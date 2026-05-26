Hallo Häuptling, am 26. Mai kommt ein verpflichtendes Update und führt einige Quality-of-Life-Änderungen ein sowie neue Möglichkeiten, dein Dorf schneller wachsen zu lassen. Hier ist alles, was du vor dem Download wissen musst.

Zusätzlicher Bauarbeiter für die Bauarbeiterbasis

Ein zusätzlicher Bauarbeiter stößt zur Bauarbeiterbasis hinzu. Das bedeutet, du kannst dort noch mehr Gebäude auf einmal verbessern. Es kommt deutlich mehr Schwung in den Bauarbeiterbasis-Fortschritt.

Der neue Bauarbeiter erscheint im Shop ab Meisterhütte 2.

Es müssen erst alle Heimatdorf-Bauarbeiter freigeschaltet sein, damit du ihn freischalten kannst.

So kannst du nun stets eine weitere Verbesserung gleichzeitig laufen lassen!

Helden sind früher verfügbar

Der Barbarenkönig wird nun ab RH4 statt ab RH7 freigeschaltet. Umfragen unter Spielern haben ergeben, dass Leute, die bis zu RH7 gekommen sind, sich wünschen, sie hätten ihren ersten Helden deutlich früher getroffen. Darum wird er nun früher eingeführt.

Verbesserungen am Goldpass

Wir nehmen zwei Verbesserungen am Goldpass vor:

Rückwirkende Stempelkartenboni: Bisher war es so, dass man die Premiumpunkte (50 vs. 25) für Stempelkarten, die man bereits abgeschlossen hat, verpasst, wenn man den Goldpass in der Mitte des Monats gekauft hat. Ab dem Juni-Goldpass bekommst du diese Bonuspunkte rückwirkend, sobald du verbesserst. Keine Bestrafung mehr, wenn du den Pass später kaufst.

Treueboni für mehrere Käufe in Folge sind zurück: Wenn du den Goldpass in zwei aufeinanderfolgenden Monaten kaufst, bekommst du einen zusätzlichen Stempel am Kauftag des zweiten Passes. Diesen Bonus bekommst du ungeachtet davon, wo du den Pass kaufst. Ein kleines Dankeschön fürs Dranbleiben.

Falls du es verpasst hast: Der aktuelle Gameplay-Stand – Teil 2

Wenn du unseren neusten Artikel zum aktuellen Gameplay-Stand noch nicht gelesen hast, solltest du das jetzt tun. Darin geht es um anstehende Anpassungen der Spielbalance im Mai (Riesenpfeil, Drachenfürst, Himmelsbrecher, Überarbeitung der Luft-vs.-Boden-Meta), CWL-Modifikatoren-Anpassungen für Titan und Legenden-Liga und einen kleinen Ausblick auf das, was das Design-Team als Nächstes plant, unter anderem eine neue Ereignistruppe und eine monolithische neue epische Ausrüstung. Lies es dir durch, bevor das Update kommt.

Das Dorf wartet

Zwei Bauarbeiter. Frühere Helden. Ein besserer Goldpass. Anpassungen der Spielbalance. Du musst jetzt nur noch auf die Update-Schaltfläche tippen. Das kann doch jeder Barbar. Wahrscheinlich ...

Weiterhin viel Spaß mit Clash!