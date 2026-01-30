Skip to content
30 ene 2026
Ajustes en el modo competitivo y los modificadores de liga

¡Nuevos ajustes de equilibrio y de modificadores de liga!

Buenas, aquí tienes la lista completa de los ajustes de equilibrio y de modificadores de liga que han entrado en vigor tras el mantenimiento de hoy:

Debilitaciones de las defensas

  • Cañón con rebote

    • El daño de los rebotes del disparo con rebote se reduce del 100 % al 70 %.

    • El alcance de los rebotes del disparo con rebote se reduce de 4,5 casillas a 3,5.

  • Torre de arqueras múltiple

    • La velocidad de ataque se reduce de 500 ms a 600 ms.

  • Torre vengativa (ayuntamiento de nivel 18)

    • La velocidad de ataque se reduce de 300 ms a 350 ms.

    • La tercera fase se activa tras la destrucción de 25 estructuras (en lugar de 20).

    • La tercera fase se activa tras la destrucción de 50 estructuras (en lugar de 40).

  • Modo de corto alcance de la torre multiusos

    • Su daño se reduce aproximadamente un 10,6 % en todos los niveles.

  • Choza de constructor

    • La velocidad de movimiento pasa de 28 a 20.

Mejoras de las defensas

  • Modo de largo alcance de la torre multiusos

    • Su daño aumenta aproximadamente un 15 % en todos los niveles.

Mejoras de tropas

  • Superarquera (del nivel 10 al 13)

Sus PV aumentan de forma gradual (de un 2,7 %, aproximadamente, a un 9,6 %).

  • Torre de supermagos (del nivel 9 al 14)

Gran aumento de PV (de un 21 %, aproximadamente, a un 41 %).

  • Lancero (del nivel 1 al 4)

    • Sus PV aumentan aproximadamente en un 4 %.

    • Su daño por segundo aumenta aproximadamente entre un 4 % y un 5 %.

    • La velocidad de movimiento pasa de 16 a 18.

  • Titánide eléctrica (nivel 4)

Sus PV pasan de 8400 a 8700.

  • Superesbirro

    • La cantidad de disparos de largo alcance pasa de 7 a 8.

    • El alcance pasa de 10 casillas a 10,25.

  • Lagarto venenoso (todos los niveles)

    • El alcance del ataque pasa de 3,5 casillas a 4,5.

    • Sus PV aumentan en todos los niveles (entre un 10 %, aproximadamente, a un 21 %).

  • Gigante gigantesco

    • Tras un cambio de la lógica de la IA, esta tropa recibe menos atención del centinela y del águila.

Debilitaciones de tropas

  • Gólem meteórico (todos los niveles)

    • Sus PV se reducen aproximadamente entre un 13 % y un 16 %.

    • Su daño por segundo se reduce aproximadamente entre un 14 % y un 16 %.

Mejoras del equipo

  • Mancuerna de hierro del príncipe esbirro (todos los niveles)

    • Aumentan su alcance, número de disparos y velocidad de ataque.

  • Guantelete gigante del rey bárbaro (todos los niveles)

    • Aumenta la reducción de daño y la duración.

Modificadores de liga

Liga de Leyendas

  • Daño por segundo de las defensas: pasa del 20 % al 15 %.

  • Héroes en defensa: pasan del 20 % al 15 %.

  • Héroes en ataque: pasan del 10 % al 5 %.

  • Equipo: sin cambios.

Liga de Maestros (Eléctrica 33)

  • Daño por segundo de las defensas: pasa del 14 % al 10 %.

  • Héroes en defensa: pasan del 14 % al 10 %.

  • Héroes en ataque: pasan del 6 % al 0 %.

  • Equipo: sin cambios.

Liga de Expertos (Eléctrica 32)

  • Daño por segundo de las defensas: pasa del 7 % al 5 %.

  • Héroes en defensa: pasan del 7 % al 5 %.

  • Héroes en ataque: pasan del 3 % al 0 %.

  • Equipo: sin cambios.

Seguiremos muy de cerca el desarrollo de estos ajustes y realizaremos más si lo consideramos necesario. Sigue enviándonos comentarios, nos son de gran ayuda para entender cómo mejorar el juego.

El equipo de Clash of Clans