiter



LIGABASIERTE SPIELÖKONOMIE-ÄNDERUNGEN: MERCH-ZELT

Sternebonus

Leichte Erhöhung bei: Gold, Elixier, Dunklem Elixier und allen Erzarten

Stärkere Skalierung bei Erreichen eines neuen Rathaus-Levels

Ligabonus

Verbesserte Skalierung bei Erreichen einer neuen Liga

Beute aus Ranglistenkämpfen

Leicht verringert, um die obigen Erhöhungen auszugleichen

NEUE BANDMITGLIEDER

Die Lautsprecher sprühen Funken. Die Menge wird unruhig. Und in den Reihen der Truppen ist es soeben lauter geworden.

Diese Saison führen wir neue Einheiten und Verbesserungen ein, die hart einschlagen, sich lautstark bemerkbar machen und dich das Schlachtfeld auf völlig neue Arten dominieren lassen. Hier kommen die neuesten Mitglieder deiner Schar an Kriegsvirtuosen.

NEUER RATHAUS-BESCHÜTZER: DER KAMPFHOLZFÄLLER

Jede Bühne braucht einen Hauptact. Dieser hier verfehlt nie sein Ziel.

Der Kampfholzfäller ist ein mächtiger Fernkampf-Verteidiger, der das Schlachtfeld kontrolliert und alle vernichtet, die ihm zu nahe kommen.

Nutzt langsame durchstoßende Projektile, die allen Zielen auf ihrem Weg Schaden zufügen

Nimmt sowohl Luft- als auch Bodeneinheiten ins Visier

Verursacht 350 Schaden/Sek.

Stößt Gegner bei Treffern 1 Feld zurück

Angriffsreichweite:

Level 1 bis 4: 7 Felder

Level 5: 8 Felder

NEUE BELAGERUNGSMASCHINE: HIMMELSBRECHER

Manche Bands haben Backgroundsänger. Du hast himmlische Unterstützung.

Der Himmelsbrecher ist eine fliegende Belagerungsmaschine, die deiner Armee inmitten eines Kampfes die größte Unterstützung ist.

Kann sich unabhängig bewegen, aber sollte optimalerweise Lufttruppen folgen

Wirft bis zu 6 Fässer ab, die jeweils Kombinationen aus deinen Clanburg-Truppen sowie Lakaien, einen Ballon und ein Drachenbaby enthalten – je höher der Level, desto mächtiger die Verstärkung

Auf dem Höchstlevel werden bei jedem Fassabwurf die folgenden Verstärkungseinheiten freigesetzt:

5 Lakaien (Level 14)

1 Ballon (Level 13)

1 Drachenbaby (Level 12)

FÜRS HEADBANGEN GERÜSTET

NEUE GEWÖHNLICHE AUSRÜSTUNG FÜR DEN DRACHENFÜRSTEN: ELEKTROZÄHNE

Der Drachenfürst spielt nicht in der zweiten Reihe. Diese neue gewöhnliche Ausrüstung, die auf Rathaus-Level 17 freigeschaltet wird, verwandelt jede Attacke in einen Gewittersturm.

Elektrozähne

Passive Fähigkeit

Trifft durch Überspringen bis zu 4 Ziele

Bei jedem Überspringen wird 20 % weniger Schaden verursacht

Bis zu 400 Schaden pro Treffer

NEUE LEVEL: VOLLE LAUTSTÄRKE

Deine Armee wird insgesamt stärker. Für mehrere Einheiten sind jetzt neue Level verfügbar:

Truppen

Barbar: Level 13

Kobold: Level 10

Walküre: Level 12

Golem: Level 15

Drache: Level 13

Ballon: Level 13

Yeti: Level 8

Kopfjägerin: Level 4

Schweinereiter: Level 4

Druide: Level 6

Belagerungsmaschinen

Kampfbohrer: Level 6

Belagerungskaserne: Level 6

Kampfholzwerfer: Level 6

Kampfzeppelin: Level 6

Zauber

Wut: Level 7

Frost: Level 8

Klon: Level 9

Rückruf: Level 7

Überwucherung: Level 5

Eisblock: Level 6

VERBESSERUNG DER BÜHNE

Deine wichtigsten Gebäude bekommen neue Level, um dem Festivalchaos trotzen zu können.

Gebäude

Werkstatt: Level 9

Armeelager: Level 14

Schmied: Level 10

Abwehranlagen

X-Bogen: Level 13

Streukatapult: Level 7

Fallen

Riesenbombe: Level 12

+1 zusätzliche Luftbombe freigeschaltet

MAUERN: HÖHER BAUEN

Stärkere Mauern = stärkere Basis. Eine einfache Rechnung.

75 weitere Mauerstücke können jetzt auf Level 19 verbessert werden.

Das ist 25 % mehr Mauer.

AUFLADUNG: ÜBERWINDE DEINE GRENZEN

Für einige Abwehranlagen sind Verbesserungen nicht alles. Sie können ihr Potenzial noch weiter entfalten. Wenn Verbesserungen nicht ausreichen, sind Aufladungen gefragt.

Neue Aufladungslevel verfügbar

Minenwerfer: Level 1–2

Infernoturm: Level 1–2

Verborgener Tesla: Level 1–2

Feuerspeier: Level 1–2

Vergeltungsturm: Level 1–2

SPIELÖKONOMIE: SCHNELLERER BAU, OHRENBETÄUBENDER FORTSCHRITT

Bei einer guten Show muss es dynamisch zugehen.

