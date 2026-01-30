Buenas, aquí tienes la lista completa de los ajustes de equilibrio y de modificadores de liga que han entrado en vigor tras el mantenimiento de hoy:

Debilitaciones de las defensas

Cañón con rebote El daño de los rebotes del disparo con rebote se reduce del 100 % al 70 %. El alcance de los rebotes del disparo con rebote se reduce de 4,5 casillas a 3,5.

Torre de arqueras múltiple La velocidad de ataque se reduce de 500 ms a 600 ms.

Torre vengativa (ayuntamiento de nivel 18) La velocidad de ataque se reduce de 300 ms a 350 ms. La tercera fase se activa tras la destrucción de 25 estructuras (en lugar de 20). La tercera fase se activa tras la destrucción de 50 estructuras (en lugar de 40).

Modo de corto alcance de la torre multiusos Su daño se reduce aproximadamente un 10,6 % en todos los niveles.

Choza de constructor La velocidad de movimiento pasa de 28 a 20.



Mejoras de las defensas

Modo de largo alcance de la torre multiusos Su daño aumenta aproximadamente un 15 % en todos los niveles.



Mejoras de tropas

Superarquera (del nivel 10 al 13)

Sus PV aumentan de forma gradual (de un 2,7 %, aproximadamente, a un 9,6 %).

Torre de supermagos (del nivel 9 al 14)

Gran aumento de PV (de un 21 %, aproximadamente, a un 41 %).

Lancero (del nivel 1 al 4) Sus PV aumentan aproximadamente en un 4 %. Su daño por segundo aumenta aproximadamente entre un 4 % y un 5 %. La velocidad de movimiento pasa de 16 a 18.

Titánide eléctrica (nivel 4)

Sus PV pasan de 8400 a 8700.

Superesbirro La cantidad de disparos de largo alcance pasa de 7 a 8. El alcance pasa de 10 casillas a 10,25.

Lagarto venenoso (todos los niveles) El alcance del ataque pasa de 3,5 casillas a 4,5. Sus PV aumentan en todos los niveles (entre un 10 %, aproximadamente, a un 21 %).

Gigante gigantesco Tras un cambio de la lógica de la IA, esta tropa recibe menos atención del centinela y del águila.



Debilitaciones de tropas

Gólem meteórico (todos los niveles) Sus PV se reducen aproximadamente entre un 13 % y un 16 %. Su daño por segundo se reduce aproximadamente entre un 14 % y un 16 %.



Mejoras del equipo

Mancuerna de hierro del príncipe esbirro (todos los niveles) Aumentan su alcance, número de disparos y velocidad de ataque.

Guantelete gigante del rey bárbaro (todos los niveles) Aumenta la reducción de daño y la duración.



Modificadores de liga

Liga de Leyendas

Daño por segundo de las defensas : pasa del 20 % al 15 %.

Héroes en defensa : pasan del 20 % al 15 %.

Héroes en ataque : pasan del 10 % al 5 %.

Equipo: sin cambios.

Liga de Maestros (Eléctrica 33)

Daño por segundo de las defensas : pasa del 14 % al 10 %.

Héroes en defensa : pasan del 14 % al 10 %.

Héroes en ataque : pasan del 6 % al 0 %.

Equipo: sin cambios.

Liga de Expertos (Eléctrica 32)

Daño por segundo de las defensas : pasa del 7 % al 5 %.

Héroes en defensa : pasan del 7 % al 5 %.

Héroes en ataque : pasan del 3 % al 0 %.

Equipo: sin cambios.

Seguiremos muy de cerca el desarrollo de estos ajustes y realizaremos más si lo consideramos necesario. Sigue enviándonos comentarios, nos son de gran ayuda para entender cómo mejorar el juego.

El equipo de Clash of Clans