¡Buenas!

Queremos dar las gracias a todos los que han compartido sus opiniones sobre la nueva interfaz. Hemos leído todos los comentarios y nos gustaría responder a algunas de las preguntas y frustraciones que nos han llegado.

Escuchamos atentamente a nuestros jugadores y, a continuación, compartiremos nuestra opinión sobre los temas más comentados.

El ayuntamiento está en la parte superior izquierda. Nos han preguntado por qué está ahí. Tenemos ideas para ese rincón relacionadas con una mayor personalización por parte de los jugadores. Compartiremos más información en cuanto podamos.

La personalización de la interfaz. Como hemos mencionado antes, queremos explorar esta opción en el futuro, y seguimos comprometidos con esa idea. Daremos más información en cuanto la tengamos.

La barra de XP ya no está. No ha desaparecido, sino que se ha trasladado al perfil, donde están el resto de las estadísticas personales.

Opciones para aumentar o disminuir el tamaño. Entendemos que esto es algo útil para acomodar la interfaz a cada dispositivo y estamos investigando al respecto.

Sugerencias sobre el constructor. Sabemos que la nueva pestaña del constructor ha supuesto un gran cambio. Estamos pendientes de las sugerencias de los jugadores conforme se va usando y decidiremos los próximos cambios teniendo estas en cuenta.

El botón de la tienda. Cuando llegó la actualización, encontramos un fallo crítico que mostraba la notificación "GRATIS" en la tienda aunque no hubiera nada gratis. Mientras buscábamos una solución, añadimos unos panqueques proteicos a la tienda y, después, implementamos una corrección mediante un mantenimiento al día siguiente. No teníamos intención de activar ninguna notificación en la tienda con la actualización, y lamentamos el inconveniente. En cuanto a la nueva distribución de la tienda, esta proporciona a los edificios su propio espacio separado de otros objetos. Gracias a esto, se puede acceder a ellos de inmediato, y solo hace falta acceder a la tienda cuando se quiere echar un vistazo a lo que hay en venta.

Restablecimiento de los filtros en cada sesión. Estamos buscando la forma de solucionar esto de la mejor manera posible, y estamos de acuerdo en que sería más útil si no se restablecieran cada vez que se sale del juego.

Ahora hace falta un paso extra para acceder a los botones principales. Sabemos que los pasos extras necesarios para solicitar tropas del castillo del clan, cambiar de cuenta, abrir el editor de distribución y vengarse pueden ser frustrantes. Estamos revisando cada una de estas acciones por separado. En el caso de las solicitudes de tropas y el cambio de cuenta, estamos considerando cambios más generales sobre su funcionamiento. Es posible que otras mejoras sean más simples, como que sea más fácil encontrar la opción de venganza cuando esté disponible. También estamos estudiando cómo afectan estos cambios a los distintos estilos de juego.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Seguiremos atentos a las sugerencias de los jugadores mientras estos siguen probando la nueva interfaz. No dejes de compartir tus opiniones con nosotros, en particular ejemplos específicos. Siempre que puedas, incluye capturas de pantalla y detalles sobre lo que estabas haciendo y dónde está el problema para ayudarnos a entender tu experiencia y en qué podemos mejorar.

¡Muchas gracias por dedicar un momento para ayudarnos a mejorar el juego!

¡A dar guerra!