Die Zeiten und Ressourcenkosten für mehrere Verbesserungen auf mehreren Rathaus-Leveln wurden verringert.

CLANKRIEGSLIGEN: WELTTOURNEE-ERWEITERUNG

Vier neue Ligen werden hinzugefügt:

Titan III

Titan II

Titan I

Legende

Unterstützung von Kampfmodifikatoren: Kampfmodifikatoren sind in Titan II, Titan I und den Legenden-Ligen aktiv.

Die Anzahl aufsteigender und absteigender Spieler wurde in einigen Ligen angepasst, damit das Aufsteigen insgesamt flüssiger abläuft.

Belohnungen wurden aufgrund der Einführung der neuen Ligen in allen Ligen geändert.

In höheren Ligen können mehr Spieler Bonusbelohnungen verdienen.

Die Rangliste wurde angepasst, sodass sie die Ergebnisse in der Legenden-Liga statt denen in der Champion-I-Liga anzeigt.

Es wurden neue Ligaabzeichen für Titan und Legende hinzugefügt.

Die Kampfkarte wurde für höhere Ligen grafisch aktualisiert.

Die Schaltflächen auf der Kampfkarte wurden angepasst, damit es weniger häufig zu falschen Eingaben kommt.

ÄNDERUNGEN AM GAMEPLAY: SETLIST-TAUSCH

Helden und Armee

Es wurde eine Option zum Wechseln der grafischen Erscheinung von Projektilen der Bogenschützen-Königin hinzugefügt, falls du im Besitz von Ausrüstung bist, durch die sie geändert werden kann. Diese Einstellung ist über das Menü zum Wechseln von Skins zu finden.

Du kannst Helden und Begleiter, die aktuell verbessert werden, jetzt in Freundschaftsspielen und Freundschaftskriegen verwenden.

Balanceänderungen

Beschützer werden wieder von Giftschaden betroffen, aber erleiden dadurch nur 30 % des Schadens.

Der weiterentwickelte Minenwerfer wurde angepasst, sodass er seine erste Salve nicht mehr sofort, sondern nach einer Verzögerung von 0,5 Sekunden verschießt.

Der Rückrufzauber priorisiert jetzt Helden.

Belagerungsmaschinen

Erleiden nun Schaden durch Feuer von Fünkchen.

Sind jetzt immun gegen: RH14–16-Gifteffekt Lebensjuwel-Effekte Aura des Wächterlehrlings



Weitere Änderungen

Totems sind nun immun gegen die Fähigkeit der Heroischen Fackel.

Die Wartezeit zwischen dem Teilen von Wiederholungen wurde von 5 Minuten auf 2 verkürzt.

Beschworene Truppen wie Skelette und Miniyetis zeigen jetzt den von ihnen beanspruchten Armeeplatz an.

Der Beschreibungstext von Kampfmodifikatoren wurde aktualisiert und verständlicher formuliert.

Der Beutepool von Truhen wurde aktualisiert.

Beschützer aktivieren sich nicht mehr, während sie eingefroren sind.

Das Limit für angepinnte Nachrichten im Clanchat wurde von 10 auf 20 angehoben.

FEHLERBEHEBUNGEN: DIE ROADIES SIND DRAN

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Supertruppen nach dem ersten Angriff verschwanden, wenn sie über ein Medaillenereignis eingefordert wurden, sie aber zuvor schon aktiviert waren.

Clanburg-Einheiten werden nicht mehr aus einer aktiven Armee entfernt, wenn eine Clanburg bei einem Freundschaftskrieg angegriffen wird.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei neuen Clans der Kriegslog privat eingestellt und Freundschaftskriege standardmäßig deaktiviert waren, obwohl es bei der Erstellung des Clans anders festgelegt wurde.

Das Spiel überprüft nun vor der Teilnahme an einem Krieg oder Angriffen in der Legenden-Liga bzw. im Ranglistenmodus, ob die Armee eines Spielers leer ist, um den Spieler in diesem Fall daran zu hindern.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Yak manchmal zu zögerlich beim Angreifen von Mauern war.

Das Öffnen des Menüs für Verstärkungsanfragen schließt nicht mehr das Menü der Kriegs- oder CWL-Karte.

In der Heldenhalle wird jetzt ein Ladekreis angezeigt, um zu signalisieren, dass ausgerüstete Skins noch nicht heruntergeladen wurden.

Für aktuell im Labor verbesserte Zauber oder Truppen wird nun das korrekte Bild angezeigt, wenn die vorherige Forschung mit Juwelen fertiggestellt wurde.

Es wurden mehrere Fehler in Verbindung mit Info-Bildschirmen behoben.

Das Navigieren zu anderen Kriegstagen als dem aktuellen in der Clankriegsliga führt nicht mehr dazu, dass die Benachrichtigung zu ausstehenden Angriffen verschwindet.

Der Hammer des Bauens kann jetzt auf Fallen in der Bauarbeiterbasis angewendet werden.

Es wurden mehrere Fehler in Verbindung mit der Raketenrucksack-Ausrüstung des Drachenfürsten behoben.

DREH AUF, HÄUPTLING

Die Bühne ist bereit. Die Menge wird unruhig. Ruhm und Ehre warten.

Also dreh auf volle Lautstärke, schnapp dir deine E-Gitarre und moshe dich an die Spitze.

Weiterhin viel Spaß mit Clash! 🤘